אחרי אקזיט הענק של וויז שנמכרה לגוגל ב-32 מיליארד דולר, ה-CTO ומייסד-שותף, עמי לוטבק, הגיע לשיחה אחד על אחד עם עורך ההייטק של גלובס, אסף גלעד, בכנס TECH IL של גלובס.

"אני חייב להודות שכשהקמנו את וויז ב-2020, שלא היה הסטארט-אפ הראשון שלנו, רצינו לעשות מהפכה בעולם הסקיוריטי - אבל לא חלמתי שהיא תהיה כזאת מהפכה. גאווה גדולה שהצלחנו להקים דבר כזה שמשפיע על כל העולם. כל מדינה בעולם משתמשת במוצר שבנינו", סיפר לוטבק.

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איך נראים החיים אחרי האקזיט?

"נראים אותו דבר. זאת לא החברה הראשונה שבנינו, את אדאלום מכרנו ב-2015. אחרי אקזיט שום דבר לא משתנה מבחינתי, המטרה היא עדיין לשנות את עולם הסקיוריטי. אני עדיין קם בבוקר, לוקח רכבת והמטרה היא אותה המטרה - בסוף המטרה לא השתנתה. הבנו שהדרך שבה ניגשו לסקיוריטי הייתה לא נכונה ומאז מנסים לשנות את הדרך. כל מה שעשו קודם לא רלוונטי".

בראיון לפני כחודשיים דיברת על המודלים ה"מסוכנים" ועל ההשפעה שלהם על מנגנוני אבטחת המידע המוכרים. זה היה לפני חודשיים. הנבואה התגשמה?

"אני מודה שלא הבנתי בעצמי כמה מהר AI ישפיע על עולם הסייבר. כולם מדברים על זה, על כמה מהר ועל איך תוקפים. אבל לרוב יש מרחק בין הייפ למציאות, לרוב המהפכות בהיסטוריה לוקח זמן להשפיע. מרגישים בתעשייה שהכל משתנה בקצב מטורף, כי יש מצב שמודלי ה-AI יותר טובים מבני האנוש הכי טובים בתחום החולשות. זה מייצר מצב שבו כל מה שעשינו עד היום בסייבר צריך להשתנות".

העסקה עם גוגל וחסימות הממשל האמריקאי

סיפרת לנו בראיון שאחת הסיבות להגיד כן לעסקה עם גוגל זה ג'מיני.

"צריך לזכור שהשיחות היו לפני שנתיים. כשחושבים היום, הכל ברור. אין היום אף חברת תוכנה בעולם, בטח סייבר, שלא שואלת איך היא משנה את האסטרטגיה ובונה את המוצר סביב AI. חלק מזה היה שלקחת את וויז למדרגה הבאה צריך לחבור לגוגל ולקבל גישה למוחות ה-AI הכי מדהימים בעולם, וזה מוכיח את עצמו. האיומים על לקוחות השתנו דרמטית ממה שהיו לפני שנתיים, זה עולם חדש לגמרי, ויחד עם גוגל בונים את החברה שחלמנו עליה".

ג'מיני יכולה להיות גם כלי לתוקפים.

"זה כמו מרוץ חימוש, כל יכולת תהיה גם למגינים וגם לתוקפים. בסוף אני חושב שהמערכות יהיו יותר בטוחות, אבל מי שלא מגיב מספיק מהר הוא בבעיה. מה שלקוחות צריכים לעשות, ואנחנו כספקים צריכים לעזור - להשתמש ביכולות החדשות ממש מהר. כל הזמן יוצאים מודלים חדשים. צריך להתארגן לזה שכל הזמן רצים עם היכולות הכי חדשות כדי למצוא חולשות לפני התוקפים".

חברות הלגאסי בעולם הסייבר, אלו שהוקמו לפני צ'אט GPT, מה הן בעצם צריכות לעשות?

"זה מבחן מעניין לכל שוק ש-AI יגיע אליו באמת ולא ברמת ההייפ, כלומר ברמה שמשנה את הפעולות שאתה עושה ביום יום. אני מסתכל על מה זה אומר לכל מי שהיה לפני AI - כל חברה שלא מגיבה ממש ממש מהר עכשיו, תהיה לא רלוונטית, והיא תצטרך להגיב כל הזמן. אגב כל חברה, לא רק סייבר".

פייבל (שהממשל האמריקאי חסם) הם אולי רק קורבן ראשון, מה אתה אומר על החסימה של הממשל?

"יכולות AI נותנות לנו יכולות שלא היו קודם. צריך לשנות את התפיסה בהרבה שווקים וגם בסייבר, לא חומה סטטית כמו פיירוול, זה לא ימשיך לעבוד. צריך לדמות מה שהתוקפים יכולים לעשות. בעולם שלנו יש לעדכן מערכות. עד היום היה בערך חודש - כל עולם התוכנה בנוי על זה שיש חודש לתקן מערכת אם מצאו בה חולשה קריטית. מריצים בדיקות, רואים שעובד. היום רואים שהסטטיסטיקות אומרות שתוקפים לוקחים חולשה ומוצאים איך להשתמש בה בתוך שעות. אם ארגונים לא משנים את הדרך שבה הם עבדו, ולא מגיבים תוך שעות. אין את זה יותר. אתה צריך לשנות את כל הדרך שאתה עובד, זה לא רק 'בוא נשתמש ב-AI', זה להיות מאוד תגובתי".

"לא נעשה מספיק בישראל בתחום ה-AI"

זווית לא פחות חשובה היא שהמודלים נסגרו רק לאמריקאים, מה אמורים לחשוב בישראל?

"בסופו של דבר, כמו שענן זה תשתית גם מודלים זה תשתית קריטית. ככל שמסתמכים על שירותי AI הם יותר קריטיים לכולנו. כרגע כמות המוצרים שתלויים אסטרטגית ב-AI עדיין קטנה. אתה צריך לבנות תשתיות שיהיו חסינות. בענן אין ספק ענן ישראלי. אתה צריך לתכנן resiliency. מה קורה אם הדאטה סנטר נפגע, איפה הוא נמצא".

השאלה אם אתה חושב שתוכנית ה-AI הלאומית צריכה לכלול פיתוח מודל שפה גדול, מחשב על.

"השאלות על איפה המדינה צריכה להיות הן שאלות פתוחות. לא חושב שנעשה מספיק, לא ראיתי פעולות שנעשו ממש ויש פה באמת אתגר לכל חברה ומדינה. אין לי תשובה ברורה, העולם הזה זז כל כך מהר שקשה לחזות. קל להגיד נשקיע בתשתיות אבל זה מאוד מאתגר. צריך פשוט להגיב לכל דבר מהר, זו האמת. אין תשובות מוחלטות. צריך להכין את עצמך להגיב, לא משנה מה מגיע".

ההייטק הישראלי במצב מאתגר, פיטורים, מצד שני מספר המשרות בהייטק צמח ב-12% והשכר בשיא של כל הזמנים. איך אתה מסביר את הסתירה?

"שאלה טובה. בעיניי ההייטק הישראלי זה נס מדהים וזו זכות להיות חלק ממנו. AI מביא איתו הזדמנויות אבל גם איומים. היכולת היזמית בארץ מדהימה. מצד שני כל אחד יכול לבנות משהו, צריך להגיע למכירות. היסטורית הרבה פעמים היה ניסיון לבנות ואז למכור אותו, זה לא יעבוד יותר, יכולת טכנית בלבד אינה מספיק יותר כי כל אחד יכול לבנות משהו למשקיעים תוך דקה. זה האתגר הבא".

אם וויז הייתה קמה היום הייתה מצליחה באותה מידה?

"אין לי מושג. היום יותר קל להקים ויותר קשה להצליח. במובן מסוים עכשיו יותר קשה להתבדל, ודבר חשוב לסטארט אפ זה לעלות מעל הרעש. ליזמים מתחילים זה אירוע קשה. מצד שני כמות היזמים יכולה להיות הרבה יותר גדולה. בפועל לבנות משהו מדהים יותר קל אבל לגייס כסף משמעותי יותר קשה".

יש לך עצות ליזמים מתחילים, שיושבים עכשיו בגראז' ורוצים לבנות את וויז הבאה?

"קטונתי. אתן עצה ומחר היא תשתנה. החסם הטכנולוגי היום יותר קטן וצריך לבנות משהו טכנולוגי עם יתרון לאורך זמן. אתה צריך ללכת ישר לשוק שלך, להתחיל למכור, להגיע למכירות של מיליונים ואז יש לך משהו ביד".

***גילוי מלא: גלובס מודה לשותפים שסייעו לנו לקיים את כנס TECH IL : קבוצת הפניקס, הפניקס ESOP, אונדס ישראל, מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, פישר (FBC), Voicenter וכן לסייברסטארטס ולרשות החדשנות.