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דמי הבראה

מעל 450 שקל ליום: דמי ההבראה שלכם מטפסים

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ויו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי חתמו על הסכם להעלאת דמי ההבראה במגזר הפרטי • ההטבה יכולה להגיע למאות שקלים לעובד בחישוב שנתי

עידן ארץ 13:33
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ויו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי חתמו על הסכם להעלאת דמי ההבראה במגזר הפרטי. ההטבה יכולה להגיע למאות שקלים לעובד בחישוב שנתי. במגזר הפרטי יעודכן התעריף ל-451.5 שקל ליום, בכפוף לחתימה על צו הרחבה. במגזר הציבורי עודכנה הקצובה ל-511.6 שקל ליום.

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התעריף יעודכן מ-418 שקל כיום ל-451.5 שקל ליום, בכפוף לחתימת צו הרחבה על ידי משרד העבודה, שיחיל את ההסכם על כלל העובדים והמעסיקים במשק. במקביל, בהתאם לעדכון מדד המחירים לצרכן, עודכנה קצובת דמי ההבראה לעובדים במגזר הציבורי ל-511.6 שקל ליום, לעומת 471.4 שקל בשלוש השנים האחרונות.

מדובר בתוספת של מאות שקלים בשנה, כשלפי ההערכות בין שניים לשלושה מיליון עובדים במשק עשויים ליהנות מההעלאה. יש להזכיר כי העדכון בא לאחר שנתיים של הקפאת התעריפים והפחתת יום הבראה בעקבות המלחמה.