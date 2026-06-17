מהפכת הבינה המלאכותית משנה את כללי המשחק בתעשיית הטכנולוגיה, אך לדברי שלמה קרמר, מייסד ומנכ"ל קייטו נטוורקס, השינויים שמתחוללים כיום רחבים בהרבה מהטכנולוגיה עצמה. בשיחה עם ראש מערכת החדשות של גלובס בר לביא בכנס TECH IL של גלובס, התייחס קרמר להשפעת ה־AI על שוק הסייבר, על ההשקעות, על שוק העבודה ועל עתיד ההייטק הישראלי."מדובר במהפכה הטכנולוגית הכי גדולה שראיתי בחיי", אמר קרמר. "עברתי דרך מחשבים אישיים, אינטרנט, מובייל וענן, אבל הפעם מדובר בשינוי הרבה יותר משמעותי. בכל מהפכה טכנולוגית בדרך כלל נוצר גם סדר חדש שמאפשר לחברה להסתגל. הפעם הקצב כל כך מהיר שהחלק הזה עדיין לא הספיק לקרות".

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לדבריו, עולם הסייבר צפוי להיות אחד המרוויחים המרכזיים מהמהפכה. "אף אחד לא יעשה דיפלוימנט (הטעמה, מ"ו) של AI בלי להגן עליו", אמר. "חברות שיצליחו לספק פתרונות עם ארכיטקטורה נכונה ירוויחו מהשינוי. אחרות יצטרכו לעשות התאמות". קרמר התייחס גם לקיפאון היחסי בהשקעות שנרשם בחלקים משוק ההון סיכון, וטען כי הוא נובע במידה רבה מהתנהגות המשקיעים בתקופת הבהלה סביב הבינה המלאכותית. "אם אני משקיע ואני יכול לקבל תשואה על אנתרופיק או על חברות שנמצאות במעגל הראשון סביב מהפכת ה־AI, למה שאחפש סטארט־אפים אחרים? 60%, 70% ואפילו 80% מהכסף בעולם ההון סיכון זורם היום לאותם אזורים וכל השאר מתייבש".

לדבריו, המשקיעים עדיין מתקשים להבין מי יהיו המנצחים והמפסידים של העידן החדש. "משקיעים בשלבים מאוחרים יותר עדיין לא מבינים מי הדינוזאור ומי היונק. עד שהם לא יבינו את זה, הם לא ישקיעו. לכן יש קיפאון מסוים בשוק. אני חושב שזה מצב זמני".

כשנשאל האם מדובר בבועה, השיב כן, אך במובן הכלכלי בלבד. "אני לא מפקפק בפוטנציאל של הטכנולוגיה. אני חושב שההשפעה שלה פשוט מתומחרת מהר מדי. ייקח יותר זמן עד שהיא תיכנס בצורה נורמלית לדוחות הכספיים של החברות. יש ערך אמיתי שצריך להוכיח ופרודוקטיביות שצריכה לבוא לידי ביטוי".

ראש מערכת גלובס בר לביא בשיחה עם שלמה קרמר בכנס TECH IL של גלובס / צילום: כדיה לוי

"ישראל הופכת למקום יקר מאוד להחזיק בו מהנדסים"

אחד הנושאים המרכזיים שעלו בשיחה היה היחלשות הדולר וההשפעה על חברות ההייטק הישראליות. קרמר הסביר כי עבור חברות שמוכרות בדולרים אך משלמות שכר בשקלים, מדובר באתגר משמעותי. "אם אתה לוקח חברת הייטק, 60% עד 70% מההוצאות הן על כוח אדם. בישראל בדרך כלל יושבים צוותי המוצר וההנדסה, והמצב שנוצר הופך את המהנדסים בישראל ליקרים בעולם". לדבריו, יותר ויותר חברות כבר מבצעות פיזור גיאוגרפי של פעילות הפיתוח. "אנחנו מגייסים יותר אנשים בפראג ובלונדון", אמר.

כשנשאל האם מדובר בהאטה בגיוסי העובדים בישראל, השיב: "השנה לא. אבל בשנה הבאה נעשה חישוב מסלול מחדש". קרמר העריך כי הסביבה הנוכחית קשה במיוחד עבור סטארט־אפים צעירים. "זו בהחלט סביבה עוינת", אמר, אך הוסיף כי הצלחת החברה עדיין תלויה בעיקר באיכות המוצר והרעיון.

לדבריו, הפתרון אינו בהכרח התערבות ממשלתית ישירה. "אני לא מאמין בסיוע ישיר של הממשלה לתעשייה בשלב הזה. אני מאמין ביצירת אקו־סיסטם נכון לחברות, ושער החליפין הוא חלק מהסביבה העסקית הזאת".

למרות התחזיות שלפיהן AI יוביל לצמצום כוח אדם, קרמר נשמע זהיר יותר. "רואים פיטורים", אמר, "אבל אני לא בטוח עד כמה הם קשורים ל-AI".

הוא גם העריך כי העלייה בפריון שמביאה הבינה המלאכותית עשויה להשפיע בעתיד על שוק הנדל"ן המשרדי. "AI בתחום הפיתוח מביא פרודוקטיביות משמעותית. אם צריך 10% עד 20% פחות עובדים, זה אומר גם פחות ביקוש לשטחי משרדים", אמר.

"השמועה על מכירה היא שקר מוחלט. הנפקה היא שאלה של מתי"

לקראת סיום השיחה התייחס קרמר לשמועות בשוק שלפיהן קייטו נטוורקס מנהלת מגעים למכירת החברה. "השמועה הגיעה אליי דרך טלפונים מכתבים", אמר. "זה שקר מוחלט. אין תהליך, אין שיחות ואין שום דבר. אני לא יודע מי מפיץ את השקר הזה ומה המטרה שלו". מנגד, בכל הנוגע להנפקה עתידית, קרמר נשמע נחרץ הרבה יותר. לדבריו, החברה ממשיכה לצמוח בקצב גבוה וצפויה להפוך לחברה ציבורית בעתיד.

"צמחנו ב־43%, כמעט פי שניים מקצב הצמיחה של השוק, וגם השנה אנחנו צופים לצמוח בצורה דומה. נבחן את השוק הפרטי ואת השוק הציבורי, אבל בסופו של דבר נהיה חברה ציבורית". כשנשאל האם מדובר בשאלה של זמן בלבד, השיב בפשטות: "כן".

לסיום נשאל מה היה ממליץ לצעירים ששוקלים להיכנס לתעשיית ההייטק בעידן הבינה המלאכותית. "הייתי ממליץ לאנשים לעשות משהו שהם טובים בו", אמר. "אם אתה טוב בתחום מסוים, תלך עליו. אם תתעסק בו מספיק, גם התשוקה תגיע. אני חושב שיש עתיד יפה לתעשיית ההייטק, פשוט בצורות אחרות, ואולי אפילו מעניינות יותר".

***גילוי מלא: גלובס מודה לשותפים שסייעו לנו לקיים את כנס TECH IL : קבוצת הפניקס, הפניקס ESOP , אונדס ישראל, מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, פישר (FBC), Voicenter וכן לסייברסטארטס ולרשות החדשנות.