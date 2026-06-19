תנודתיות במסחר באסיה, בצל ביטול שיחות איראן-ארה"ב בשווייץ

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:20

אסיה

יום המסחר בשווקים הגלובליים נפתח בצל הודעת משרד החוץ השוויצרי על ביטול השיחות בין ארה"ב ואיראן שתוכננו להיום. במהלך הלילה, סגן נשיא ארה"ב ג'יי. די ואנס דחה את יציאתו לטקס החתימה על ההסכם, כאשר בבית הלבן ייחסו את ההתפתחות ל"קשיים לוגיסטיים". עם זאת, ישנן הערכות כי הסיבה נעוצה בטענות איראניות לגבי הפרות של הפסקת האש בלבנון. במקביל, צה"ל הודיע כי ביצע במהלך הלילה תקיפות בדרום לבנון.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בתנודתיות. לפי שעה, בורסת טוקיו עולה בכ-0.3%, בעוד בורסת סיאול מטפסת בכ-0.4%, אם כי מוקדם יותר נרשמו ירידות בולטות. בסין ובהונג קונג לא מתקיים מסחר היום, בשל יום חג. החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר ירידות של עד 0.8%, אם כי גם בניו יורק לא יתקיים מסחר היום, שם מציינים את יום השחרור מעבדות (Juneteenth).

וול סטריט

בניו יורק, הבורסה חתמה את היום החולף וגם את השבוע בעליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה והשבבים. הנאסד"ק זינק בכ-2%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-1.1% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.1%. נזכיר כי ביום רביעי, וול סטריט סגרה את היום באדום, לאחר החלטת הריבית הניצית של הפדרל ריזרב, במהלכה הבנק המרכזי אותת כי הוא עשוי להעלות את הריבית בארה"ב עד סוף השנה.

מניית אינטל זינקה בחדות, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם פוסט ברשת החברתית שלו Truth Social, לפיו החברה חתמה על עסקה עם אפל לתכנון ולייצור שבבים בארה"ב. "נשיאים טיפשים לקחו את הכלכלה שלנו כמובנת מאליה, ונתנו לטייוואן ולאחרים לגנוב את מפעלי השבבים שלנו", כתב טראמפ. "אפל הסכימה לעבוד עם אינטל כדי לעצב ולבנות את השבבים שלה באמריקה".

ג'ין מנסטר, שותף מנהל ב-Deepwater Asset Management, אמר ל-CNBC כי השותפות משקפת סוג של שדרוג עבור אינטל מהדרג השני לדרג הראשון של חברות הטכנולוגיה האמריקאיות. "חברות [כמו אפל, אנבידיה וגוגל] בעיקר הסתכלו מלמעלה על אינטל לאורך השנים, והנרטיב הזה משתנה לאחרונה", הוא אמר. "הסיבה שאינטל חווה את הזינוק הזה היא שזוהי יותר הבעת אמון בכך שאינטל רשמית חזרה לשולחן של הגדולים, חזרה להיחשב כחברת טכנולוגיה אמיתית".

כאמור, גם יתר מניות השבבים נסחרו בעליות, כאשר בין הבולטות ניתן למצוא את אנבידיה , מארוול ו-AMD . קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, קפצה במעל 6% לשיא חדש של כל הזמנים. מניות הזיכרון בלטו לחיוב גם הן, ביניהן מיקרון , ווסטרן דיגיטל וסנדיסק .

מניית SpaceX של אילון מאסק, שזינקה בשיעור מסחרר של עשרות אחוזים מאז הנפקת הענק שלה ביום שישי האחרון, המשיכה במומנטום השלילי שלה מיום רביעי וירדה במעל 3%. על אף גיוס של 85.7 מיליארד דולר בהנפקתה הראשונית, בבלומברג דווח אתמול כי החברה מתכננת לגייס 20 מיליארד דולר נוספים בחוב.

הסקטור שהוביל את הירידות אתמול הוא סקטור האנרגיה, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט בעולם. מניות של יצרניות נפט כמו קונוקו-פיליפס , אוקסידנטל פטרוליום , אקסון מובייל ושברון , סיימו את היום באדום. מנגד, מי שהמשיכו להרוויח מהירידה במחירי הנפט הן מניות חברות התעופה והקרוזים, כמו קרניבל , רויאל קריביאן קרוזס ונורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס .

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח העולמי, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים, זינק אתמול לרמה של 100.8 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר מאז מאי 2025 - זאת, בתגובה להחלטת הריבית הניצית של הפדרל ריזרב ביום רביעי. הבוקר, הוא ממשיך להתחזק וחוצה את רף ה-101 נקודות.

מחירי הנפט רשמו אתמול ירידות קלות, כאשר ברקע הודעתה של ארה"ב על כך שהיא מסירה באופן רשמי את המצור על מצר הורמוז. הבוקר, המחירים מטפסים, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 80 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 78 דולר לחבית.

בוול סטריט ג'ורנל ציטטו את כלכלני הבנק היפני MUFJ, שאמרו כי בעוד שהתעשייה נשארת זהירה בנוגע לקצב החזרה לנורמליזציה, חלק מהמכליות חידשו את התנועה בהורמוז ויצואניות כמו עיראק מתכננות להגדיל משלוחים.

רוברט קונזו, מנכ"ל The Wealth Alliance, אמר ל-CNBC כי "אני מאמין שמחירי הנפט ימשיכו להתמתן אם המצר יישאר פתוח ויתבהר שהפסקת האש ל-60 יום תהיה בסוף ארוכה יותר מ-60 יום. אני חושב שהנפט הולך לעשות את העבודה עבור הפד, להוריד את האינפלציה ויעזור להם למתן אותה".

עוד בשוק הסחורות, מחיר הזהב ירד אתמול במעל 3%. המגמה השלילית ממשיכה גם היום, כאשר הזהב יורד במעל 2% ונסחר סביב 4,140 דולר לאונקיה. הזהב סופג לחצים לאחרונה על רקע הציפיות לסביבת ריבית גבוהה יותר. מכיוון שהוא נכס שאינו נושא ריבית, ריבית גבוהה יותר נוטה להפוך אותו לפחות אטרקטיבי בעיני חלק מן המשקיעים.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ירד אתמול במעל 4% ונסחר סביב 62 אלף דולר - רמה בה הוא נותר גם הבוקר. בבלומברג ייחסו את הירידה לחששות מפני כך שסטרטג'י , המחזיקה התאגידית הגדולה ביותר של ביטקוין בעולם, תצטרך למכור עוד ביטקוין כדי לממן תשלומי דיבידנד למשקיעים. נזכיר כי בתחילת החודש, המייסד מייקל סיילור, שידוע כמאמין גדול במטבע הקריפטוגרפי, מכר כמות קטנה של ביטקוין כדי לממן תשלומי דיבידנד, מה שהבהיל את השוק ושלח את המטבע לגל של מכירות. כמו כן, צוינו הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב כגורם שעשוי להכביד על המטבע.

שוק החוב האמריקאי

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ירדו אתמול, בעיקר בטווח הארוך יותר של העקום - ככל הנראה, על רקע ציפיות שההסכם בין איראן לארה"ב ופתיחתו המחודשת של מצר הורמוז יקלו בהמשך הדרך על לחצי האינפלציה. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-3 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.42%, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה גם היא בכ-3 נקודות בסיס ונסחרה סביב 4.89%.

מנגד, התשואה לשנתיים, אשר מגיבה יותר למדיניות הפד בטווח הקרוב, טיפסה במעל נקודת בסיס אחת לרמה של 4.17%. זאת, לאחר שבעקבות החלטת הריבית הניצית של הפד בערב יום רביעי, היא זינקה במעל 16 נקודות בסיס - הקפיצה הגדולה ביותר ביום של החלטת ריבית מאז מרץ 2008, כך לפי בנק ההשקעות היפני MUFG.

בעקבות החלטת הריבית הניצית של הפד ביום רביעי, השווקים מתמחרים כעת הסתברות של מעל 80% להעלאת ריבית אחת לפחות עד סוף השנה הנוכחית. לפני שבוע, השווקים תמחרו הסתברות של כ-57%.