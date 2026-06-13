בלי להתפשר במחיר: בכמה נמכרה דירת 5 חדרים בגבעתיים?

ברחוב חניתה 3, בלב שכונת בורוכוב בגבעתיים, נמכרה דירת חמישה חדרים בשטח של 125 מ"ר, תמורת 5.65 מיליון שקל. הדירה בקומה הראשונה, ולה מרפסת קדמית בשטח של 12 מ"ר ומרפסת אחורית בשטח של 10 מ"ר, וכן שתי חניות ומחסן. היא ממוקמת בבניין בוטיק בן שבע קומות שנבנה לפני ארבע שנים.

הדירה נמכרה במחיר השיווק שלה אחרי שעמדה כחודש וחצי על המדף.

המוכר הוא משקיע שמכר את הדירה לאחר ארבע שנים שהחזיק בה, והקונים הם זוג צעיר שעובד בתחום ההייטק.

"נרתעים מרבי־קומות"

צח בן בסט, בעלים של מור נכסים, מספר: "אמנם מדובר בקומה ראשונה, אבל זאת דירה עם המון המון אופי. הסיבה שהגענו למחיר הזה - שהוא גם מחיר השיווק - על דירה בקומה ראשונה, היא שזה אחד הבניינים המבוקשים בשכונה. נוסף לכך מדובר בדירה גדולה ומעוצבת שנבנתה בסטנדרט גבוה. כל אלו פלוס התוספות שלה - שתי חניות ושתי מרפסות - ונוף ירוק מהחלונות, הובילו לעסקה במחיר הזה.

רחוב חניתה 3, גבעתיים / צילום: צח בן בסט

"השוק בגבעתיים קצת קשה כרגע, ובטח שקשה למכור דירות שנבנו בסטנדרט קבלני רגיל או דירות בבניינים ישנים. הקונים מרשים לעצמם להיות בררנים, לא ממהרים לסגור עסקאות ומחכים להזדמנויות. למרות זאת גם המוכרים לא ממהרים לרדת במחיר והתוצאה היא ירידה בהיקף העסקאות - לא מתקרב בכלל למה שהיה בשיא.

"אנחנו מזהים שאנשים צמאים לבנייני בוטיק קטנים של 7־8 קומות - תקופה של הירתעות מקסימלית מבנייני רבי־קומות. גם מבוגרים, גם צעירים - עם או בלי ילדים - מעדיפים בנייני בוטיק, וכמעט לא באים לראות בניינים רבי־קומות".

דור אלברמן, שותף במשרד, ייצג את המוכרים ואת הקונים.

דירות יד שנייה שנמכרו

רחובות

ברחוב כובשי החרמון בשעריים, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, ב־1.85 מיליון שקל.

ברחוב חזון איש ברחובות הצעירה, דירת 5 חדרים, 108 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, עם חניה כפולה, ב־2.73 מיליון שקל.

ברחוב פרופ' אפרים קציר ברחובות המדע, דירת 5 חדרים, 113 מ"ר, בקומה 8 מתוך 9, עם חניה, ב־3.45 מיליון שקל.

ברחוב גלוסקין במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 73 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־1.67 מיליון שקל.

בנימינה

ברחוב השעורה בגבעת חן, בית בן 5 חדרים, 137 מ"ר, עם חצר בשטח 152 מ"ר, עם חניה, ב־4.09 מיליון שקל.

ברחוב השעורה בגבעת חן, בית בן 5 חדרים, 134 מ"ר, עם חצר בשטח 177 מ"ר, עם חניה, ב־4.15 מיליון שקל.

ירושלים

ברחוב ההגנה בגבעה הצרפתית, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומה 4 מתוך 8, ב־2.55 מיליון שקל.

בשדרות הרצל בקרית משה, דירת 4 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־3.25 מיליון שקל.

ברחוב מסריק במושבה הגרמנית, דירת 4 חדרים, 92 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, ב־4.15 מיליון שקל.

ברחוב הרב פניז'ל בשכונת נווה יעקב, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 1 מתוך 6, ב־1.7 מיליון שקל.

שלומי

ברחוב נתן אלבז, דירת 4 חדרים, 86 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 2,

ב־730 אלף שקל.

ברחוב החזן מסעוד, בית בן 8 חדרים, 259 מ"ר, לפי שווי של

1.2 מיליון שקל.

ברחוב עץ השדה, דירת 5 חדרים, 140 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם שתי חניות, ב־1.83 מיליון שקל.

ירוחם

ברחוב אלכחייל, דירת 3 חדרים, 53 מ"ר בקומה 4 מתוך 4,

ב־500 אלף שקל.

ברחוב ריה"ל, דירת 5 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־1.1 מיליון שקל.

ברחוב נעמי שמר, דירת 4 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, ב־1.05 מיליון שקל.

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