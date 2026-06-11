ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם המונדיאל האחרון של אדידס בגרמניה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נייקי

המונדיאל האחרון של אדידס בגרמניה

נייקי הדיחה את אדידס מחסות נבחרת גרמניה אחרי יותר מ־70 שנה • בעוד היריבה הגרמנית מאבדת נכס סמלי, ענקית הספורט האמריקאית מקווה שהמהלך יסייע גם לבלום את המשבר העסקי המתמשך שלה

ארן הרשלג 11:30
נבחרת גרמניה באימונים לקראת המונדיאל. אדידס על המדים בפעם האחרונה בגביע העולם / צילום: Reuters, Heiko Becker
נבחרת גרמניה באימונים לקראת המונדיאל. אדידס על המדים בפעם האחרונה בגביע העולם / צילום: Reuters, Heiko Becker

נייקי יכולה לקחת נשימה עמוקה וליהנות מהניצחון הטקטי שלה בעולמות הכדורגל. בשנת 2027 מותג הספורט יהפוך לספונסר הרשמי של נבחרת גרמניה ובכך תסתיים שותפות של למעלה מ-70 שנה של התאחדות הכדורגל של גרמניה (DFB) עם חברת אדידס הגרמנית.

התרנגולת מטילת ביצי הזהב של הראל ויזל נאבקת ומקווה שהתפנית תגיע עם המונדיאל
הגוש האירופי מאחור: כך קפצה האהדה הישראלית לנבחרות אמריקה

ההכרעה לגבי זהות הספונסר ניתנה כבר ב־2024 על ידי ההתאחדות, ועל פי ההודעה שהוציאו "ההצעה של נייקי הייתה מרשימה ועם החזון, שכלל גם מחויבות ברורה לתמיכה בספורט חובבני ועממי, כמו גם לפיתוח של כדורגל הנשים בגרמניה".

המאבק על החסות עצמה הוא חלק ממתח רב השורר בין שתי חברות הענק, ובנוסף לכך, מדובר באובדן הסנטימנט הלאומי של אדידס, שהינה חברה חלוצית גרמנית בעולמות הספורט.

אל מאבק הטיטנים הזה נכנסה התאחדות הכדורגל של גרמניה שנחשבת להתאחדות הגדולה בעולם עם יותר מ־7 מיליון חברים רשומים, ולכך יש משמעות שיווקית עצומה עבור החברות גם כלפי פנים בתוך גרמניה וגם אל מול העולם כולו.

דריסת רגל אמריקאית

ללא ספק דריסת הרגל של חברה אמריקאית בטריטוריה גרמנית יצרה רעידת אדמה, אך אדידס נאלצה "לבלוע את הצפרדע" ולהשיב באופן ממלכתי על ההכרעה של ההתאחדות, וציינה כי "יש לנו חוזה נוכחי עם התאחדות הכדורגל הגרמנית עד סוף 2026, והיא אכן הודיעה ​​לנו כי יש נותן חסות חדש החל משנת 2027".

נייקי מנגד, שקיבלה את החסות, מתחממת כרגע על הקווים ומחכה לתחילת שנה הבאה לחגוג את זכייתה על הדשא, עם חוזה שיימשך עד 2034. אך בפרספקטיבה רחבה יותר, נייקי העולמית נמצאת בצניחה חופשית לאורך חמש השנים האחרונות, במהלכן ירדה מניית החברה בכ־66%. המנכ"ל החדש אליוט היל, שהחליף את קודמו ג'ון דונהיו באוקטובר 2024, הבטיח להחזיר את ספורטאי העילית למרכז הבמה של נייקי, לאחר שאלו עזבו אותה - ולשפר באופן כללי את ביצועי המניה. אולי דווקא החוזה החדש עם התאחדות הכדורגל הגרמנית, תהיה יריית הפתיחה לניכוס שיווקי-כלכלי שיושיע את נייקי מהמקום בו היא נמצאת.