ליעד אגמון, יזם סדרתי ומנכ"ל סאנסיי, שוחח היום עם עורך ההייטק של גלובס אסף גלעד בכנס TECH IL של גלובס, וסיפק תובנות מעניינות על השפעות ה-AI, העסקת ג'וניורים בהייטק ודעתו על פעולות הממשלה בנוגע לשער הדולר ועל חשיפת גלובס בנושא מיסוי בוגרי 8200.

● שלמה קרמר: "המהנדסים פה הכי יקרים בעולם. נעשה חישוב מחדש איפה מגייסים"

● אייל פרוינד, מנכ"ל הפניקס ESOP: "למרות כל האתגרים וחוסר הוודאות אנחנו עושים לונג על ההייטק הישראלי"

אגמון, שהקים שתי חברות בעבר ובהמשך היה בקרן ההשקעות אינסייט, עזב את הקרן וחזר להיות יזם. הוא נשאל מדוע החליט לחזור ליזמות, ואמר: "כמו כל דבר בחיים, זה תהליכים ולא סיבה אחת. אני הכי שמח כשאני בונה דברים. הפרויקט החדש שלי בחר אותי ולא אני אותו. שנה ניסיתי שייעלם ובסוף החלטתי לעשות. ברקע, חוץ מזה שאני יזם הייטק, אני גם מנחה קבוצות דינמיות שזה תחום בעולם התרפיה, נוגע בעולמות של רגש ופסיכולוגיה".

סאנסיי מפתחת מכשיר שמהווה מעין "חבר אלקטרוני", מסייע אישי מבוסס חומרה שמסייע בשמירה על בריאות פיזית, נפשית ושלומות (wellness) במהלך היום, ושואבת השראה מניסיונו האישי של אגמון בהנחיית קבוצות ומהצלחתן של מכשירי עזר פופולריים בשוק כמו הטבעת האישית Aura ורצועת הבריאות לפרק הזרוע Whoop.

החברה, לדבריו, התחילה כשדב מורן הכיר לו (כשאגמון היה באינסייט) חברה מנתניה שמפתחת משחקים מתוחכמים לטלפון, שאמנם לא התאימה לאינסייט אבל זה חיבר לו כמה רעיונות. "אנחנו משתמשים בעולמות של אסטרולוגיה וטארוט, כשאנחנו לא מאמינים במטאפיזיקה של הדברים האלה, אבל אני כן מאמין ביכולת שלי ושל אחרים להתייחס רגע לעולמות האלה באופן פתוח ולגשר לעבודה רגשית. לא צריך להאמין שהיקום שלח לכם את הקלף, אבל אם אתם מול מישהו בסטינג הנכון משהו ידגדג לכם. תוכלו להתייחס למה שנאמר ולחשוב איפה זה פוגש אתכם ולעשות עבודה פסיכולוגית", אומר אגמון.

מה בעצם המוצר?

"הטקס. אם תחשבו, ביהדות הנחת תפילין הוא טקס מעבר בין קודש לחול ולהפך, אנחנו בונים טקס שאמור להכניס את המשתמש - בעיקר נשים אגב, 80% - לכמה דקות של הסתכלות פנימה. אנחנו כל הזמן בדיגיטלי. רציתי לייצר חפץ שיכול לשחק איתו, להחזיק ביד, לתת לאחרים. ברמה השיווקית כל מוצר צרכני, קריטי להבין מהר את היוניט אקונומיקס".

הגעת מסייבר ותוכנה ארגונית, איך הגעת לרוחניות?

"הגעתי לשלב שבו, סליחה, אבל אני לא יכול יותר למכור תוכנה לגברים לבנים בני 50. חוויה לא נעימה, ללכת לכנסים המשמימים. ברמה האישית עשה לי לא טוב. כל כך חסר כיף. אמרתי לעצמי שיותר אני לא עושה סייבר".

אפשר להצליח בישראל עם חברת חומרה?

"לא יודע, נגלה עוד כמה שנים. יש חברות קונסיומר מאוד מצליחות בישראל. אחת הסיבות שאני עושה את זה, זה לצאת מאזור הנוחות. נדחה לי הפרויקט בחודש בגלל מפעל בסין, אף פעם לא התעסקתי בזה. מרגיש כמו ילד בחנות משחקים שצריך ללמוד איך עושים את זה".

לפני 22 שנה הקמת חברה, את השנייה לפני 13 שנה. במה שונה הקמת חברה היום מאז?

"כשהקמנו חברה ב-2012 בדיוק התחיל הענן, וזה נתן לנו יתרון יחסי מטורף על המתחרים הקיימים, יכולנו לזוז הרבה יותר מהר. אני עושה את זה פה בקטן אבל תחשבו על ג'ף בזוס שמקים סטארט-אפ - מי שאוהב טכנולוגיה לא יכול היום לשבת על הקווים כשה-AI עושה disruption (שיבוש) מטורף.

אני רוצה להישאר כמה שיותר זמן פחות מ-10 עובדים. בפעם הראשונה בחיים שלי הפיתוח מקדים את הפרודקט. משהו התהפך. אני באמת חושב שאפשר להרים חברה עם 20% מכוח האדם שהייתי צריך לפני שלוש שנים. עושים הכל עם AI, אין פגישה שלי שלא מוקלטת ומתומללת ונשמרת. אין דבר כמעט שאני לא מתייעץ עם AI. המקום שמאוד מורכב היום זה איפה עובר הגבול בין התרומה האישית שלנו לבין מה שקלוד או צ'אט GPT ממליצים לנו לעשות. אם אני רואה פיצ'ר שיותר מדי נראה ש-AI עיצב אני מתבאס. אני מנסה למצוא את הקול האישי. איפה אני באירוע ואיפה ה-AI? זה העניין בעולמות האלה, AI מעולה בטקסט, מייצר חוויה לצרכן".

מה החסרונות של AI? מה הוא לא מסוגל?

"הייתי קורא לזה טעם. בעולם הקולנוע לבמאים הגדולים - אני במאי קולנוע wannabe - יש משהו של טעם. בסאנסיי אני אומר למעצבים מה אני אוהב ומה לא. זה חלק שטיפה נסתר, יש עניין של טעם אנושי. ה-AI יגיע לשם. עוד יש פער שזה הייחודיות שלנו. מרגיש שזה השנים האחרונות שאפשר לעשות דברים מקוריים".

עורך ההייטק אסף גלעד בשיחה עם ליעד אגמון בכנס TECH IL / צילום: ניב קנטור

לא שוכר ג'וניורים

איזה אנשים אתה מחפש לגייס?

"אני לא שוכר אנשים צעירים, אני בצוות קטן עם אנשים שהם top of the game. ג'וניורים צריכים הכוונה, וזה לוקח תשומת לב ממישהו מנוסה. בהיסטוריה, אם רצית להיות נגר, היית הולך להיות שוליה ואחרי עשור יוצאים לדרך עצמאי. בהייטק אתה שוליית מתכנת עם 35 אלף שקל בחודש ותן ביס. אני לא צריך את האירוע הזה כי יש לי רק 2 מפתחים. גם כשאני מרחיב את הצוות עכשיו, אני מראיין על IQ מאוד גבוה, נותן עבודות בית שקשורות בעבודה ב-AI, בודק איך הם עובדים ואיפה הקול שלהם, ומחפש איזה אקס פקטור שהוא טיפה יותר חמקמק. יש לי יכולת לזהות טאלנטים, לפחות אני חושב ככה".

אתה חוזה עתיד מאוד קודר לג'וניורים.

"כן כי בסוף, בתכנות, מה ג'וניור יעשה אם קלוד יותר טוב ממנו? ליוני ה-CTO שלנו יש עשרות סוכנים שרצים אבל הוא צריך לתכלל ולבדוק אם משהו לא עובד, וצריך המון ניסיון. דיברתי על זה בתסכול בחברה, אני עושה לפעמים פרויקטים בסוף שבוע, אם פעם הייתי מתכנת, היום התפקיד שלי הצטמצם לתפקיד מאוד מעליב של junior manual QA, אני נותן משימה לקלוד שעושה את כל הדברים המתוחכמים והוא עושה את זה בשעות מה שלי היה לוקח חודשים. החוויה שלי לפעמים היא של עולב. אני קיבלתי את החלק הלא נעים של העבודה".

הפיטורים האחרונים בהייטק, זה באמת בגלל AI? ומצד שני השכר בהייטק בשיא כל הזמנים. איך אתה מסביר את זה?

"זה אמיתי, ה-AI. לחברות כמו ארטליסט ו-WIX, ה-AI משך את השטיח מתחת למודל העסקי שלהן. שער הדולר הוא גם כאב אמיתי. אני מאמין ש-AI בטווח הקצר הופך את כולנו לסופר פאואר, אבל בעתיד יחליף אותנו. חברות תעשייתיות כמו של אבא שלי שלא יכלו להרשות לעצמם פרויקטים היום יכולים לעשות את זה בזול. זה בטווח הקצר, נראה עלייה בביקוש לאנשים שיודעים לעשות דברים עם AI. בטווח הארוך זה יוריד.

יש סיפור על שני סוסים בניו יורק בסוף המאה ה-19 ועוברת מכונית שמתקלקלת. סוס אחד אומר לשני 'יחליפו אותנו', השני אומר 'צריך להיות מכונאי כדי להפעיל את זה, זה יהיה נישה'. היום אין כמעט סוסים בניו יורק. היום, האנושות היא האינטליגנציה הכי גבוהה בכדור הארץ, החיות האחרות הפסידו, אנחנו הדומיננטיים, אנחנו לפני עידן שנהיה מספר 2 באינטליגנציה. אנחנו מגיעים לשם וזה מפחיד.

"אני לא חושב שלמישהו בירושלים אכפת מהאזרח הקטן"

מה משרד האוצר צריך לעשות בהקשר של השפעת שער הדולר על ההייטק?

"אני לא הייתי שוכר את שר האוצר לתפקיד הכי ג'וניור, אני חושב שהוא חסר כל יכולות. אנחנו במדינה סוציאליסטית לחלוטין, בממשלת הליכוד. חלק גדול מהבעיות הכלכליות זה שזה סוציאליזם מאוד חלקי שמופנה לקבוצות כוח. הירידה המטורפת בשער הדולר לא הביאה לירידת מחירים - מי מחובר לעטיני הממשל? הייבואנים והוועדים הגדולים. אנחנו באירוע שאני לא חושב שלמישהו בירושלים אכפת מהאזרח הקטן. הדרך היחידה היא להחליף שלטון בממשלה שיש לה איזושהי אכפתיות. ימכרו לנו לוקשים בתקופת בחירות. אני ציני".

ומה לגבי מענקים לסטארט-אפים?

"אני לא מאמין בזה, זה טיפה בים, איך מחליטים מי צריך לקבל? לרוב מגיבים לאט מדי מאוחר מדי ולא הדרך היעילה. הממשלה צריכה לדאוג במאקרו, צריך להגביל את המוסדיים כי אנחנו בקורלציה הפוכה בין העלייה בין S&P 500 לירידה בשער הדולר. הרבה דולרים ושקלים מחליפים ידיים ואת זה אפשר לעצור בחקיקה או הוראת שעה. זה לא קשור למצב הכלכלי של ישראל. צריך להבין את המקור של האירוע ולטפל בו. אני בעסקי הרוחניות כרגע. שמישהו בירושלים יעשה עם זה משהו".

מה תגובתך לחשיפת גלובס על יוזמה למסות בוגרי 8200?

אגמון צוחק: "זה נשמע מופרך כמעט כמו לגייס חרדים. זו שטות יחצנית ומטופשת, לא חושב שזה עומד במבחן של פסיקה, אני לא מבין לעומק אבל זו שטות פופוליסטית. אם יוצא שייטת מקים מכון כושר הוא צריך מיסוי? אני הגעתי לצבא בתור האקר, לא הייתי חותם שלוש שנים קבע. אפשר להגיד הרוויחו הרבה, אבל נתנו 6-9 מהשנים הכי יפות שלהן. זה כל כך מטומטם אבל הכל פה מטומטם בשנים האחרונות".

***גילוי מלא: גלובס מודה לשותפים שסייעו לנו לקיים את כנס TECH IL : קבוצת הפניקס, הפניקס ESOP , אונדס ישראל, מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, פישר (FBC), Voicenter וכן לסייברסטארטס ולרשות החדשנות.