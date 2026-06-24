לפני כשנתיים ניסתה שרת התחבורה מירי רגב לקדם את עופר מלכה לתפקיד מנכ"ל רשות שדות התעופה. בסופו של דבר, המינוי נפסל ע"י הוועדה למינוי בכירים בחברות הממשלתיות, בנימוק של אי עמידה בתנאי הסף, אך כעת מתברר שלא נאמרה המילה האחרונה. לגלובס נודע כי בימים אלו מנסה השרה לקדם את מלכה לדירקטור ברשות שדות התעופה. בכך, למעשה, מי שנבלם מלשמש כמנכ"ל עשוי להתמנות למפקח על המנכ"ל הנוכחי, שרון קדמי.

● בלעדי | סקר: אזורי התעשייה בישראל מנותקים מהתחבורה הציבורית

● בעולם כבר משלמים על ביטוח לפי סגנון הנהיגה. למה ישראל נשארה מאחור?

מלכה, נכנס לכוורת של רגב בשנת 2020, אז מונה על ידה למנכ"ל משרד התחבורה. עוד לפני כן הוא הספיק לכהן כמנכ"ל החברה הכלכלית בחדרה ומנהל פיתוח עסקי בחברת הסייבר CYE. בתחקיר "המקור" שפורסם בעבר נחשפה התכתבות שלו מ-7 באוקטובר, שם כתב למירי רגב: "השרה, בקשה אישית שלי. הקבינט חייב לדרוש ממפקד חיל האוויר את רשימת החיילים שלא התייצבו. יש לשפוט אותם כבוגדים".

נפסל בוועדת המינויים בטענה כי שינה נתונים במסמכים שהגיש

בימים הראשונים למלחמה, כשרגב הגיעה לבארי והתבקשה לעזוב על ידי התושבים, כתב מלכה בקבוצה כי "משרד התחבורה הוא אחד מהמפרנסים העיקרים של בארי. אולי שווה לצאת למכרז חדש אם מנהל בית הדפוס מסלק את מי שמפרנסת אותו".

כך או כך, בקדנציה הנוכחית רגב כבר מינתה את מלכה לדירקטור ברשות שדות התעופה, ולאחר כמה חודשים הוא התפטר מתפקידו והגיש מועמדות לתפקיד מנכ"ל החברה. אז, כאמור, הוא נפסל בוועדת המינויים בשל אי עמידה בתנאי הניסיון וטענה כי שינה נתונים במסמכים שהגיש. כעת, רגב תנסה להחזירו מהדלת הראשית, רגע לפני פיזור הכנסת.

רשות שדות התעופה היא תאגיד סטטוטורי ציבורי שהוקם ב־1977 ואחראי על ניהול, הפעלה ופיתוח של שדות התעופה בישראל, ובראשם נמל התעופה בן־גוריון. בראש הרשות עומד כיום שרון קדמי, והדירקטוריון של החברה מכיל 15 מנהלים - יו"ר, שבעה חברים נציגי ציבור, ושבעה חברים עובדי מדינה.

מעופר מלכה וממירי רגב לא נמסרה תגובה.