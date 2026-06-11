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1. בין איזה ימים מקשר מצר באב אל-מנדב?

2. כמה נבחרות משתתפות במונדיאל 2026?

3. איזו חברת ממתקים הקים עיתונאי הולנדי בשאיפה למכור שוקולד המיוצר ללא עבדות?

4. ומהו מוצאו של עץ הקקאו?

5. איזו מלחמה נפתחה ב"מבצע מוקד"?

6. בסרט "מלך האריות", מה היה שם ילדותו של סקאר?

7. מי הן שתי החברות שמצטרפות החודש למדד S&P 500?

8. מהי המצאתו המוכרת ביותר של פרסי ספנסר?

9. כמה לבבות יש לתמנון?

10. במשחק בראול סטארס, מי הדמות (הבראולר) הראשונה שכל שחקן מקבל בפתיחת המשחק?

11. מהו שמו של הרומן הגרפי האוטוביוגרפי המפורסם ביותר של מרג'אן סטראפי (שנפטרה בשבוע שעבר)?

12. מהו שוק מצחצחי הנעליים?

13. על פי המקרא, מהן חמש הערים שישבו בכיכר הירדן?

14. בספר "דירה להשכיר", איזה בעל חיים עוזב את הבניין ובעקבות כך מחפשים דייר חדש?

15. מה שמו המוכר יותר של הצמח שוש קירח?