התמ"ג מתעדכן כלפי מטה: ירידה של 3.8% ברבעון הראשון

התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) של ישראל, ירד ב-3.8% בחישוב שנתי ברבעון הראשון של 2026, זאת ביחס לרבעון האחרון של 2025, כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). זו ההערכה השנייה מתוך שלוש, ומדובר בירידה משמעותית כלפי מטה ביחס להערכה הראשונה, לפיה התוצר ירד ב-3.3% בלבד.

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בחישוב לנפש, כולל גידול האוכלוסייה, התוצר נמצא כעת 5% נמוך יותר (בחישוב שנתי) לעומת הרבעון האחרון של 2025. ההוצאה לצריכה פרטית ירדה אף היא ב-5%, והתוצר העסקי ירד ב-3.8%. עם זאת, ביחס למצב ברבעון המקביל בשנה שעברה, ישנה עלייה קלה: עלייה של 1.5% בתוצר, ושל 1.9% בתוצר העסקי. בלמ"ס מציינים במפורש שהנתונים הושפעו בצורה ניכרת ממבצע "שאגת הארי" מול איראן שהסתיים בפועל לאחרונה.

הפער בין שתי ההערכות מתבטא בעיקר בתוצר העסקי, שירד בהערכה הראשונה ב-3.3%, ובהערכה השנייה צנח ל-3.8%. זאת כאמור בחישוב שנתי ביחס לרבעון הקודם. פער ניכר עוד יותר באופן יחסי נראה בנתוני הייצוא: בהערכה הראשונה, ניכרה עלייה של 5.6% ביצוא הסחורות והשירותים. אך בהערכה השנייה, עלייה זו הצטמקה ל-1.9% בלבד.

נתוני התוצר, כאמור, כנראה מושפעים יותר מכל מהמערכה האחרונה מול איראן, שהחלה ב-28 בפברואר, כלומר במהלך הרבעון הראשון. זאת לאחר שהרבעון הקודם דווקא היה מאופיין בצמיחה ניכרת. ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה ניתן לראות עלייה בכל המדדים, מלבד ירידה קלה בהוצאה הציבורית בשל עלויות המלחמה שפחתו מעט מאז.