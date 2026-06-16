ראש ה-CIA הזהיר את טראמפ: מטילים ספק בכוונת איראן במו"מ

דיווחים שוטפים

06:39 - תרגיל צבאי יתקיים היום במרחב חטיבת מנשה, ובמסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכן ישמעו הדי פיצוצים במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני. הוא צפוי להסתיים אחר הצוהריים

06:23 - דיווח ב-NBC: בניגוד להצהרות הנשיא טראמפ וסגן הנשיא ואנס, אף מכלית נפט לא עברה אתמול במצר הורמוז

05:18 - ואנס: טראמפ עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהראן עוד לפני החתימה בשישי

סגן נשיא ארה"ב ואנס מסר לרשת NBC: פקחי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית סבא"א יורשו לחזור לאיראן במסגרת ההסכם. לדבריו, אחד החלקים המרכזיים בהסכם הוא שסבא"א וארה"ב יעזרו לאיראן להשמיד את מאגר האורניום המועשר מאוד - וזה נושא שמוסבר בצורה "ברורה מאוד" במזכר ההבנות.

כמו כן, ואנס מסר לרשת פוקס ניוז כי הנשיא טראמפ עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהראן עוד לפני החתימה ביום שישי.

02:22 - טראמפ: "איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב ברשת TRUTH כי "איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני!". לדבריו, הטענות כי ארה"ב משלמת לאיראן 300 מיליון דולר הן פייק ניוז של הדמוקרטים.

01:30 - ראש ה-CIA לטראמפ: המודיעין האמריקני מטיל ספק בכוונת איראן במו"מ על הסכם הגרעין

המודיעין הראה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים למסרים שהעבירו. השרים רוביו והגסת' שותפים לספקנות - ואנס וקושנר תומכים בהסכם. ואנס וקושנר ייפגשו בשישי עם בכירים איראנים לדון בהמשך המו"מ. לכתבה המלאה

01:11 - ואנס: "נצטרך לפתור סוגיות מסוימות במהלך שלב המו"מ הטכני"

סגן נשיא ארה"ב ואנס אמר לרשת CNN בהתייחס למו"מ: "ההסכם קובע מנגנון ולפיו אם איראן תתנהג כמו מדינה נורמלית - נתייחס אליהם כך ונקבל אותם אל הכלכלה העולמית". הוא הוסיף כי על פי הסעיף הראשון בהסכם, איראן מתחייבת, כפי שגם ארה"ב מתחייבת - ליציבות ושלום אזוריים.

בתגובה לשאלה אם הפסקת מימון השלוחות של איראן: חיזבאללה, החות'ים וחמאס וכן תוכנית הטילים הבליסטיים כלולים באופן מפורש בטקסט, סגן הנשיא התחמק ואמר כי מדובר במסמך כללי של עמוד וחצי - אך הסוגיות נכללו בשיחות שארה"ב קיימה עם איראן. "נצטרך לפתור סוגיות מסוימות במהלך שלב המו"מ הטכני", הוא אמר. הוא הוסיף כי תוכנית הגרעין האיראני הושמדה לחלוטין.

ואנס הדגיש כי הדבר הכי חשוב הוא שהם יתחייבו באופן חד משמעי שלא יהיה להם נשק גרעיני. ואנס טען כי ארה"ב מחזיקה בעמדת כוח וכי יש לה היכולת לקבל את איראן לכלכלה העולמית אם היא תמלא את התחייבויותיה אך גם יש לה היכולת להגיד "אתם יודעים מה - אתם לא מקבלים כלום", אם איראן לא תמלא את התחייבויותיה.

00:31 - באיראן מדווחים על קולות פיצוצים מדרום לאי קשם סמוך למצר הורמוז

סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה על קולות פיצוצים מדרום לאי קשם סמוך למצר הורמוז. נטען כי ככל הנראה הפיצוצים קשורים לניהול התנועה במצר.

00:04 - מפקד כוח קדס מאיים: "אל תתעסקו עם חזית ההתנגדות"

מפקד כוח קדס אסמאעיל קאאני איים: אל תתעסקו עם חזית ההתנגדות. הוא הדגיש כי "אף אחד לא יכול לעמוד מול חיזבאללה" וכי "פלגי ההתנגדות התערבו במלחמה לתמיכה באיראן בלי שאף אחד ביקש זאת מהם".

23:54 - באיראן טוענים: שלוש מכליות נפט ושתי ספינות שנשאו סחורות איראניות חיוניות עברו דרך המצור הימי האמריקני

23:19 - צה"ל: יירטנו כמה רקטות ששוגרו לעבר כוחותינו בדרום לבנון



פורסם לראשונה ב-N12