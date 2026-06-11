הוגש כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת ה"בילד"

כתב אישום הוגש הבוקר (ה') נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת הפרסום בעיתון "בילד" (Bild) הגרמני. אוריך מואשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הגשת כתב האישום אושרה ע"י היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

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הפרקליטות הודיעה לביהמ"ש המחוזי בת"א הודעה על תיקון כתב האישום שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד כך שאוריך הוסף כנאשם.

במקביל, מבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך ממשרד רה"מ ומכל מתקן ביטחוני או מקום בו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות, וכן לאסור עליו יצירת קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה.

גניבת מידע סודי ורגיש במיוחד ממערכות אמ"ן

כתב האישום הוגש בגין גניבת מידע סודי ורגיש במיוחד ממערכות אמ"ן, לרבות מודיעין גולמי, ובהמשך פרסומו בכלי תקשורת זר, לאחר שהצנזורה פסלה את פרסומו באופן גורף, במטרה להשפיע על השיח הציבורי בנושא הטיפול בסוגיית החטופים.

על-פי כתב האישום, אוריך ופלדשטיין עשו שימוש במידע מסווג בדרגת סודיות גבוהה מהמערכת הצבאית, לטובת השפעה על השיח התקשורתי. במסגרת זו, פעלו פלדשטיין ואוריך לפרסום אחת הידיעות בעיתון הגרמני בילד, ביודעם שמדובר בידיעה סודית ולמרות שהיו מודעים לכך שהצנזור הצבאי לא התיר את פרסומה בישראל, תוך שהם נוטלים סיכון ממשי לפגיעה באינטרסים ביטחוניים חיוניים. בנוסף, העביר פלדשטיין, בתיאום מראש ועל דעתו של אוריך, ידיעות שקיבל מרוזנפלד לגורמים נוספים, בלתי מורשים. השלושה מואשמים כי מעשיהם הביאו לגילוי דבר קיומו של אמצעי מודיעיני סודי.

נטען כי חשיפת הידיעה הסודית ברבים, יכולה לגרום נזק של ממש לאינטרסים ביטחוניים של מדינת ישראל, בעיקר בתחום איסוף המודיעין וחשיפת מקורות מודיעיניים, באמצעותם מצילים חיי אדם, שכן יש בה לגלות משימות, יכולות, דרכי פעולה ואמצעים מסווגים בהם עושה קהילת המודיעין שימוש בזירות השונות.

כתב האישום אף מציין כי למחרת מעצרם של פלדשטיין ורוזנפלד, החליף אוריך את מכשיר הטלפון הנייד שלו ונמנע במכוון מהעברת התכתובות שהיו בטלפון הנייד הקודם, וזאת במטרה למנוע את השימוש בו.

***חזקת חפות: אוריך, פלדשטיין ורוזנפלד לא הורשעו ועומדת להם חזקת החפות.