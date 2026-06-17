כרם נבו, סמנכ"לית הצמיחה ברשות החדשנות, דיברה בכנס TECH IL של גלובס על ההזדמנויות והאתגרים החריפים שעומדים בפני ההייטק הישראלי, משער הדולר ועד המיתוג של הסטארט-אפ ניישן הישראלי. היא סיפרה כי רשות החדשנות משקיעה כ-2 מיליארד שקל בשנה בסטארט-אפים וחברות צמיחה - מה שהופך אותה לאחת מקרנות הגדולות בישראל. בנוסף, היא ציינה כי הם עוסקים בנושאי מדיניות כדי ליצור סביבה עסקית מיטיבית, כמו מיסוי, רגולציה והון אנושי.

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נבו מספרת כי, "השנה האחרונה הייתה כנראה אחת הטובות להייטק הישראלי: הייתה שנת שיא באקזיטים, אפילו בלי העסקאות הגדולות כמו וויז וסייברארק. ובכל זאת, יש קפאון מבני: יש ירידה של 6.5% בעובדי מחקר ופיתוח, וירידה בכמות הסטארט-אפים שקמים בישראל". גם התוצר של ההייטק "בעליה, אבל טרם הדביק את הצפי". גם "תמהיל הגיוס משתנה, עם משקיעים שמגיעים לחברות שכבר הוכיחו צמיחה, ופחות בסטארט-אפים". יש שלושה כוחות שמעצבים מחדש את תנאי השוק, שער החליפין, גאו-פוליטיקה והבינה המלאכותית: "רואים גם הרבה יציאה של טאלנטים ישראלים החוצה, מה שיוצר סערה מושלמת".

רשות החדשנות היא גשר בין הממשלה להייטק

נבו העלתה שאלה במהלך הכנס: "מה היתרון בלהיות חברה ישראלית? המותג של סטארט-אפ ניישן הוכתם. בנוסף, האם יש בנו אמון שאנחנו במקום יציב לפעילות ארוכת טווח? וכלכלית, האם משתלם להיות חברה ישראלית, או שצריך לפזר סיכונים?" בעיניה, יש תרחיש חיובי, שכולל שיתוף פעולה פרטי-ציבורי שימצה את הפוטנציאל בטכנולוגיות החדשות, כמו גם עיגון חברות בישראל ושיקום המותג הישראלי. אך בתרחיש השלילי, הישראליות תישחק וההייטק ידלוף החוצה".

היא מציעה שיח חדש יחסית, בין ההייטק והממשלה, ששם את הדברים על השולחן: "צריך לייצר את האמון שנפגע, ולהביא ליציבות של רגולציה ומיסוי שיאפשרו לסטארט-אפים לצמוח פה - כמו גם ניצול ההזדמנויות והשקעה של המדינה. וגם המותג שלנו - הוא מוטל עלינו". היא מציגה את רשות החדשנות כגשר בין הממשלה להייטק ש"נותן מענקים אחרי ה-7 באוקטובר, להשקיע בגופים מוסדיים או להשקיע בקרנות הון סיכון ישראליות. וגם תמריצי מס ורפורמות".

***גילוי מלא: גלובס מודה לשותפים שסייעו לנו לקיים את כנס TECH IL : קבוצת הפניקס, הפניקס ESOP , אונדס ישראל, מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, פישר (FBC), Voicenter וכן לסייברסטארטס ולרשות החדשנות.