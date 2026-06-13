עדכונים שוטפים

08:45 - פיקוד העורף הודיע על סיום האירוע באצבע הגליל. ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

08:44 - האזעקות באצבע הגליל: מדובר בכ-3 שיגורים. אחד שוגר למטולה ושניים למשגב עם

08:44 - צה"ל על ההתרעות באצבע הגליל: הפרטים בבדיקה

08:31 - אזעקות במטולה מחשש לחדירת כטב"ם

04:43 - צבא ארצות הברית מאשר: איראן שיגרה כמה כטב"מי תקיפה בניסיון לפגוע באוניות מסחר שעברו במצר הורמוז

03:33 - כוחות אמריקאים הפילו כמה רחפנים איראניים שהיו בדרכם למצר הורמוז, כך מסרו גורמים לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הגורמים, הרחפנים היוו איום על תנועה מסחרית במצר

03:28 - גורם בלבנון לערוץ אל-מיאדין: סבב המשא ומתן החמישי עם ישראל יחל בוושינגטון ב-22 ביוני. על פי הדיווח, המשלחת הלבנונית תכלול אנשי צבא בשל ניסיון להגיע להכרעה בסוגיית נסיגת צה"ל. לפי המקור הלבנוני, הנסיגה ההדרגתית תתבצע ב"אזורי ניסוי", במקביל לפריסת צבא לבנון. המקור הוסיף כי הוסכם שנבטיה תהיה אזור הניסוי הראשון, לאחר ישראל לא הסכימה לסגת מבינת ג'ביל, מה שהוביל לקיפאון במשא ומתן