כולל מניה בת"א: נפילת הביטקוין מכה בחברות האוצר

הירידה במחיר הביטקוין משפיעה על שווי "חברות האוצר", שהיו הלהיט של וול סטריט עד לפני כמה חודשים. מחיר המטבע ירד מאז חודש אוקטובר שעבר ביותר מ-50% - משיא של כ-126 אלף דולר לפחות מ-63 אלף דולר כיום.

אל הסנטימנט השלילי של החודשים האחרונים הצטרף בשבוע שעבר הדיווח לפיו חברת האוצר הראשונה והגדולה בשוק, סטרטג'י (לשעבר מיקרוסטרטג'י), מכרה ביטקוין לראשונה זה למעלה משלוש שנים, זאת למרות שמייקל סיילור, שמוביל אותה, הכריז לא פעם שהאסטרטגיה שלו היא לעולם לא למכור ביטקוין.

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סטרטג'י מכרה אומנם רק 32 ביטקוינים בתמורה לכ־2.5 מיליון דולר, אך בשוק עלו תהיות האם יש כאן התחלה של שינוי אסטרטגיה ומה המשמעות בנוגע למחיר הביטקוין. המכירה של סטרטג'י נערכה במחיר ממוצע של מעל 77 אלף דולר לביטקוין - כלומר גבוה מהנוכחי. שווי השוק של סטרטג'י עומד כיום על כ-45 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 73% מהשיא שנרשם בסוף שנת 2024.

מנתוני החברה עולה כי היא מחזיקה כיום ביותר מ־843 אלף מטבעות ביטקוין, שהשווי שלהם מגיע לכ־53 מיליארד דולר - גבוה משווי השוק שלה - ובמקביל יש לה חוב בהיקף של כ־6.8 מיליארד דולר ומזומנים בסך כ־900 מיליון דולר.

ב"וול סטריט ג'ורנל" צוטט מומחה מבלומברג אינטליג'נס, מייקל סייפרט, שהזכיר את תעודות הסל על הביטקוין שהשיקו בין היתר ענקיות כמו בלקרוק ופידליטי, אשר חוות יציאת כספים רצופה בימים האחרונים. "זהו השוק הדובי האמיתי הראשון של ביטקוין, שראינו מאז השקת תעודות הסל", אמר סייפרט.

שווי המטבעות גבוה משווי השוק של החברה עצמה

החולשה במחיר הביטקוין השפיעה לרעה גם על חברת האוצר היחידה בבורסה בתל אביב - זוז סטרטג'י (Zooz Strategy) הדואלית, שנחלשה בשבוע שעבר לשפל שממנו התאוששה מעט, לשווי נוכחי של 44 מיליון דולר. זוז, בניהולו של ג'ורדן פריד, שינתה לפני כשנה את המיקוד העסקי שלה מחברת אנרגיה מתחדשת לחברת אוצר - והחלה לרכוש ביטקוין. מאז השיא של הביטקוין באוקטובר האחרון, צנחה המניה בכ־93%.

נכון להיום, זוז מחזיקה 1,047 מטבעות ביטקוין שהשווי הנוכחי שלהם מגיע לכ־65 מיליון דולר, כלומר גם שווי ההחזקה שלה במטבע הקריפטו הפופולרי גבוה יותר משווי השוק שלה בנאסד"ק ובתל אביב.

לפי נתוני החברה, היא רכשה את המטבעות במספר עסקאות כשמחיר הביטקוין היה גבוה משמעותית מהנוכחי, זוז שילמה מחיר ממוצע של כ־116 אלף דולר לביטקוין - כמעט כפול מהיום .

בשבוע שעבר, זוז השלימה מהלך של איחוד הון (ספליט הפוך), במסגרתו כל 20 מניות שלה אוחדו למניה אחת. זאת לאחר שמחיר המניה ירד מתחת לרף של דולר, שנדרש לצורך המשך מסחר בנאסד"ק.

בראיון לגלובס לפני מספר חודשים אמר המנכ"ל פריד כי "התנודתיות במחיר הביטקוין היא 'פיצ'ר ולא באג'. כל אפיק השקעה שהמשקיעים המוסדיים מתחילים לאמץ, סובל בהתחלה מתנודתיות. כשהתחלתי להשקיע בביטקוין בשנת 2013, אמרו לי שאני משוגע. היום בלקרוק ופידליטי מוציאות ETF (קרנות סל, שח"ו) על ביטקוין, וקרנות פנסיה של מורים וכבאים מושקעות ישירות בביטקוין".