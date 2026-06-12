משתמשים ברחבי העולם מדווחים על תקלה באינסטגרם ובפייסבוק

משתמשים ברחבי העולם מדווחים על תקלות נרחבות בשירותי פייסבוק ואינסטגרם, מבית מטא. משתמשים מדווחים כי הם לא מצליחים לקבל מידע חדש, לא מצליחים להתחבר לשירותים והפיד שלהם ריק.

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לפי שירותי אתר Downdetector, מעל ל-113 אלף משתמשים דיווחו על תקלות ושיבושים סביב פייסבוק, רובם מתייחסים דווקא לתקלות באפליקציה. יש לציין כי המשתמשים מדווחים על תקלות בפייסבוק ובאינסטגרם, אך לא נרשמות תקלות לפי שעה בשירות העברת המסרים של החברה - וואטסאפ.