בארה"ב משוכנעים: המלחמה באיראן נכנסת לשלב חדש ומסוכן

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● בעולם מזהירים: חוקי המלחמה השתנו, וגם ישראל צריכה להיערך מחדש

● WSJ | בין ישראל לחיזבאללה: לבנון נמצאת על סף מלחמת אזרחים

1CNN: טראמפ משתמש בכוח צבאי ומשיג את התוצאה ההפוכה מול איראן

על הנייר, שר המלחמה האמריקאי פיט הגסת' לא מנסה להסתיר את האסטרטגיה האמריקאית מול איראן. "אם אנחנו צריכים לנהל משא ומתן תחת אש - ננהל משא ומתן תחת אש", הוא אמר השבוע. הנשיא דונלד טראמפ הוסיף בחריפות שאיראן "חושבת שאנחנו פראיירים", ואיים שהיא "תשלם מחיר".

אבל שני כלי התקשורת האמריקאיים המובילים וול סטריט ג'ורנל ו־CNN מציגים תמונה הרבה יותר מורכבת: ארה"ב ואיראן נכנסו לשלב חדש ומסוכן, שבו הצדדים מנסים להשתמש בלחץ צבאי מדוד מבלי להיגרר שוב למלחמה כוללת, אך מבינים שיש סכנה ממשית להתלקחות מחדש.

ב־וול סטריט ג'ורנל מסבירים כי "למרות שאף צד לא רוצה להמשיך, שניהם מוכנים להמשיך", כאשר המטרה של כל צד היא ברורה: "לייצר לנרטיב שיאפשר להם להרגיע את המצב מבלי להיראות כאילו נכנעו... היעדר ההתקדמות במו"מ פירושו שארה"ב ואיראן נותרות בסכסוך בעצימות נמוכה, שבו אף צד אינו רוצה להיתפס כמי שנסוג על ידי קבלת הסכם שלא טוב מבחינתו".

ב־CNN משוכנעים שבכך טראמפ משיג את התוצאה ההפוכה. "ממשל טראמפ משוכנע שתקיפות צבאיות יאלצו את טהרן להיכנע בסופו של דבר", והוא יוכל לבסס את הנרטיב הרצוי מבחינתו. "אבל מדובר בתפיסה שגויה", נכתב. "עדויות משלושת החודשים האחרונים מצביעות על כך שוושינגטון רק גורמת לאיראנים להיות עקשנים יותר בגלל שימוש בכוח צבאי, ורק מחזקת את האמונה בטהרן כי לא ניתן לסמוך על ארה"ב".

"הנשיא עקף את האמצעים הדיפלומטיים המתמשכים" בנקודת הזמן הרגישה ביותר של המשא ומתן, צוין, ולפי מומחים שהתראיינו לאתר: הסכם שמבוסס על שימוש בכוח - דינו להיכשל.

המסקנה המשותפת של שני העיתונים ברורה: שני הצדדים חוגגים ניצחונות טקטיים שלא משנים את המשוואה, ותוהים: "למה להמשיך בגישה שממשיכה להיכשל?".

וול סטריט ג'ורנל, מאת ג'ארד מלסין ודב ליבר. לקריאת הכתבה המלאה.

CNN , מאת סטיבן קולינסון. לקריאת הכתבה המלאה.

2כך פתיחת מצר הורמוז עלולה להקריס את ארגון הנפט החזק בעולם

המלחמה באיראן קיצצה כ־13 מיליון חביות ביום מהיצוא העולמי - אחד ממשברי הנפט החמורים בהיסטוריה. לכן נראה מובן מאליו שפתיחת הורמוז תוביל לתיקון המצב. אבל ב־MODREN DIPLOMACY, אתר ניתוח ודעות בתחום יחסים בינלאומיים, משוכנעים כי "החזרת הפעילות בהורמוז עשויה בו־זמנית להאיץ את שחיקת כוח השוק של ארגון המדינות המייצאות נפט, אופ"ק".

ממשלות המפרץ - ערב הסעודית, עיראק, כווית, איחוד האמירויות, קטאר ואיראן - איבדו עשרות מיליארדי דולרים בהכנסות במהלך החסימה, מציינים בניתוח, ומשוכנעים: "ברגע שהמצר ייפתח, כל מדינה תמהר למקסם את מכירותיה כמה שיותר מהר". התוצאה הצפויה, לפי האתר, היא מעבר מהיר מדי למצב של עודף היצע, עם לחץ חזק כלפי מטה על המחירים. "פתיחת הורמוז עשויה להיזכר לא רק כסיום משבר אנרגיה גדול, אלא כנקודת מפנה בדעיכה ההדרגתית של יכולת אופ"ק לעצב את שוק הנפט העולמי".

לסיכום, כותבת המאמר מצביעה על כך שהארגון נחלש משמעותית בעת האחרונה. נתח הייצור שלו מהשוק העולמי ירד, האחדות הפנימית נסדקה, ועזיבת איחוד האמירויות את הארגון מהווה "אחת מהמכות המוסדיות המשמעותיות ביותר בשנים האחרונות". האם הוא בדרך להתמודד עם מכה נוספת?

MODREN DIPLOMACY, מאת סאנה חאן. לקריאת הכתבה המלאה.

3האם חיזבאללה בנה את עצמו מחדש?

המלחמה בין ישראל לחיזבאללה ב־2024, הותירה את ארגון הטרור מוכה, עם שרשרת פיקוד מנותקת ואלפי לוחמים שנפלו. אבל כמעט 70 יום לתוך מלחמת הרמדאן - סבב הלחימה שפרץ במרץ 2026 - נרשמה מסקנה מפתיעה: "חיזבאללה של היום שונה באופן משמעותי מהכוח שלחם לפני שנתיים". כך מציג החוקר האיראני הדי מסומי זארה, ב־MIDDLE EAST EYE (MDE), אתר המסקר באופן עוין את ישראל.

השינוי המרכזי, טוען זארה, הוא במבנה הפיקודי של הארגון. ב־2024 סבל חיזבאללה מניתוק בין המטה לשטח, מה שגרם לעיכובים ולאובדן יכולות. במלחמה הנוכחית, לעומת זאת, הוא ממשיך להילחם ללא בעיה. הסיבה: ריכוז הסמכות תחת פיקוד מאוחד, לצד העצמת מפקדים בדרג הביניים לקבל החלטות עצמאיות בשטח - מודל שזארה מכנה "משימה לפני מבנה".

שנית ארגון הטרור שינה את הפרדיגמה שלו מדגש על "כמות" לדגש על "איכות". חיזבאללה הסיק מסקנות מהמערכה הקודמת, והחל להשתמש יותר ברחפנים.

"השינוי העמוק ביותר הוא תפיסתי", כותב זארה. "בעבר, עיקרון המפתח היה הגנה על שטח בכל מחיר. כיום, המטרה היא פגיעה מתמשכת באויב". כלומר, אפילו נפילת האזור שמדרום לליטאני לא תהיה בהכרח תבוסה אסטרטגית, כל עוד ישראל לא תוכל לבסס את נוכחותה שם ותישחק.

אבל זארה מזהיר שדווקא האיום הגדול ביותר על חיזבאללה אינו ישראל, אלא לבנון עצמה. משבר הפליטים, הקריסה הכלכלית והניסיונות של גורמים פנימיים - כולל הממשלה הלבנונית - להלהיט מתחים עדתיים, עלולים לחתור תחת יכולתו של הארגון לנהל מלחמת התשה ממושכת. "עמידותו של מצב זה תהיה תלויה בסופו של דבר בדינמיקה הפנימית של לבנון - סביבה שעשויה להתגלות כמכרעת יותר מהחזית עצמה", מסכם החוקר האיראני.

MIDDLE EAST EYE, מאת האדי מסומי זארה. לקריאת הכתבה המלאה.