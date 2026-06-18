יצרנית השבבים טאואר הודיעה היום על אבן דרך משמעותית בשותפות שלה עם מארוול טכנולוג'י - חברה המתמחה בפיתוח שבבים לתשתיות מידע ותקשורת מתקדמות.

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השתיים סיפקו יחד ללקוחות מעל 5 מיליון שבבי תקשורת אופטית קוהרנטית (Coherent PICs) המבוססים על פלטפורמת הסיליקון פוטוניקס (SiPho) המתקדמת של טאואר. מדובר בשבבים המתאימים לקישוריות מהירה בין מרכזי נתונים (data center interconnect) עבור בינה מלאכותית - תחום שצומח במהירות.

עם זאת, לא מדובר רק באבן דרך, וההודעה מרמזת גם על צמיחה עתידית, כאשר ד"ר ראדה נאגארג'אן, סמנכ"ל בכיר וסמנכ"ל טכנולוגיות אופטיות במארוול מסר כי "כספקית ושותפה מרכזית באקוסיסטם שלנו, אנחנו מצפים להמשך שיתוף הפעולה עם טאואר ולקדם יחד את הדור הבא של הטכנולוגיות לתקשורת אופטית קוהרנטית חדשנית. שיתוף פעולה זה יסייע להביא לשוק פתרונות פוטוניקה מתקדמים, יעילים ובעלי ביצועים גבוהים, התומכים בצורכי בינה מלאכותית מתקדמים".

בשיחה עם גלובס, מנכ"ל טאואר ראסל אלוואנגר מפרט על ההזדמנויות קדימה. "ההודעה שפרסמנו היום היא חשובה במיוחד", אמר אלוואנגר. הוא הזכיר כנס גדול של התעשייה שנערך לפני כשבועיים בטייוואן, מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג אמר שמארוול היא קריטית מאוד לכל תשתיות ה-AI והעריך שהיא תהפוך לחברה הבאה שתגיע לטריליון דולר (לעומת כ-254 מיליארד כיום).

מארוול וטאואר משתפות פעולה מגוון פיתוחים טכנולוגיים שתומכים בקידום הדור הבא של שבבים קוהרנטיים וקידום הביצועים והיישומיות של פלטפורמות סיליקון פוטוניקס לתקשורת אופטית. בהודעת החברות נכתב שהשבבים הייחודיים (Coherent PICs) מאפשרים שליטה מדויקת ביותר שמאפשרת תקשורת אופטית מהירה למרחקים ארוכים עם ביצועים גבוהים.

"סיפור גדול ומרגש"

אלוואנגר מציין שלטאואר יש תחום פעילות שנקרא TFLN, שהוא חומר מתקדם לשימוש במודולטורים אופטיים במהירות גבוהה מאוד עם צריכת אנרגיה נמוכה. טאואר מטמיעה את ה-TFLN ומחברת אותו על פרוסת הסיליקון (wafer) כשהחיבור והפרוסה מיוצרים בתוך טאואר, והחיבור הזה הציג לדבריו תוצאות שאין לאף אחד אחר בשוק.

לדברי אלוואנגר, לפי מה שהם רואים, שוק ה-data center interconnect צומח פי 5, ובחומרים המתקדמים (כמו TFLN) התמחור על wafer הוא כמעט כפול. "זה שוק שיכול להגיע לבדו ל-1-1.2 מיליארד דולר, מעבר לכל העסק של ה-SiPho שיש לנו כרגע", אומר אלוואנגר. מדובר בעסק שהגיע ב-2025 להכנסות של כ-238 מיליון דולר עבור טאואר, כשהחלק של מארוול היה רק חלק קטן מאותן הכנסות, ושהחברה הודיעה לאחרונה שחתמה בו על חוזים של מעל 1.3 מיליארד דולר לשנה הבאה. "זה סיפור מאוד גדול ומאוד מרגש", אומר אלוואנגר.

הודעתם בעבר על יעדים ל-2028 שכוללים הכנסות של 2.8 מיליארד דולר ורווח נקי של 750 מיליון דולר. האם לאור ההתפתחויות היעדים האלה יושגו מוקדם יותר?

"היעדים האלה הם פוקוס מרכזי של החברה. יכול להיות שקצב ההכנסות והרווח יגיעו מוקדם יותר, אבל אנחנו מדברים ברמה השנתית של 2028", אומר אלוונאגר ומדגיש שאלו יעדים ולא תחזית.

המניה לא עוצרת ועלתה כבר ב-570% בשנה האחרונה?

"אני לא חושב שאני זה שצריך לדבר על השווי. אנחנו בפוזיציה נפלאה, ובטח כשמסתכלים על המודל שהצגנו, לשווי יש מקום לגדול. אנחנו מסתכלים על דברים חדשים נוספים מעבר לכל מה שהודענו".

אחד מהם הוא העובדה שטאואר ממתינה לאישור הממשלה ביפן למענק להתרחב עוד במדינה, אחרי שהודיעה על בעלות מלאה במפעל ה-300 מ"מ שלה ביפן וכוונה להרחיב את כושר הייצור שם. "אני מצפה לדווח על צעדים של החברה שיוכלו להאיץ או להוסיף מעבר למודל הנוכחי", הוא אומר.