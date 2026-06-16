ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ התמ"ג מתעדכן כלפי מטה: ירידה של 3.8% ברבעון הראשון
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תמ"ג (תוצר מקומי גולמי)

התמ"ג מתעדכן כלפי מטה: ירידה של 3.8% ברבעון הראשון

התמ"ג ברבעון הראשון של 2026 התכווץ וירד ב-3.8% בחישוב שנתי ברבעון הראשון של השנה, כך על פי ההערכה השנייה של הלמ"ס • בחישוב לנפש, התוצר נמצא כעת 5% נמוך יותר בחישוב שנתי, לעומת הרבעון האחרון של 2025 • מדובר בירידה משמעותית כלפי מטה ביחס להערכה הראשונה, לפיה התוצר ירד ב-3.3% בלבד

עידן ארץ 13:00
קניות בקניון / אילוסטרציה: Shutterstock
קניות בקניון / אילוסטרציה: Shutterstock

התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) של ישראל, ירד ב-3.8% בחישוב שנתי ברבעון הראשון של 2026, זאת ביחס לרבעון האחרון של 2025, כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). זו ההערכה השנייה מתוך שלוש, ומדובר בירידה משמעותית כלפי מטה ביחס להערכה הראשונה, לפיה התוצר ירד ב-3.3% בלבד.

ה-OCED עם תחזית פסימית לישראל: הצמיחה תעמוד על 3.3% בלבד השנה
האוצר מעלה את תחזיות הצמיחה וההכנסות ל-2026

בחישוב לנפש, כולל גידול האוכלוסייה, התוצר נמצא כעת 5% נמוך יותר (בחישוב שנתי) לעומת הרבעון האחרון של 2025. ההוצאה לצריכה פרטית ירדה אף היא ב-5%, והתוצר העסקי ירד ב-3.8%. עם זאת, ביחס למצב ברבעון המקביל בשנה שעברה, ישנה עלייה קלה: עלייה של 1.5% בתוצר, ושל 1.9% בתוצר העסקי. בלמ"ס מציינים במפורש שהנתונים הושפעו בצורה ניכרת ממבצע "שאגת הארי" מול איראן שהסתיים בפועל לאחרונה.

הפער בין שתי ההערכות מתבטא בעיקר בתוצר העסקי, שירד בהערכה הראשונה ב-3.3%, ובהערכה השנייה צנח ל-3.8%. זאת כאמור בחישוב שנתי ביחס לרבעון הקודם. פער ניכר עוד יותר באופן יחסי נראה בנתוני הייצוא: בהערכה הראשונה, ניכרה עלייה של 5.6% ביצוא הסחורות והשירותים. אך בהערכה השנייה, עלייה זו הצטמקה ל-1.9% בלבד.

נתוני התוצר, כאמור, כנראה מושפעים יותר מכל מהמערכה האחרונה מול איראן, שהחלה ב-28 בפברואר, כלומר במהלך הרבעון הראשון. זאת לאחר שהרבעון הקודם דווקא היה מאופיין בצמיחה ניכרת. ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה ניתן לראות עלייה בכל המדדים, מלבד ירידה קלה בהוצאה הציבורית בשל עלויות המלחמה שפחתו מעט מאז.