צה"ל יישאר בלבנון? טראמפ: "הבעיה תיפתר במהירות"

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00:34 - חשיפה: סוכל לפני שבועיים ניסיון חדירה של אופנוע ים מירדן לאזור המלונות באילת

האירוע הביטחוני במפרץ אילת התרחש כאשר אופנוע ים זוהה מנסה לחדור לשטח ישראל מירדן השכנה. מפקדת ספינה זיהתה את כלי השיט, פגעה בו ואילצה אותו להימלט בחזרה לחוף הירדני. במערכת הביטחון מעריכים כי ייתכן שכלי השיט לא היה מאויש, אלא נשלט מרחוק, ושהוא הופעל במטרה לבחון את ערנותן של מערכות ההגנה הישראליות. לכתבה המלאה



23:51 - טראמפ אמר במהלך אירוע בחדר הסגלגל כי הכסף שיופשר לאיראן ישמש לקניית מזון באופן בלעדי דרך ארה"ב. נגיד הבנק המרכזי של איראן הכחיש את הטענה לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים

23:33 - טראמפ לכתבים על אמירתו של רה"מ נתניהו על אי-הסגת כוחות צה"ל מלבנון: "נבדוק את זה. לא אגיד לך איך אפתור את זה, אבל אני פותר בעיות, פותר בעיות במהירות, כולל ביבי" לכתבה המלאה

23:17 - טראמפ: אם איראן תפר את ההסכם - אעשה מה שאצטרך לעשות; כל עוד איראן תכבד אותנו - לא תהיה לנו שום בעיה

23:10 - רה"מ, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון בהודעה משותפת לאחר שיחה שקיימו: "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל הבהירו כי ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל ימשיך לעמוד לנגד עיניהם ללא פשרות"

פורסם לראשונה ב-N12.