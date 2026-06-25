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מגזין G באיזה שיר ישראלי מוזכר הפסד ה־5:0 של מכבי ת"א למכבי חיפה?
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הטריוויה השבועית

באיזה שיר ישראלי מוזכר הפסד ה־5:0 של מכבי תל אביב למכבי חיפה?

על שם מה נקרא נגיף האבולה,איזה נשיא דרום אמריקאי הבטיח לחדש את היחסים עם ישראל, ומה מקור הביטוי עוֹרְבָא פָּרַח? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 18:22
באיזה שיר ישראלי מוזכר הפסד ה־5:0 של מכבי תל אביב למכבי חיפה? / צילום: Shutterstock
באיזה שיר ישראלי מוזכר הפסד ה־5:0 של מכבי תל אביב למכבי חיפה? / צילום: Shutterstock

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1. איזה נשיא נבחר לאחרונה בדרום אמריקה והבטיח לחדש את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, שניתק קודמו?
2. בין אילו מדינות התחוללה מלחמת 100 השנים?
3. וכמה שנים בפועל נמשך הסכסוך בין המדינות שנלחמו?
4. על שם מה נקרא נגיף האבולה?
5. מהי בירת חוף השנהב?
6. החודש זכתה קבוצת הניו יורק ניקס באליפות ה־NBA בפעם השלישית. מתי הייתה זכייתה הקודמת?
7. ומה השם המלא של הניו יורק ניקס?
8. מי עיצב את הפסל שדנה אינטרנשיונל העניקה לזוכה באירוויזיון 1999 בירושלים?
9. איך נקראת המזרקה הקינטית שיצר האמן יעקב אגם (שהלך לעולמו השבוע) ומוצבת בכיכר דיזנגוף?
10. באיזה שיר ישראלי מוזכר הפסד ה־5:0 של מכבי תל אביב למכבי חיפה?
11. איזו מערכת מטרו בעולם כוללת קו שהוכרז כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו?
12. על שם מי קרוי רחוב בריגדיר קיש בפתח תקווה?
13. מה מקור הביטוי עוֹרְבָא פָּרַח?
14. איזה חומר מפיקים עבור תעשיית המזון מכנימת קוכיניאל?
15. לפי המקרא, מה היה מקצועו של אבנר בן נר?

תשובה 1

אבלרדו דה לה אספרייה, נשיא קולומביה

תשובה 2

אנגליה לצרפת 

תשובה 3

116 שנה, מ־1337 עד 1453 

תשובה 4

על שם נהר אבולה בזאיר שבאפריקה (באזור ההתפרצות הראשונה של המחלה ב-1976)

תשובה 5

יאמוסוקרו

תשובה 6

ב-1973

תשובה 7

ניו יורק ניקרבוקרס

תשובה 8

האמן יעקב אגם

תשובה 9

אש ומים

תשובה 10

"להתראות נעורים, שלום אהבה" של משינה

תשובה 11

מערכת המטרו בבודפשט, בזכות חשיבותה האדריכלית וההיסטורית והיותה הראשונה שנבנתה ביבשת אירופה

תשובה 12

על שם פרדריק קיש, שהיה איש צבא יהודי־בריטי ומנהיג ציוני

תשובה 13

התלמוד הבבלי ותרגומו המילולי "העורב מתעופף"

תשובה 14

צבע מאכל אדום

תשובה 15

שר צבאו של שאול המלך ושר הצבא הראשון של ממלכת ישראל המאוחדת