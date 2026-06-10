שלושה מופעי ענק והפגנה: עומסי תנועה חריגים צפויים מחר במרכז

לידיעת הנהגים: מחר (ה') צפוי יום עמוס במיוחד בכבישי גוש דן והמרכז, בשל שלושה מופעי ענק וכן מספרי מוקדי הפגנות שיתקיימו במקביל.

בשעות הערב צפוי גל תנועה חריג לאזור המרכז. הזמר עומר אדם יופיע באצטדיון הלאומי ברמת גן מול קהל של כ־40 אלף איש, כאשר פתיחת השערים והמופע המרכזי מתוכננים לשעה 20:15. במקביל, אייל גולן יופיע באצטדיון בלומפילד בתל אביב־יפו החל מהשעה 20:00 לערך, מול קהל של כ־30 אלף צופים. גם הזמר בן צור יעלה לבמה באצטדיון פתח תקווה סביב אותה שעה, ולמופע צפויים להגיע כ־11 אלף איש.

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המשמעות: עשרות אלפי כלי רכב שיזרמו בו זמנית לאזורי האצטדיונים, בעיקר משעות אחר הצהריים המאוחרות, ויגרמו לעומסי תנועה כבדים בצירים המרכזיים, בכבישים העירוניים ובחניונים הסמוכים.

לצד זאת, צפויות הפגנות של הפלג הירושלמי במספר מוקדים במרכז הארץ, שעשויות להביא לחסימות נקודתיות ולשיבושים נוספים בתנועה ובתחבורה הציבורית. בתוך כך, ההמלצה לנהגים לצאת מוקדם מהרגיל, לשקול שימוש בתחבורה ציבורית או חלופות נסיעה, ולהתעדכן בזמן אמת בדיווחי התנועה.