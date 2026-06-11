מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: ריכזנו את 4 האירועים הגדולים שצפויים בשבוע הקרוב.

● כותרות העיתונים בעולם | בארה"ב משוכנעים: המלחמה באיראן נכנסת לשלב חדש ומסוכן

● זינוק חד במחירי הכרטיסים: ברוכים הבאים למונדיאל הרווחי בהיסטוריה

בין־לאומי

חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם מתחילה

מונדיאל 2026 יוצא לדרך. לראשונה בתולדות הטורניר משתתפות 48 נבחרות, לראשונה 104 משחקים ייערכו על פני 39 ימים רצופים ברחבי צפון אמריקה, ולראשונה שלוש מדינות מארחות בו־זמנית.

המשחקים יתקיימו ב-16 ערים שפרושות על פני ארה"ב, מקסיקו וקנדה. המשחק הפותח נערך באצטדיון האצטקה האגדי במקסיקו סיטי - אחד מהאצטדיונים האייקוניים בתולדות הכדורגל - בו פלה הרים גביע ב־1970 ומראדונה הפעיל את ידו ב־1986. גמר המונדיאל ייערך ב־19 ביולי באצטדיון מטלייף, הנמצא באיסט רת'רפורד שבניו ג'רזי, בפני קהל שצפוי להיות הגדול ביותר בתולדות הטורניר.

צילום: Reuters, Kai Pfaffenbach

הטורניר מציג גם נבחרות שמעולם לא ראינו, או כמעט שלא ראינו, בגביע העולם: מהאיטי ועד קורסאו, מאוזבקיסטן ועד ירדן.

לפי ניתוח של אתר DeFi Rate האמריקאי, המבוסס על נתוני סוכנויות הימורים, אירופה היא היבשת הפייבוריטית לזכייה עם 64%, כשצרפת וספרד בראש הרשימה. דרום אמריקה שנייה עם 24%, כשארגנטינה - האלופה המכהנת - מגיעה עם תיאבון לחזור על הישגי קטאר 2022.

שאלה מעניינת אחרת היא מי יהיה מלך השערים - ליאו מסי או כריסטיאנו רונאלדו? לפי הניתוחים, הפרעוש הארגנטינאי מוביל בהסתברות. ייתכן ששני ענקי הכדורגל חולקים את המונדיאל האחרון שלהם, וכל אחד מהם ירצה לסיים בגדול.

ארה"ב

ההנפקה הגדולה בהיסטוריה

ההנפקה של חברת החלל האמריקאית, SpaceX, מעוררת עניין רב בוול סטריט משתי סיבות: זהות הבעלים, האיש העשיר בעולם אילון מאסק, ובגלל הגודל של הנפקת הענק. אבל היא גם מעוררת לא מעט דאגות. מחקר שפורסם בספר The Lifecycle Trade מצא כי יותר מ־90% מההנפקות נסחרות בשלב מסוים מתחת לשפל שנרשם ביום המסחר הראשון שלהן.

צילום: Reuters, Mark Schiefelbein

אבל יש שטוענים שהשוואה להנפקות עבר פשוט לא רלוונטית כאן SpaceX. אינה עוד חברת טכנולוגיה גדולה, אלא היא מובילת כלכלת החלל המתפתחת, ענף שעד לפני עשור כמעט ולא היה קיים כהגדרה עסקית. אנליסטים מסבירים כי "חברה כזו תתפוס במהירות נתח משמעותי ממדדי המניות ואת תשומת הלב של המשקיעים הפרטיים", מה שיוצר ביקוש מובנה שלא היה קיים בהנפקות קודמות .

השאלה שמעסיקה רבים היא אם למהר ולרכוש את מניות החברה. ההיסטוריה אומרת בבירור: עדיף לחכות שהאבק ישקע, לאפשר למחיר להתייצב, ולחפש נקודת כניסה סבירה חודשים לאחר ההנפקה. אבל כאמור, SpaceX היא מקרה שבו ההיסטוריה אולי פשוט לא רלוונטית.

ארה"ב

טראמפ חוגג 80 שנה, ושובר את השיאים של עצמו

ב־14 ביוני יחגוג דונלד טראמפ יום הולדת 80. לא בשקט, לא בצניעות, ולא בארוחת משפחתית פרטית. השנה הנשיא האמריקאי בחר לחגוג בסגנון שלא נראה כמותו בתולדות הבית הלבן - אירוע אומנויות לחימה משולבות של ארגון UFC ייערך בזירה שהוקמה במיוחד במדשאות הבית הלבן.

אבל לפני שמישהו הספיק לעלות לזירה, כבר הוגשה תביעה נגד החגיגה. Public Integrity Project, ארגון משפטי ללא מטרות רווח שנאבק בשחיתות שלטונית, פנה לבית משפט פדרלי בוושינגטון בבקשה לצו מניעה דחוף, וטען כי הבית הלבן הפר חוקים פדרליים כדי להתאים את האירוע לנשיא. הארגון כינה את האירוע "מושחת מאוד". ברקע זה, גם סלבריטאים רבים שהוזמנו לאירוע הודיעו שלא יגיעו.

צילום: Reuters, USA TODAY Network

מחקר שפרסם לאחרונה מכון Pew מצא כי טראמפ נמנה עם 20 המנהיגים המבוגרים בעולם, מבין 186 מדינות שנבדקו, כשרק 16 מנהיגים בעולם מבוגרים ממנו. המבוגר שבכולם הוא נשיא קמרון פול ביה, בן 93.

אגב, לפי סקר של המכון משנת 2023, כמחצית מהאמריקאים סבורים שהגיל האידיאלי לנשיא הוא שנות ה־50 לחייו, כאשר רוב הציבור תומך בהגבלת הגיל שבו נבחרי ציבור יכולים להתמודד למשרות ציבוריות.

ההיסטוריה של ימי ההולדת של טראמפ מספרת על עצמה. בגיל 42 הוא חגג באטלנטיק סיטי עם ספינת חלל ענקית וברכה מוקלט מהנשיא דאז, רונלד רייגן. בגיל 50 טראמפ הזמין פסל סוכר של עצמו עם סמל דולר על החזה ו־600 בלונים שנפלו מהתקרה. ובגיל 79 הוא ציין את יום הולדתו עם אלפי חיילים, עשרות טנקים וזיקוקים, בעלות מוערכת של 25 עד 45 מיליון דולר .

שווייץ

לראשונה: משאל העם שעשוי להגביל את גודל האוכלוסייה

שווייץ היא אחת המדינות העשירות והמשגשגות בעולם. ובכל זאת, מפלגת העם השוויצרית (SVP), הגדולה בפרלמנט, משוכנעת שמדובר בבעיה. "אנחנו קורבנות של ההצלחה שלנו", סיכם זאת פרופסור רטו פלמי מאוניברסיטת סנט גאלן.

ביום ראשון האזרחים השוויצרים יצאו להצביע במשאל עם חסר תקדים: האם להגביל את אוכלוסיית המדינה ל־10 מיליון תושבים עד שנת 2050. בשלב זה, סקרים עדכניים במדינה מצביעים על מרוץ צמוד באשר להכרעה.

צילום: Shutterstock

מאז שהתירה שווייץ לאזרחי האיחוד האירופי לחיות ולעבוד בשטחה ב־2002, גדלה אוכלוסייתה ב־23%, ועומדת כיום על 9.1 מיליון תושבים. אם ההצבעה תעבור, הממשלה תידרש לנקוט פעולה ברגע שהאוכלוסייה תגיע ל־9.5 מיליון - כולל הגבלות על מקלט מדיני, איחוד משפחות ואשרות שהייה. בתרחיש הקיצוני, שווייץ עשויה אפילו לבטל את הסכם חופש התנועה עם האיחוד האירופי.

תומכי היוזמה טוענים שהצמיחה הדמוגרפית מכבידה על התשתיות, הדיור, המשאבים הטבעיים ואיכות החיים. חבר הפרלמנט ברנרד בפסט הוסיף כי "צורות שונות של עברייניות" עלו מאז פתיחת הגבולות.

המתנגדים, לעומת זאת, מציגים תמונה שונה לחלוטין. ארגון EconomieSuisse המייצג את עסקי שווייץ, כינה את ההצעה "אבסורדית" ומסוכנת לביטחון ולשגשוג המדינה.