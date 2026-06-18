היתרי הבנייה זינקו לשיא. זו העיר שמובילה

נתונים חיוביים ממשיכים להשתקף מפעילות שוק הנדל"ן - על אף המלחמה, ה"סבבים" מול איראן וחוסר הוודאות במשק: על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין החודשים אפריל 2025 למרץ 2026 ניתנו היתרי בנייה עבור כ־82,570 דירות, מספר המהווה שיא חדש מבחינה זו. מדובר בנתון חשוב, אשר מעיד על היקף הפרויקטים שעומדים לצאת למימוש.

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גם היקף התחלות הבנייה מעיד על מגמה חיובית: בשנת 2025 כולה עמד נתון זה גם כן על שיא חדש, קצת יותר מ־80 אלף יחידות דיור. בתקופה המוצגת כעת על ידי הלמ"ס אומנם נתון זה נמוך יותר - כ־76,470 דירות שהחלה בנייתן בין אפריל 2025 למרץ 2026 - אך בהשוואה ל־12 החודשים שלפניהם, קרי אפריל 2024 עד מרץ 2025, מדובר בעלייה של 1.7%, כך שגם כאן נשמרת המגמה החיובית. נתוני גמר הבנייה חיוביים גם הם: ב-12 החודשים שנבדקו הסתיימה בנייתן של כ-62,140 דירות - עלייה של 15.7% לעומת 12 החודשים הקודמים.

צמיחה בפרויקטים של התחדשות עירונית

הצמיחה נרשמת גם בהתחלות הבנייה בהתחדשות העירונית: בפרסומי הלמ"ס האחרונים ה"נתח" של ההתחדשות העירונית מכלל התחלות הבנייה נע בין 27% ל־28%, ואילו בחודשים אפריל 2025 עד מרץ 2026 הוא הסתכם ב־30% - קרי כמעט שליש מהתחלות הבנייה בענף נובע מפרויקטים להתחדשות עירונית.

בהתבוננות לפי מחוזות מתקבלת תמונה מעניינת: ראשית, באשר להנפקת היתרי בנייה - במחוזות מרכז ותל אביב נרשמה עלייה בהשוואה ל־12 החודשים הקודמים, ואילו במחוז הצפון, במחוז ירושלים ובמחוז הדרום נרשמה דווקא ירידה מבחינה זו, בשיעור דו־ספרתי. במחוז חיפה מדובר על ירידה מזערית.

ומה באשר להתחלות הבנייה בכל מחוז? באופן "מסורתי" מרבית התחלות הבנייה נרשמו במרכז הארץ - 26.7% (קרי יותר מרבע מכלל התחלות הבנייה בארץ) היו במחוז מרכז, 23.4% במחוז תל אביב ו־18.4% במחוז הדרום. במחוז ירושלים החלה בנייתן של 9.6% בלבד מכלל הדירות בארץ בתקופה זו, ובמחוזות חיפה והצפון יחד - קרי בכל המרחב הצפוני של ישראל - החלה בנייתן של כ־20% בלבד מהדירות.

תל אביב־יפו שומרת על הפסגה

במשך כמה שנים, מסביבות שנת 2022, ירושלים הובילה את טבלת הערים מבחינת היקף התחלות הבנייה, ובכך שמה קץ להגמוניה רבת שנים של תל אביב־יפו מבחינה זו. הסיכום של שנת 2025 הראה כי מגמה זו נעצרה, וכעת מתברר כי לא מדובר בעניין חד־פעמי: תל אביב־יפו מובילה את טבלת התחלות הבנייה בערים גם בחודשים אפריל 2025 עד מרץ 2026, עם 7,120 דירות, וירושלים אחריה עם 6,080 דירות. בירושלים מדובר על ירידה של יותר מרבע (25.4%) בהתחלות הבנייה, בהשוואה לתקופה שבין אפריל 2024 למרץ 2025.

במקום השלישי נמצאת לוד עם 2,730 דירות, אחריה נתניה עם 2,600 דירות ובמקום החמישי קריית גת - עם זינוק של כ־232.5%, לכ-2,590 דירות. אופקים, שבמשך תקופה ארוכה דורגה גבוה בצמרת, סוגרת את העשירייה הראשונה לאחר ירידה של 33.5% במספר התחלות הבנייה (2,102 דירות בין אפריל 2025 למרץ 2026), ובעשירייה נמצאת גם נתיבות, מעל אופקים עם 2,121 דירות שהחלה בנייתן, כך שבעשירייה הפותחת ישנה נציגות לארבע ערים דרומיות, כולל אשדוד.

משך זמן הבנייה הממוצע של בניין ממשיך להיות גבוה, ואף עלה: 32.1 חודשים, לעומת 30.2 חודשים ב־12 החודשים הקודמים. ממוצע משך זמן הבנייה המשוקלל (המחושב לפי מספר הדירות בבניין) היה 37.5 חודשים - לעומת 35.4 חודשים בתקופה הקודמת. מספר הדירות בבנייה פעילה בסוף מרץ 2026 הסתכם בכ-211,710 אלף דירות, עלייה נוספת ומתמשכת: בסוף שנת 2025 מספר זה עמד על כ־207,200 דירות, ובסוף מרץ 2025 על כ־188,800 דירות.