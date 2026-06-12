עליות חדות באסיה; השווקים הגלובליים נערכים להנפקת SpaceX

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:45

אסיה

לנוכח מזכר ההבנות המסתמן בין ארה"ב ואיראן, בורסות אירופה נסחרות בעליות שערים חדות. בורסת טוקיו קפצה בכ-2.9%, בורסת הונג קונג מזנקת בכ-1.6%, הבורסה בשנגחאי מוסיפה לערכה כ-1.2% והבורסה בסיאות קפצה בכ-4.5%.

במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים ביציבות, לקראת הנפקת הענק של Spacex, שתחל להיסחר היום בנאסד"ק לפי שווי של 1.8 טריליון דולר.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים כעת במעל 2%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 88 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 86 דולר לחבית. מחיר הזהב מטפס בכ-2% ונסחר סביב 4,200 דולר לאונקיה.

וול סטריט

אתמול, המסכים הירוקים חזרו לוול סטריט - זה החל מפתיחת המסחר ואף התגבר התגבר לאחר הכרזת טראמפ על הפסקת ההתקפות על איראן. נאסד"ק ננעל ב-2.4%, S&P 500 ב-1.2% ודאו ג'ונס ב-1.6%.

במקביל, מניות השבבים הובילו את העליות. מניות AMD , ואינטל טיפסו, בעוד קרן הסל SOXX עלתה בכ-5%. הסקטור מנסה להתאושש לאחר נפילה של כ-10% ביום שישי האחרון, שעוררה ספקות בקרב משקיעים לגבי המשך הראלי החד במניות השבבים.

אינטל בלטה במיוחד לאחר שבנק אוף אמריקה העלה את המלצתו למניה מ"תשואת חסר" ל"קנייה", מה שמקפיץ את המניה.

מנגד, מניית אורקל נפלה ב-9% לאחר שהחברה הודיעה על כוונתה לגייס 20 מיליארד דולר נוספים באמצעות הון וחוב, במטרה לממן את הרחבת פעילות הבינה המלאכותית שלה.

עוד הלילה:

חברת SpaceX רשמה היסטוריה עם ההנפקה הראשונית (IPO) הגדולה ביותר אי פעם, מהלך שמזניק אותה ישירות לצמרת החברות הציבוריות הגדולות בעולם ומקרב את מייסדה, אלון מאסק, להפוך לאדם הראשון בעולם עם הון של טריליון דולר.

החברה מכרה 555.6 מיליון מניות במחיר של 135 דולר למניה , וגייסה 75 מיליארד דולר. בכך עקפה בפער עצום את השיא הקודם שנקבע ב-2019 על ידי Saudi Aramco, שגייסה 29.4 מיליארד דולר בהנפקתה.

מחיר ההנפקה מעניק ל-SpaceX שווי שוק של 1.77 טריליון דולר. לאחר שקלול אופציות לעובדים ומניות חסומות (RSUs), השווי המדולל המלא של החברה מגיע לכ- 1.8 טריליון דולר.

ישראליות בוול סטריט:

מניות השבבים הדואליות נובה , טאואר סמיקונדקטור וקמטק זינקו בהתאם למגמה במניות השבבים.

מניית אלביט זינקה לאחר שהחברה הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Diehl Defence ועם Anduril Industries.

מניית נאבן זינקה בעקבות הדוחות הכספיים לסיכום הרבעון הראשון שלה (שהסתיים בסוף אפריל). החברה גם העלתה את התחזית השנתית שלה וצופה הכנסות של 907-913 מיליון דולר, שמשקפות צמיחה של 30%, לעומת תחזית קודמת ל-866-874 מיליון דולר.

מאקרו

השבוע פורסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב, שהצביע על שיעור אינפלציה שנתי של 4.2%, בהתאם לציפיות - אך לראשונה זה שלוש שנים שהשיעור גבוה מ־4%, בעיקר בהשפעת מחירי האנרגיה. תשואות איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב עלו לאחר פרסום נתוני האינפלציה שם ל־4.53% באג"ח ל־10 שנים ול־4.26% באג"ח ל־5 שנים.

אתמול מדד מחירי היצרן (PPI) עלה ב-1.1% במאי, מעל תחזית הכלכלנים לעלייה של 0.7%. עם זאת, מדד הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.4% בלבד - מעט מתחת לצפי של 0.5%.