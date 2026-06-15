טראמפ הכריז על הסכם עם איראן: "העסקה הושלמה, מזל טוב!"

עדכונים שוטפים

6:26 - בכיר בממשל טראמפ מכחיש את הדיווחים באיראן כי טהראן תקבל מיד עם אישור ההסכם 12 מיליארד דולר, ואומר לניו יורק טיימס: כפי שאמרנו בשבועות האחרונים - מדובר בהסכם המבוסס על ביצועים ועמידה בהתחייבויות

3:13 - דיווח באיראן: המשלחת הקטארית עזבה את טהראן לאחר גיבוש טיוטת ההבנות

באיראן מדווחים כי משלחת המשא ומתן מקטאר עזבה את טהרן לאחר 17 שעות של שיחות, שבסיומן גובשה טיוטת מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן.

2:28 - הפגישה הרשמית הראשונה בין בכירים איראנים ואמריקנים אחרי 47 שנה

גורמים איראניים לניו יורק טיימס: יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף ושר החוץ עראקצ'י יגיעו לחתימה על ההסכם בשווייץ ביום שישי, במה שצפויה להיות הפגישה הרשמית הראשונה בין בכירים איראנים ואמריקנים אחרי 47 שנה. באיראן חיכו עד אחרי חצות (שעון מקומי) כדי להודיע על אישור ההסכם, כדי שזה לא ייתפס כמתנה ליום הולדתו של טראמפ, אך עדיין בטווח התאריך בארה"ב כך שזה יתאים לצד האמריקני.

2:13 - טראמפ תוקף את נתניהו: "כמעט הפיל את ההסכם עם איראן"

טראמפ אמר לניו יורק טיימס כי אם איראן לא תגיע בסופו של דבר להסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, הוא יחדש את המתקפות הצבאיות נגד טהראן או יהפוך את ארצות הברית ל"משגיחת המזרח התיכון" בתמורה ל-20% מהכנסות האזור.

טראמפ הסביר כי החלטתו לתקוף את איראן בסוף פברואר, והמצור הימי שהטיל לאחר שטהראן סגרה את מצר הורמוז, "שינו את מאזן הכוחות במזרח התיכון לטובת ארה"ב". בנוסף, שיבח את נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין על תרומתם להשגת ההסדר.

1:56 - מדינות אירופה מאותתות: מוכנות להסיר סנקציות מאיראן

בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה הודיעו כי הן מוכנות להסיר סנקציות על איראן בתגובה לצעדים "ברורים וניתנים לאימות" בתוכנית הגרעין, לאחר ההסכם שהושג בין וושינגטון לטהראן לסיום הלחימה.

פורסם לראשונה ב-N12.