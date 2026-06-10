ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ שלושה מופעי ענק והפגנה: עומסי תנועה חריגים צפויים מחר במרכז
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פקקי תנועה

שלושה מופעי ענק והפגנה: עומסי תנועה חריגים צפויים מחר במרכז

מחר (ה') בשעות הערב צפוי גל תנועה חריג לאזור המרכז: עומר אדם, אייל גולן ובן צור יופיעו במקביל ברמת גן, תל אביב ופתח תקווה וימשכו יותר מ־80 אלף צופים • במקביל צפויות הפגנות של הפלג הירושלמי במספר מוקדים במרכז הארץ, שעלולות לגרום לחסימות ולשיבושים נוספים בתנועה

מאיה לוין 20:33
פקקים / צילום: שלומי יוסף
פקקים / צילום: שלומי יוסף

לידיעת הנהגים: מחר (ה') צפוי יום עמוס במיוחד בכבישי גוש דן והמרכז, בשל שלושה מופעי ענק וכן מספרי מוקדי הפגנות שיתקיימו במקביל.

בשעות הערב צפוי גל תנועה חריג לאזור המרכז. הזמר עומר אדם יופיע באצטדיון הלאומי ברמת גן מול קהל של כ־40 אלף איש, כאשר פתיחת השערים והמופע המרכזי מתוכננים לשעה 20:15. במקביל, אייל גולן יופיע באצטדיון בלומפילד בתל אביב־יפו החל מהשעה 20:00 לערך, מול קהל של כ־30 אלף צופים. גם הזמר בן צור יעלה לבמה באצטדיון פתח תקווה סביב אותה שעה, ולמופע צפויים להגיע כ־11 אלף איש.

מנכ"ל נת"ע: "בעוד שנה וחצי יחלו החפירות של המטרו"
האוצר: "משק בית חרדי מייצר גירעון של 10 אלף שקל בחודש למדינה"

המשמעות: עשרות אלפי כלי רכב שיזרמו בו זמנית לאזורי האצטדיונים, בעיקר משעות אחר הצהריים המאוחרות, ויגרמו לעומסי תנועה כבדים בצירים המרכזיים, בכבישים העירוניים ובחניונים הסמוכים.

לצד זאת, צפויות הפגנות של הפלג הירושלמי במספר מוקדים במרכז הארץ, שעשויות להביא לחסימות נקודתיות ולשיבושים נוספים בתנועה ובתחבורה הציבורית. בתוך כך, ההמלצה לנהגים לצאת מוקדם מהרגיל, לשקול שימוש בתחבורה ציבורית או חלופות נסיעה, ולהתעדכן בזמן אמת בדיווחי התנועה.