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הטריוויה השבועית

לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית למדיטציה?

מהו סקסטיליס, איזה כלי נגינה הוא התיאורבו, ומי המציא את המזגן המודרני? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 06.08.2026
לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית למדיטציה? / צילום: Shutterstock
לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית למדיטציה? / צילום: Shutterstock

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1. מי המציא את המזגן המודרני?
2. ובאיזו תעשייה הוא שימש בראשונה?
3. מהי אוטוטומיה ומתי היא מתרחשת?
4. איך נקרא השטח המרכזי שנמצא במחלוקת בין ספרד למרוקו?
5. מהו סקסטיליס?
6. מה הייתה שלישיית לא אכפת להם?
7. באיזו מדינה רוקדים בורֶה וקוראנט?
8. מהו "פרויקט זריחה"?
9. איזה כלי נגינה הוא התיאורבו?
10. מהו שם הקוד שניתן לפצצה הגרעינית שהטיל מטוס חיל האוויר האמריקאי על הירושימה (השבוע לפני 81 שנה)?
11. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית למדיטציה?
12. לאיזה משפחת בעלי חיים משתייכת קנית אורז?
13. איך נקראת התופעה שנוצרת כשכדור הארץ עובר בשובל האבק של השביט סוויפט-טאטל, ומתקבל מראה של "כוכבים נופלים"?
14. בבריטניה, מהן המשרות הרמות בשירות המדינה?
15. איזה בעל חיים מופיע בלוגו הרשמי של הדפדפן Firefox?

תשובה 1

 ויליס הוולינד קארייר, מהנדס אמריקאי

תשובה 2

תעשיית הדפוס

תשובה 3

תופעת "קטיעה עצמית", בה בעל חיים (לטאות לדוגמה) קוטע או משיר חלק מגופו. הניתוק משמש כמנגנון להתחמקות מלכידת טורף, או כדי להסיח את דעת הטורף ובכך לאפשר בריחה

תשובה 4

סאוטה

תשובה 5

השם המקורי של חודש אוגוסט, השישי בלוח השנה הרומי במקור

תשובה 6

להקה שהקים מתי כספי, אחרי שהשתחרר מלהקת פיקוד דרום בתחילת שנות השבעים

תשובה 7

בצרפת, הם חלק מריקודי העם המסורתיים

תשובה 8

מיזם של חברת התעופה האוסטרלית Qantas המיועד לאפשר טיסות ישירות ללא עצירה הנמשכות 20 שעות טיסה ויותר

תשובה 9

כלי פריטה ששייך למשפחת הלאוטה

תשובה 10

ילד קטן (Little Boy)

תשובה 11

בוננות

תשובה 12

זוהי ציפור שיר נודדת ממשפחת הקניים 

תשובה 13

מטר הפרסאידים

תשובה 14

כינוי לארבעת התפקידים הבכירים בממשלה (ראש הממשלה, שר האוצר, שר החוץ ושר הפנים)

תשובה 15

פנדה אדומה