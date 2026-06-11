המונדיאל האחרון של אדידס בגרמניה

נייקי יכולה לקחת נשימה עמוקה וליהנות מהניצחון הטקטי שלה בעולמות הכדורגל. בשנת 2027 מותג הספורט יהפוך לספונסר הרשמי של נבחרת גרמניה ובכך תסתיים שותפות של למעלה מ-70 שנה של התאחדות הכדורגל של גרמניה (DFB) עם חברת אדידס הגרמנית.

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ההכרעה לגבי זהות הספונסר ניתנה כבר ב־2024 על ידי ההתאחדות, ועל פי ההודעה שהוציאו "ההצעה של נייקי הייתה מרשימה ועם החזון, שכלל גם מחויבות ברורה לתמיכה בספורט חובבני ועממי, כמו גם לפיתוח של כדורגל הנשים בגרמניה".

המאבק על החסות עצמה הוא חלק ממתח רב השורר בין שתי חברות הענק, ובנוסף לכך, מדובר באובדן הסנטימנט הלאומי של אדידס, שהינה חברה חלוצית גרמנית בעולמות הספורט.

אל מאבק הטיטנים הזה נכנסה התאחדות הכדורגל של גרמניה שנחשבת להתאחדות הגדולה בעולם עם יותר מ־7 מיליון חברים רשומים, ולכך יש משמעות שיווקית עצומה עבור החברות גם כלפי פנים בתוך גרמניה וגם אל מול העולם כולו.

דריסת רגל אמריקאית

ללא ספק דריסת הרגל של חברה אמריקאית בטריטוריה גרמנית יצרה רעידת אדמה, אך אדידס נאלצה "לבלוע את הצפרדע" ולהשיב באופן ממלכתי על ההכרעה של ההתאחדות, וציינה כי "יש לנו חוזה נוכחי עם התאחדות הכדורגל הגרמנית עד סוף 2026, והיא אכן הודיעה ​​לנו כי יש נותן חסות חדש החל משנת 2027".

נייקי מנגד, שקיבלה את החסות, מתחממת כרגע על הקווים ומחכה לתחילת שנה הבאה לחגוג את זכייתה על הדשא, עם חוזה שיימשך עד 2034. אך בפרספקטיבה רחבה יותר, נייקי העולמית נמצאת בצניחה חופשית לאורך חמש השנים האחרונות, במהלכן ירדה מניית החברה בכ־66%. המנכ"ל החדש אליוט היל, שהחליף את קודמו ג'ון דונהיו באוקטובר 2024, הבטיח להחזיר את ספורטאי העילית למרכז הבמה של נייקי, לאחר שאלו עזבו אותה - ולשפר באופן כללי את ביצועי המניה. אולי דווקא החוזה החדש עם התאחדות הכדורגל הגרמנית, תהיה יריית הפתיחה לניכוס שיווקי-כלכלי שיושיע את נייקי מהמקום בו היא נמצאת.