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מאי גולן

הסתיימה חקירת מאי גולן; במשטרה סבורים כי יש ראיות

במשטרה סבורים כי יש תשתית ראייתית להעמדתה של השרה מאי גולן לדין • התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה • גולן חשודה בעבירות מתחום טוהר המידות, בהן שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו

ניצן שפיר 14:32
מאי גולן, השרה לשוויון חברתי / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
מאי גולן, השרה לשוויון חברתי / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה את החקירה בעניינה של השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן ובכירים המקורבים לה, והתיק עובר כעת לפרקליטות.

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במשטרה סבורים כי יש תשתית ראייתית להעמדתה של השרה לדין, אך מי שיקבל את ההחלטה תהיה פרקליטות מיסוי וכלכלה יחד עם פרקליטת המדינה והיועצת המשפטית לממשלה.

גולן חשודה בעבירות מתחום טוהר המידות, בהן שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו.

בשנת 2025 פורסם תחקיר בחדשות 12 בו עלו לכאורה מעשי מרמה שיטתיים של השרה גולן ומקורבים לה. בעקבות השידור נפתחה חקירה סמויה באישור היועצת המשפטית לממשלה. בספטמבר 2025 החקירה הפכה לגלויה. במסגרת החקירה נחקרו עשרות חשודים ועדים.

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) ליוותה את החקירה, והתיק הועבר לאחר אישורו של ראש להב 433, ניצב מני בנימין, וראש אח"מ, ניצב בועז בלט.

*** חזקת החפות: מאי גולן ובכירים המקורבים לה לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.