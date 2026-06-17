אייל פרוינד, מנכ"ל הפניקס ESOP, התייחס במסגרת כנס TECH IL של גלובס לאתגרים ולאי הוודאות מולם התמודדו חברות ההייטק הישראליות בשנים האחרונות: "אם יש משהו שמאפיין את התקופה בה אנחנו חיים, שיש לנו יותר מידי דברים שאין לנו שליטה עליהם: מלחמה, מילואים, שער הדולר, פיטורי עובדים. אם אתה יזם, קשה לנווט בין הדברים האלה. אנחנו בהפניקס ESOP מלויים אלפי חברות הייטק ואנחנו מכירים את המספרים מבפנים. בעסקאות והערכות שווי, אנחנו פוגשים יזמים ועובדים, וזה שם אותנו בעמדה מעניינת. אם יש משהו שאנחנו רואים שחוזר על עצמו הוא שבסוף ההייטק הישראלי ממשיך להתקדם קדימה".

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פרוינד המשיך והסביר את הסיבות לכך שיש לונג על ההייטק הישראלי: "זה קורה כי ההייטק הוא לא רק קוד וטכנולוגיה, זה אנשים, האנשים שאנחנו פוגשים אותם כל הזמן. וזו הסיבה ששמים לונג על ההייטק הישראלי. בגלל אותם אנשים מופלאים שעושים אותו.

"אם מישהו היה אומר לנו לפני שנתיים שיהיו עסקאות בסדר גודל של השנה האחרונה, אני לא חושב שמישהו היה מאמין לזה". אמר והוסיף, "ההייטק הישראלי הוא מספר אחד בעולם להתמודד באי וודאות בסביבה כזו".

"להיות לונג על ההייטק זה לא להתעלם מסיכונים. זה לראות את הכוח והתעוזה של האנשים שממשיכים להתקדם קדימה". הוא המשיך והסביר כי ההסתכלות הזו לא ייחודית רק לתעשיית המקומית אלא גם רלוונטית לאמון של חברות הענק בעולם, "זה לא רק אנחנו בתעשייה המקומית, תסתכלו על ענקיות הטכנולוגיה, הן מקימות פה מפעלי פיתוח ומגייסות מאות עובדים, וחתומות על הרכישות בהייטק הישראלי".

פרוינד גילה נתון מפתיע לגבי אותן החברות, ואמר כי הן "אחראיות על למעלה מ70% מההכנסות של המדינה, במסים בתגמול ההוני".

בהסתכלות על העתיד, חשף את התחזית שלו קדימה: "ההייטק הישראלי ימשיך לצמוח, חד משמעית, ואנחנו עם המהפכה שאנחנו מבשלים, נדאג שבעולם האקוויטי תהיה לכם שליטה".

***גילוי מלא: גלובס מודה לשותפים שסייעו לנו לקיים את כנס TECH IL: קבוצת הפניקס, הפניקס ESOP, אונדס ישראל, מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, פישר (FBC), Voicenter וכן לסייברסטארטס ולרשות החדשנות.