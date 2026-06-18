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איראן | סיקור שוטף

ארה"ב ואיראן חתמו על מזכר הבנות לסיום המלחמה

מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי • טראמפ מאשר ביציאה מורסאי: "זה נחתם" • איראן: ארה"ב החלה להסיר את המצור הימי • לבנון במרכז הסעיף הראשון בהסכם • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 05:39
המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: AP
המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: AP

עדכונים שוטפים

04:01 - שהבז שריף, ראש ממשלת פקיסטן בחשבון ה-X שלו: "מזכר ההבנות שאושר על ידי כמתווך ייכנס לתוקף באופן מיידי, וכצעד ראשון, איראן תפתח מחדש באופן מיידי את מצר הורמוז וארה"ב תסיר את המצור הימי"

03:37 - ארה"ב ואיראן חתמו על מזכר הבנות לסיום המלחמה

ארה"ב ואיראן חתמו הלילה (בין רביעי לחמישי) על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים אמריקנים. החתימה על ההסכם התבצעה באופן "דיגיטלי" - ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי, וצילום של המסמך החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות.

איראן: האחריות על מצר הורמוז היא של איראן ועומאן בלבד; לבנון מוזכרת שלוש פעמים כבר בסעיף הראשון, כך לפי דובר משרד החוץ האיראני. ולגבי האורניום המועשר באיראן מצהירים כי "לא יועבר אל מחוץ למדינה".

אישור רשמי התקבל גם מהבית הלבן: "הנשיא חתם על מזכר ההבנות בזמן שהותו בורסאי". לקריאת הכתבה המלאה

00:12 - בחרין גירשה עשרות אזרחים בטענה שבגדו במדינה במהלך המערכה עם איראן

בחרין שללה את האזרחות של 69 מתושביה וגירשה אותם במהלך המלחמה. המהלך בוצע בטענה של "בגידה במולדת" וחלק מהמגורשים נותרו ללא כל אזרחות. בניו יורק טיימס דווח שהמגורשים הם ממוצא פרסי, ושחלקם פרסמו ברשת תיעודים של תקיפות.
הרקע למהלך: בחרין היא מדינה עם רוב שיעי הנשלטת על ידי משפחת מלוכה סונית - וספגה מאות טילים וכטב"מים מאיראן. לקריאת הכתבה המלאה

00:10 - מתי הנסיגה מלבנון, והסעיף הקריטי לאיראן: מאחורי ההסכם

במסגרת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן יש כמה היבטים חשובים שנוגעים לא רק לאמריקאים ולאיראנים, אלא גם באופן ישיר לישראל.

הסוגיה החשובה והמיידית ביותר עבור ישראל טמונה כבר בסעיף הראשון של מזכר ההבנות, שאומר שארה"ב ואיראן מצהירות על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות - כולל לבנון.

במסגרת סעיף זה, שתי המדינות מתחייבות לא לבצע שום פעילות צבאית זו נגד זו - אך גם להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית ואת ריבונותה של לבנון. המשמעות היא שההסכם הסופי, במידה וייחתם, יחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. לקריאת הכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12