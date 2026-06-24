רה"מ יכנס דיון דרמטי: התרחיש שממנו ישראל חוששת

עדכונים שוטפים

04:44 - החשש מההצעה של טראמפ לסוריה - והדיון הדרמטי בישראל

על רקע האמירות האחרונות של הנשיא טראמפ כי הוא "קרוב" לתת את הטיפול בחיזבאללה למשטר הסורי של אחמד א-שרע, ראש הממשלה יקיים היום (רביעי) דיון שיעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון. בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר ב"שרבוב מילים" - אלא בדברים שנרקמים מאחורי הקלעים.

אמש פורסם כי בישראל זוהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהנשיא הסורי מחפש דרך אפילו לבצע השתלטות על אזורים בלבנון. החשש הישראלי הוא מכך שתיווצר מציאות שבה סוריה מנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון, כפי שהיה במשך עשרות שנים עד 2005. לכתבה המלאה

00:16 - עומאן: יוקם נתיב ימי זמני עבור כלי שיט המבקשים לעבור במצר הורמוז

עומאן הודיעה כי תיאמה עם הארגון הימי הבינלאומי הקמת נתיב ימי זמני עבור כלי שיט המבקשים לעבור במצר הורמוז. לפי הדיווח בסוכנות הידיעות הממלכתית, כלי שיט שירצו להשתמש בנתיב הזמני יידרשו לתאם זאת עם הארגון הימי הבינלאומי. עוד נכתב כי המהלך נועד להבטיח את חופש השיט במעבר הימי, בהתאם למשפט הבינלאומי ולדיני הים, המעגנים את עקרון חופש השיט ואינם מאפשרים הטלת אגרות מעבר.

22:59 - הסנאט בארה"ב אישר את הצעת החוק הקובעת כי על טראמפ לסיים את המלחמה באיראן. זוהי אינה החלטה מחייבת

מכה פוליטית לטראמפ: אחרי בית הנבחרים - גם הסנאט בארה"ב אישר את הצעת החוק הקובעת כי עליו לסיים את המלחמה באיראן ולהסיג את הכוחות הצבאיים מהמזרח התיכון. מכיוון שמדובר ב"החלטה מקבילה" (Concurrent Resolution), היא אינה מחייבת את חתימתו של הנשיא ואינה נושאת תוקף מחייב של חוק.

22:54 - ארדואן נפגש עם נשיא פולין קרול נברוצקי: "מצפים מפולין, שנמנית על המדינות שמכירות בפלסטין, להמשיך ולתמוך בפתרון שתי המדינות"

22:38 - חשש בישראל מהתפתחות דרמטית באזור: "ישתלט על שטח בלבנון"

22:03 - המשרד להגנת המולדת בארה"ב הודיע על הקלות לנבחרת איראן במונדיאל: תוכל להיכנס לארה"ב יומיים לפני המשחק הבא שלה, במקום באותו יום כפי שהיה נהוג עד כה

21:32 - ראש ממשלת פקיסטן: אפגוש את מוג'תבא חמינאי באיראן בשבוע הבא

20:58 - סקר רויטרס חושף את השפל של נתוני התמיכה של טראמפ בארה"ב: רק 34% מהציבור תומכים בנשיא. הסקר הראה גם את חוסר הפופולריות של המלחמה באיראן: 52% מאזרחי ארה"ב סבורים כי המלחמה באיראן לא הייתה שווה את העלויות בעוד 24% סבורים שכן

פורסם לראשונה ב-N12