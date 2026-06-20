טראמפ יכול להיות מרוצה? מה קורה במצרי הורמוז רגע אחרי ההסכם

25 מיכליות נפט וספינות אחרות חצו את מצר הורמוז מאז שארה"ב ואיראן סיכמו על פתיחה מחודשת של הורמוז, מהן כ-20 מיכליות נפט, כך לפי חברת מודיעין הסחר Kpler.

‎עם זאת, היקף התנועה עדיין נמוך מהרמות שלפני המלחמה, אז חצו את מצרי הורמוז מדי יום למעלה מ-100 ספינות, כולל עשרות מיכליות.

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חברת המחקר הגלובלית Kpler עוקבת בזמן אמת אחר תנועות מטען, כלי שיט ודינמיקות של שוק הסחורות ונמצאת בשימוש נרחב של סוחרים, אנליסטים וחברות ספנות. ממצאיה פורסמו ב-CNBC.

‎התנועה במצר התגברה לאחר שהצי האמריקאי סיים את המצור על איראן, בעוד שטהרן מצידי התחייבה לאפשר לספינות לחצות את המצר למשך 60 יום מבלי לשלם אגרות.

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, אמר לכתבים ביום חמישי כי האיראנים, נכון לעכשיו, "עומדים בחלק שלהם בהתחייבות".

"התנועה הייתה מאוזנת למדי, עם 13 חציות ממערב למזרח ו-12 ממזרח למערב", אמר מאט סמית', מנהל מחקר הסחורות ב-Kpler.

בין אלו שחצו את המצר היו גם שלוש מיכליות על מסעודיה ואחת מאיחוד האמירויות לפי Kpler. ספינות ענק אלו, המכונות VLCCs (מובילות נפט גולמי גדולות מאוד), יכולות לשאת עד 2 מיליון חביות נפט.

מצד שני גם מיכליות על איראניות חזרו להפעיל מחדש את המשדרים שלהן לאחר שכיבו אותם במהלך המלחמה. חמש מיכליות על איראניות עמוסות בנפט נצפו עוזבות את האזור ביום שישי.

"זרימת כלי השיט הדו-כיוונית מצביעה על כך שסחר הנפט הגולמי האיראני חוזר בהדרגה לדפוסי פעילות נורמליים יותר", אמרו במכון המחקר.

שאלה מהותית שנותרה פתוחה ביחס למצר שנחשב במידה רבה כזה שהביא להסכם בין ארה״ב ואיראן, היא מה יעלה בגורלו בתום 60 הימים והאם איראן תאפשר לאניות ומיכליות לשוט בו ללא אגרה. איראן צפויה לקיים שיחות עם עומאן ומדינות המפרץ בנוגע לניהול המצר, לפי תנאי ההסכם ונראה כי הדבר משאיר פתוחה את האפשרות להטלת אגרות בעתיד.