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1. מי המציא את המזגן המודרני?

2. ובאיזו תעשייה הוא שימש בראשונה?

3. מהי אוטוטומיה ומתי היא מתרחשת?

4. איך נקרא השטח המרכזי שנמצא במחלוקת בין ספרד למרוקו?

5. מהו סקסטיליס?

6. מה הייתה שלישיית לא אכפת להם?

7. באיזו מדינה רוקדים בורֶה וקוראנט?

8. מהו "פרויקט זריחה"?

9. איזה כלי נגינה הוא התיאורבו?

10. מהו שם הקוד שניתן לפצצה הגרעינית שהטיל מטוס חיל האוויר האמריקאי על הירושימה (השבוע לפני 81 שנה)?

11. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית למדיטציה?

12. לאיזה משפחת בעלי חיים משתייכת קנית אורז?

13. איך נקראת התופעה שנוצרת כשכדור הארץ עובר בשובל האבק של השביט סוויפט-טאטל, ומתקבל מראה של "כוכבים נופלים"?

14. בבריטניה, מהן המשרות הרמות בשירות המדינה?

15. איזה בעל חיים מופיע בלוגו הרשמי של הדפדפן Firefox?