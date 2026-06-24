שר האוצר יציג תוכנית סיוע לענף ההייטק; בוחן תשלום מסים בדולרים

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (ד') במליאת הכנסת כי בשבוע הבא יציג תוכנית סיוע לענף ההייטק בעקבות התחזקות השקל. בנוסף, חשף כי במשרד האוצר נבחנת האפשרות לאפשר לחברות רב־לאומיות לשלם מסים בדולרים על סוגים מסוימים של הכנסות.

לדברי סמוטריץ', במשרדו מעריכים כי סביבת שער חליפין של שקל חזק היא "הניו־נורמל של הכלכלה הישראלית". הוא הוסיף כי "אני חושב שהמשק ידע להתאים את עצמו, כי בסוף הוא יושב על אדנים מאוד מאוד חזקים. אנחנו שמחים על השקל החזק. הבעיה היא הקצב, הקצב הגדול, שזה קורה מאוד מהר, ובסוף אין מה לעשות, מערכות צריכות זמן כדי להסתגל לסביבה החזקה".

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התוכנית שתוצג תכלול שני סוגי פתרונות. הראשון הוא מענה מיידי לסטארט־אפים קטנים באמצעות מענקים. "הבעיה שלהם היא עם ה-run-way. נניח הם עשו סבב גיוס, גייסו 20 מיליון דולר. זה היה אמור להספיק להם לשנה. עכשיו ה- run-way מתקצר וזה מספיק לשמונה חודשים, והם לא מסוגלים עכשיו ללכת ולגייס מחדש, בחלקם", אמר. על רקע זה הודיע כי המסלולים של מענקי הגישור ברשות החדשנות יעובו.

בנוסף לכך, השר חשף שבמשרדו שוקלים גם להרחיב את המענה הזה לחברות צמיחה: "גם להן יש בעיה עם קצב שריפת המזומנים והעובדה שהן עלולות להיתקע עם פערי מימון".

עם זאת, השר הודה שהאתגר הגדול יותר נוגע לחברות הרב-לאומיות שפועלות בישראל. לדבריו, הפיטורים בענף פחות מטרידים בעקבות שוק התעסוקה ההדוק. "האתגר היותר-גדול הוא החברות הרב-לאומיות. וכמו שאמרתי פה, אני פחות מוטרד מפיטורים כאלה ואחרים, כי שוב, שוק התעסוקה הוא מאוד מהודק, אנשים ייקלטו במקומות אחרים, יקימו סטארט-אפים", אמר.

"ממה אני כן מוטרד? מהחלטות שעלולים לקבל בורדים בחוץ לארץ, להעתיק פעילות, או במקום להקים את ה-R& D החדש שלהם פה - להקים במקומות אחרים, כי עלות ההעסקה כאן מתחילה להיות קרובה, אך עדיין לא יותר יקרה, מהמקומות היקרים בארצות הברית, כמו Silicon Valley, פלורידה. אבל כיוון שהפערים בעלויות ההעסקה מצטמצמים, אנחנו צריכים לוודא שתהליכי קבלת ההחלטות שלהם ישאירו אותם חזק מאוד פה במדינת ישראל".

לדבריו, במשרד האוצר בוחנים כמה מודלים שנועדו לתמרץ חברות רב־לאומיות להרחיב פעילות בישראל. "אנחנו בודקים עכשיו מנגנון מסוים, אל מול הפעילות של אותן חברות רב-לאומיות במדינות אחרות, שיתמרץ אותם באחוזים לגדול כאן ולקטון במקומות אחרים. יש פה בערך שלושה מודלים חלופים שאנחנו בוחנים".

עוד ציין סמוטריץ' כי נבחנת האפשרות לאפשר תשלום מס בדולרים על סוגים מסוימים של הכנסות. עם זאת, הוא הדגיש כי מדובר בצעד חריג. "אין מדינה בעולם שמאפשרת את זה, למיטב ידיעתי לפחות. כל מדינה זה חלק מהריבונות שלה, פועלת במטבע המקומי שלה. זה נכון שיש תקנות שמאפשרות לחברות דולריות לדווח דולרי, אבל בסוף התשלום נעשה בשקלים".