האמבטיה הופכת למיצג: דורביט ופטריסיה אורקיולה בשבוע העיצוב של מילאנו

הכתבה בשיתוף חמת

בשבוע שבו מילאנו מתמלאת במיצבים, השקות ופרשנויות חדשות לבית, דורביט הפנתה את הזרקור אל אחד החללים האינטימיים והפחות מדוברים בו: חדר הרחצה. במקום להסתפק בהצגת סדרת מוצרים באופן מסורתי, המותג הגרמני בנה סביבם חוויה שלמה - כזו שמבקשת להראות כיצד כיור, אסלה או שרפרף יכולים להפוך מחפצים שימושיים לאובייקטים בעלי נוכחות, חומריות וסיפור.

המהלך התמקד בשיתוף הפעולה המתמשך של דורביט עם המעצבת הספרדייה פטריסיה אורקיולה - Patricia Urquiola, שמזוהה עם עיצוב עכשווי המחבר בין רכות, טקסטורה, צבע ופונקציונליות. אחרי השקת קולקציית בלקון בשנת 2025, שיתוף הפעולה בין הצדדים קיבל השנה ביטוי מרחבי ופיסולי יותר, תחת השם בלקון-סקייפס.

כשהכיור והאסלה יוצאים מהתפקיד הרגיל שלהם

מרכז הפעילות היה המיצב שהוצג במלון גרן מליה פלאצו קורדוזיו. אורקיולה לקחה את שפת העיצוב של קולקציית בלקון - הצורות העגולות והמרובעות, שכבות החומר וגוני החימר החמים - והעבירה אותה לקומפוזיציה מרחבית. כיורים, אסלות ופריטים סניטריים שוחררו מההקשר הפונקציונלי הרגיל שלהם והוצבו כאלמנטים דמויי טוטם, בתוך סביבה שנעה בין תצוגת מוצר לבין במה תיאטרלית.

הבחירה לעבוד עם חומרים ומרקמים לא צפויים העניקה למיצב אופי משחקי יותר: אסלה במרקם דמוי פרווה, כלים סניטריים בעלי שכבות בטון בולטות וחיבורים בין צורות בסיסיות יצרו מתח בין המוכר לזר. זו לא הייתה רק הצגה של סדרה חדשה, אלא ניסיון להרחיב את האופן שבו אנחנו מסתכלים על חדר הרחצה - לא כחלל שירות, אלא כמרחב בעל אטמוספרה ואופי.

"רצינו להראות כיצד אפילו אלמנטים פונקציונליים כמו כיור או אסלה יכולים לפתח ביטוי משל עצמם", הסבירה אורקיולה. "עבדנו על המיצב הזה יותר משנה. התוצאה היא מעין תיאטרון קטן של טוטמים וחפצים שנכנסים לדיאלוג זה עם זה, ופותחים פרספקטיבה חדשה על חדר הרחצה כסביבת מחיה מעוצבת".

לא רק מיצב: אירוע, שואורום ונוכחות בעיר

לצד המיצב המרכזי קיימה דורביט אירוע קוקטייל לפתיחת השבוע, בהשתתפות כ-450 מוזמנים מתחומי העיצוב, האדריכלות והמותג. האירוע חיבר בין ההיבט החווייתי של שבוע העיצוב לבין המסר שהמותג ביקש להעביר: חדר הרחצה יכול להיות זירה של עיצוב רגשי, לא פחות מאשר של פתרונות פרקטיים.

במקביל, דורביט פתחה את השואורום שלה במילאנו למבקרי שבוע העיצוב. התצוגה כללה תוספות חדשות לקולקציית בלקון לשנת 2026, סדרות מוכרות כמו מי ביי סטארק (ME by Starck) וקולקשן וואן (Collection One), פתרונות חדשים לאזור הרחצה ובהם אוקאבו (Ocavo) מאת כריסטיאן ורנר, וכן היילייטים טכנולוגיים דוגמת מקלחות-האסלות סנסו-ווש SensoWash. כך נוצרה תמונה רחבה יותר של המותג: מצד אחד מיצב אמנותי, ומצד שני מוצרים ממשיים המיועדים לחללי רחצה עכשוויים.

גם העיר עצמה הפכה לחלק מהתצוגה. חשמלית ממותגת של דורביט נסעה ברחבי מילאנו לאורך השבוע, ואוטובוס שאטל חיבר בין המלון שבו הוצג המיצב לבין השואורום. אלה לא היו רק אמצעי ניידות או פרסום, אלא דרך להגדיל את נוכחות המותג בתוך ההתרחשות העירונית של שבוע העיצוב.

חדר הרחצה כמרחב מחיה

השותפות בין דורביט לאורקיולה מגלמת את הניסיון של מותגי עיצוב פרימיום להתרחק מתצוגת מוצר חד-ממדית ולספר סיפור רחב יותר. במקרה הזה, הסיפור עובר דרך חומריות, צבע, צורה וחוויה. הפונקציונליות עדיין נמצאת בלב הקטגוריה, אבל היא כבר לא הסיפור היחיד.

לדברי לידר פרום, מנהל השיווק של דורביט, "פטריסיה מגלמת רבות מערכי דורביט: מצוינות שקטה, בהירות אדריכלית וכבוד עמוק לחומריות. השותפות המתמשכת שלנו מתרגמת את פילוסופיית "עיצוב פוגש מצוינות" שלנו לחוויות סוחפות". לדבריו, השאיפה היא ליצור חדרי רחצה שאינם רק פונקציונליים, אלא גם אווירתיים, רגשיים ונצחיים.

במובן הזה, הנוכחות של דורביט במילאנו הייתה פחות הצהרה על מוצר אחד ויותר הצעה לחשוב מחדש על חלל שלם. חדר הרחצה, שנחשב במשך שנים לחדר טכני ומוסתר, מקבל כאן מעמד אחר: מקום שבו עיצוב, חומר וחוויה נפגשים ולעיתים גם מצליחים להפתיע.

הכתבה בשיתוף חמת