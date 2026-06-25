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1. איזה נשיא נבחר לאחרונה בדרום אמריקה והבטיח לחדש את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, שניתק קודמו?

2. בין אילו מדינות התחוללה מלחמת 100 השנים?

3. וכמה שנים בפועל נמשך הסכסוך בין המדינות שנלחמו?

4. על שם מה נקרא נגיף האבולה?

5. מהי בירת חוף השנהב?

6. החודש זכתה קבוצת הניו יורק ניקס באליפות ה־NBA בפעם השלישית. מתי הייתה זכייתה הקודמת?

7. ומה השם המלא של הניו יורק ניקס?

8. מי עיצב את הפסל שדנה אינטרנשיונל העניקה לזוכה באירוויזיון 1999 בירושלים?

9. איך נקראת המזרקה הקינטית שיצר האמן יעקב אגם (שהלך לעולמו השבוע) ומוצבת בכיכר דיזנגוף?

10. באיזה שיר ישראלי מוזכר הפסד ה־5:0 של מכבי תל אביב למכבי חיפה?

11. איזו מערכת מטרו בעולם כוללת קו שהוכרז כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו?

12. על שם מי קרוי רחוב בריגדיר קיש בפתח תקווה?

13. מה מקור הביטוי עוֹרְבָא פָּרַח?

14. איזה חומר מפיקים עבור תעשיית המזון מכנימת קוכיניאל?

15. לפי המקרא, מה היה מקצועו של אבנר בן נר?