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1. מי המציא את המזגן המודרני?
2. ובאיזו תעשייה הוא שימש בראשונה?
3. מהי אוטוטומיה ומתי היא מתרחשת?
4. איך נקרא השטח המרכזי שנמצא במחלוקת בין ספרד למרוקו?
5. מהו סקסטיליס?
6. מה הייתה שלישיית לא אכפת להם?
7. באיזו מדינה רוקדים בורֶה וקוראנט?
8. מהו "פרויקט זריחה"?
9. איזה כלי נגינה הוא התיאורבו?
10. מהו שם הקוד שניתן לפצצה הגרעינית שהטיל מטוס חיל האוויר האמריקאי על הירושימה (השבוע לפני 81 שנה)?
11. לפי האקדמיה ללשון, מהי המילה העברית למדיטציה?
12. לאיזה משפחת בעלי חיים משתייכת קנית אורז?
13. איך נקראת התופעה שנוצרת כשכדור הארץ עובר בשובל האבק של השביט סוויפט-טאטל, ומתקבל מראה של "כוכבים נופלים"?
14. בבריטניה, מהן המשרות הרמות בשירות המדינה?
15. איזה בעל חיים מופיע בלוגו הרשמי של הדפדפן Firefox?
תשובה 1
ויליס הוולינד קארייר, מהנדס אמריקאי
תשובה 2
תשובה 3
תופעת "קטיעה עצמית", בה בעל חיים (לטאות לדוגמה) קוטע או משיר חלק מגופו. הניתוק משמש כמנגנון להתחמקות מלכידת טורף, או כדי להסיח את דעת הטורף ובכך לאפשר בריחה
תשובה 4
תשובה 5
השם המקורי של חודש אוגוסט, השישי בלוח השנה הרומי במקור
תשובה 6
להקה שהקים מתי כספי, אחרי שהשתחרר מלהקת פיקוד דרום בתחילת שנות השבעים
תשובה 7
בצרפת, הם חלק מריקודי העם המסורתיים
תשובה 8
מיזם של חברת התעופה האוסטרלית Qantas המיועד לאפשר טיסות ישירות ללא עצירה הנמשכות 20 שעות טיסה ויותר
תשובה 9
כלי פריטה ששייך למשפחת הלאוטה
תשובה 10
תשובה 11
תשובה 12
זוהי ציפור שיר נודדת ממשפחת הקניים
תשובה 13
תשובה 14
כינוי לארבעת התפקידים הבכירים בממשלה (ראש הממשלה, שר האוצר, שר החוץ ושר הפנים)
תשובה 15
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