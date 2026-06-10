עשרות רכשו קרקע בפי גלילות והופתעו לגלות: חלק ממנה הופקע

התקדמות בתוכנית מתחם "פי גלילות" חשפה מחדל חמור בטאבו - כך טוענים 80 בעלי זכויות בקרקע במתחם, התובעים 11.9 מיליון שקל מרשם המקרקעין בתל אביב. התובעים טוענים כי הסתמכו על נסחי רישום שלא שיקפו הפקעה של 17.25% מהשטח לטובת המדינה, וכי מדובר ב"מחדל חמור, מתמשך ובלתי סביר" של רשם המקרקעין.

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בעלי הזכויות טוענים כי ההפקעה הושמטה במשך 28 שנים מהרישום, באופן שנוצר מצג רישומי שגוי כלפי הציבור ורוכשי הזכויות. הנזק נוצר לבעלי הזכויות בשל תמורה גבוהה ביחס לזכויות האמיתיות של השטח, וכן מאחר שלרובם אין יכולת לממש אפילו יחידת דיור אחת בשל גריעת השטח. התובעים מבקשים לחייב את רשם המקרקעין בפיצוי על הנזק הכלכלי והקנייני שנגרם להם.

בתביעה שהוגשה בשבוע שעבר, באמצעות עורכי הדין אביעד שוב, אלון קריביצקי ורוני ממן ממשרד שוב ושות' לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נכתב כי מדובר בשטח של 102,321 מ"ר שהופקע כבר בשנת 1966, כאשר ההפקעה נרשמה בילקוט פרסומים אך נשמטה ממרשם המקרקעין עד שנת 2019, ורק אז נרשמה הערת הפקעה מחדש שחשפה את הפער בין מצב הזכויות האמיתי לבין מצג המרשם שעליו הסתמכו הרוכשים.

לטענת התובעים, הכשל התברר באופן מוחשי במיוחד עם קידום הליכים תכנוניים בימים אלה במסגרת הוותמ"ל, שבהם השטח המופקע לא הובא בחשבון לטובת הבעלים הפרטיים.

התובעים רכשו זכויות במתחם בין השנים 1991-2019, אז נרשמה הערת ההפקעה. בתביעה נטען כי "כתוצאה מן המחדל, התובעים הסתמכו על מרשם מקרקעין שגוי ולא ידעו שחלק מהזכויות שנחזו בו אינן עוד חלק מזכויות הבעלים, ובהתאם שילמו תמורה שגילמה גם שטח שהופקע זה מכבר".

בדצמבר 2025 פורסמה לציבור הפקדת תוכנית דרום גלילות החלה על המתחם, וממנה עלה כי במסגרת ההקצאה והאיזון הובא בחשבון שטח ההפקעה כשטח המקנה זכויות למדינה או למי שרכש ממנה זכויות - ולא לתובעים. גריעה זו הובילה לכך כי זכויותיהם לא מקנות למרבית התובעים אפילו זכאות לדירה אחת.

הנזק: 6,500 שקל למ"ר

לפי אומדן השמאי של התובעים, הנזק מוערך ב-6,500 שקל למ"ר לקרקע שלא הייתה נרכשת. לחלופין מבקשים התובעים לחשב את הנזק לפי הסכום ששילם כל אחד, בניכוי 17.25% מהשטח שהופקע ולא היה ניתן כלל לרכוש אותו.

עוד נטען כי המחדל עולה כדי "התרשלות חמורה, מחדל מינהלי והפרת חובות סטטוטוריות", וזאת נוכח תפקיד הרשות לרישום מקרקעין להבטיח שהמרשם ישקף באופן מדויק את מצב הזכויות במקרקעין. נטען כי זהו "כשל מהותי בתפקוד המרשם".

מפרקליטות מחוז תל אביב אזרחי, המייצגת את רשם המקרקעין, נמסר בתגובה: "קיבלנו את התביעה, ואנו לומדים אותה".