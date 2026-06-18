בהיקף של כ־1,000 יחידות דיור: איפה יוקם יישוב דרוזי חדש?

תכנון ובנייה

יישוב דרוזי חדש על הפרק

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בחיפה תדון בשבוע הבא בהקמת יישוב דרוזי חדש. על־פי נתוני הוועדה, בישראל חיים כ־150 אלף דרוזים, המתגוררים ב־21 יישובים. ב־13 יישובים חלקם היחסי של הדרוזים מאוכלוסיית היישוב הוא מוחלט - 95% ויותר.

מדובר על הקמת יישוב בעל אופי קהילתי שיכלול כ־1,000 יחידות דיור בשטח של כ־600 דונם.

● היתרי הבנייה זינקו לשיא. זו העיר שמובילה

● המבקר: הכסף הממשלתי לא מנוצל - ופרויקטי התחדשות עירונית ממשיכים להתעכב

ההחלטה על הקמת יישוב דרוזי חדש התקבלה כבר בשנת 1998. במהלך השנים נבדקה אפשרות להקימו בחורבות ענבל, ולפני כעשור דובר על אחוזת נפתלי (קרני חיטין).

בינואר 2025 הוציא בג"ץ צו על־תנאי המחייב את המדינה לעדכן על התקדמות ההליכים להקמת היישוב.

כעת נבחנות חמש חלופות עיקריות להקמת היישוב: צומת יבור, מחלף הושעיה, אושה, עין תות וקרני חיטין. לגלובס נודע כי האופציה שזכתה לניקוד הגבוה ביותר הייתה להקמת היישוב בצומת יבור, מזרחית לכביש 70, צפון מערבית לישוב כאבול, בשטח המועצה האזורית מטה אשר.

היתרונות הם שהשטח מוגדר כבעל רגישות סביבתית בינונית, קרוב לתחנת הרכבת אחיהוד, לכביש 70 ולקווי חשמל. יתרון נוסף הוא שכל השטח בבעלות המדינה. החיסרון המרכזי הוא שמדובר בשטח שמשמש כיום לחקלאות.

מכרזים

כל ההצעות מעל למחיר השומה: 42 מציעים למכרז תעסוקה ומסחר סמוך לכביש 6 ולקריית גת

כביש 6 מוסיף להיות מוקד משיכה לתעסוקה ומסחר: אתמול (ג') שווק בהצלחה מכרז עבור שלושה מגרשי תעסוקה ומסחר במושב שדה משה, בשטח של כ־51,500 מ"ר. כל שלושת המגרשים שווקו במחירים גבוהים ממחיר השומה שנקבע לכל אחד מהם, ולשלושה יחד הוגשו בסך־הכול 42 הצעות - מה שמעיד היטב על הביקוש לשטחים אלה בסמיכות רבה כל־כך לכביש 6.

הזוכים הם אייל הברפלד, יקיר מקיקס טרבלסי וגבריאל טרבלסי, שזכו יחד באחד מהמגרשים תמורת כ־66 מיליון שקל, לעומת שומה של כ־57 מיליון שקל; חברת נפתלי ניסן ובניו יזמות, שזכתה במגרש תמורת כ־12.7 מיליון שקל, לעומת שומה של 10.3 מיליון שקל; וחברת דלק ישראל נכסים, שהצעתה בסך כ־10.1 מיליון שקל הייתה גבוהה כמעט פי חמישה ממחיר השומה - כ־2.4 מיליון שקל.

המגרשים נמצאים בתחום תוכנית שמטרתה הקמת מרכז שירותים משולב למועצה האזורית לכיש.

התחדשות עירונית

שלוש תוכניות חדשות אושרו להפקדה ברמת גן

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב החליטה להפקיד שלוש תוכניות התחדשות עירונית מרכזיות ברמת גן, הכוללות במצטבר 950 יחידות דיור חדשות.

● מתחם הפודים (נחלת גנים): פינוי 77 דירות ישנות והקמת מגדל בן עד 40 קומות עם 290 דירות, שטחי מסחר, מבני ציבור וכיכר עירונית. התוכנית ביוזמת צמח המרמן והוועדה המקומית רמת גן ונערכה על־ידי רן בלנדר אדריכלות.

● מגדלי טהרלב־המתמיד (שכונת הראשונים): פינוי 84 דירות לטובת מגדל בן עד 49 קומות עם 320 דירות. המתחם נפגע במבצע "עם כלביא" (יוני 2025). התוכנית כוללת לראשונה בעיר הקמת קרן תחזוקה ארוכת־טווח למגדל (בהיקף כספי של כ־10.4 מיליון שקל), שתמומן באמצעות זכויות בנייה מותנות - שש דירות ועוד קומה במגדל. התוכנית ביוזמת תדהר ייזום והוועדה המקומית רמת גן ונערכה על־ידי יסקי מור סיוון אדריכלים.

● אהרונסון־הירדן (שכונת הבילויים): פינוי 116 דירות והקמת שני מגדלים בני 35 ו־40 קומות (340 דירות). בשל הקרבה לקו הסגול נקבע תקן חניה מופחת, וחלק מהשטחים המסחריים יועתקו לתת־הקרקע כדי לפנות את מפלס הרחוב לכיכר ציבורית רחבה. התוכנית ביוזמת איה חברה חדשה להתחדשות עירונית בע"מ וצליח רוטשילד מימון והשקעות בע"מ ונערכה על־ידי ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים.