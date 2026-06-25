צבע טרי 2026: חגיגה צבעונית וגדושה של אומנות ישראלית

הצבעוניות שמכה במבקרי יריד "צבע טרי" פשוט משמחת. תועפות הכישרון שיש פה, האומנים שמתמידים בעשייה - למרות חרמות ולעתים קשיים להחזיק את הראש מעל למים - נותנים תקווה ומזכירים שגם באדמה הישראלית הסדוקה צומח יופי.

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היריד שנפתח השבוע ויוצג עד 29 ביוני במרכז הטכני בקרמניצקי 7 בתל אביב נערך בחסות קבוצת הראל ביטוח ופיננסים וענקית הביטוח הבינלאומית ZURIC. ההאנגר רחב הידיים עמוס תופינים, כמעט בלתי אפשרי להכיל הכול בביקור אחד. מה לא תמצאו פה - מאומנות שימושית ועיצוב רענן דרך פרויקטים חברתיים ועד חממה לאומניות ולאומנים בראשית דרכם המקצועית.

הזוכה: טבע תל אביבי

במתחם האומנות יוצגו תערוכות יחיד, זוגיות וקבוצתיות, בהשתתפות 26 ביתני גלריות ופרויקטי אוצרות. בחממה ישתתפו השנה 47 יוצרים, מהם יזכה אחד בפרס ישראל מקוב לאומן מבטיח, שכולל מענק כספי של 20 אלף שקל ותערוכת יחיד נכספת ביריד צבע טרי 2027.

זוכת פרס חממת האומנים לשנת 2026 היא לילך סגל, שעבודותיה נולדו מתוך התבוננות במדרכות התל אביביות. החקירה האומנותית של הטבע המקומי ושל הצמחייה והפרחים שמאפיינים אותו לא נעצרת אצל סגל באזדרכת, בברושים ובאקליפטוסים הכלל-ישראליים. היא יורדת לעומק המאפיינים של תל אביב, ומציג על אריחי אקרשטיין ברכיכיטון ופלומריה עשויים להפליא מפורצלן, מתנגשים ברכותם בבטון התעשייתי.

עוד בחממת האומנים העצמאיים, מיכל יערי, שיצאה לפרישה מוקדמת אחרי יותר מ-30 שנה כמיילדת באיכילוב כדי לעסוק באומנות. במה שנראה ממבט ראשון כמו ציור, יערי רוקמת איברי גוף על פני קנווסים גדולים, שומות וכתמי שמש שנחקקו על עור מזדקן, בעבודות שחושפות את הפגמים האנושיים ואת היופי שבהם, נותנת לצלקות להאיר בחמלה את סימני הזמן.

חטיפים במקום חטופים

מתחם עיצוב טרי יכלול כ-50 מעצבי מוצר, קרמיקה, נייר וזכוכית, ריהוט וגופי תאורה. בולטים בנוכחותם יוצרים שהציגו ביריד בעבר, כמו סטודיו "מונק" הפופולרי על יצורי הקרמיקה המאוירים שלו, או שאול כהן, שהחליף את סיכות החטופים הצהובות שיצר בסיכות חטיפים כמו מקופלת, ביסלי או במבה אדומה. כהן העלה בשנינות המפורסמת שלו "חנות מזכרות למדינה ללא תיירים" - ניסיון ליצור זיכרון מקומי של ישראליות באמצעות אובייקטים הרבה פחות קונבנציונליים מחמסה או גמל. בין ההברקות: גרעינים שחורים, ארגזי תנובה מיניאטוריים, אוטו אלטעזאכן וכיסאות "כתר".

ואם כבר כתר, השנה יושק פרס צבי ימיני לעיצוב, שנועד לקדם מצוינות ולעודד חדשנות בשדה הזה. הפרס כולל מענק כספי של 30 אלף שקל ומנטורינג מהתעשיין והיזם ימיני, שהיה מנהל בכיר בכתר ומייסד צ.א.ג תעשיות. השנה יוצג הזוכה הראשון, Plaid של המעצבים תמר איזנברג ואבי בן שושן: מערכת תבניות מודולרית ליציקה קרמית, שיוצרת אובייקטים משובצים ורבגוניים.

עוד לראות | טום וסלמן: האומן שמוסיף שכבה מרהיבה לפופ ארט כשמדברים על פופ ארט לרוב קופץ לראש אנדי וורהול עם פחית המרק של קמפבל והדימויים המשוכפלים של מרלין מונרו, או רוי ליכטנשטיין ודמויות הקומיקס המנוקדות שלו. שני אלה נכללים בתערוכה החדשה במוזיאון תל אביב, אבל במרכזה עומד דווקא אומן אחר, שעבר פה מתחת לרדאר, וחבל, כי גוף היצירה שלו מרשים ומעמיק - טום וסלמן. וסלמן (2004-1931), מאומני הפופ-ארט האמריקאי הבולטים של שנות ה-60, חיבב דימויים נועזים וישירים, השתמש בעירום, בכתמי צבע ובשכבות וכך חיבר את אומנות הציור עם עולם הפרסום והמדיה. הוא הרבה בעבודות קולאז' ואסמבלאז', מייחס אותן לאדם המודרני, המורכב מפרגמנטים. השימוש שלו בצבעים רוויים ובשפה של שלטי חוצות ומגזינים נועד להסיר את מנגנוני הביקורת שלנו בבואנו לבחון את הדברים. וסלמן זכה להצלחה מהירה בזמן אמת, והתערוכה הראשונה שלו ב-1961 הייתה סולד אאוט. טום וסלמן, פה מס' 14 (מרילין), 1967 / צילום: ​​​​​​עיזבון טום וסלמן / Artists Rights Society , ניו יורק העולם של וסלמן היה מורכב: הוא שירת בצבא במלחמת קוריאה (ודרך קריקטורות שצייר אז גילה על כישרונו ונטייתו האומנותית). הוא הושפע מגדולי התקופה, בין סמואל בקט וג'ק קרואק לאנרי מאטיס. וסלמן יצר בשיא מהפכת השחרור המיני בארה"ב, ובעבודתו הציף שאלות על מבט, כוח, ייצוג ומקומו של הגוף בשדה התרבותי. התערוכה, שאצרה שחר מולכו, כוללת עבודות עם תוכן מיני מפורש. טום וסלמן: בגדול, מאוסף מרי וחוזה מוגרבי, מוזיאון תל אביב, עד 26/12/26 קראו עוד

דודו דהאן (סטודיו צרופים), יציג במתחם העיצוב את פרויקט "דוכן דגים". דהאן יצר אובייקטים פיסוליים בצורת דגים משילוב של קרמיקה, נחושת, עץ ורשתות מתכת. הלהקה מתפרשת על פני קיר גדול וכל דג הוא יחיד ומיוחד במינו. כדי להצדיק את השם, ולרפרר לביטוי שלפיו עם העיתון של אתמול עוטפים היום דגים, כל דג שיירכש ייעטף בנייר עיתון שעליו מודפסות הסקיצות שלהם. שנון ומקסים.

עוד אומנית שהתחברה לדגים היא דנה ברנהרד, שיצרה מיצב סרדינים שעשויים מקופסאות השימורים של הסרדינים עצמם, שהיא דחסה לתוך מכבש. כך מוחזר חומר הגלם לצורת הסרדין שהוא שיכן בתוכו. כל רוכש מוזמן לקחת את הסיכה הספציפית שהואר רוצה ובכך הוא לוקח חלק בעיצוב המיצב ובשינוי פניה של להקת הסרדינים החיננית. המיצב במסגרת תוכנית המצוינות לבוגרי המחלקה לעיצוב תעשייתי ע"ש פולונסקי בבצלאל.

אומנות מנוכה ממס

פרויקט הדגל החברתי של היריד, הגלויה הסודית, מלווה בשנית את עמותת עטופים באהבה ICF, שנועדה לתמוך ב-557 ילדים וילדות שהתייתמו מהוריהם בטבח ה-7 באוקטובר. ההכנסות מהפרויקט יועברו במלואן כתרומה לעמותה. יותר מ-1,500 עבודות אומנות מקוריות יימכרו בעילום שם במחיר של 190 שקל לגלויה - ולרוכש נותר לגלות אם זו ששבתה את לבו היא של יוצר מבטיח או של אומן בעל שם, כמו סיגלית לנדאו, זויה צ'רקסקי ודוד טרטקובר, שהשתתפו בפרויקט בעבר.

ב-16 שנותיו גויסו בפרויקט כמעט 3 מיליון שקל. ומלבד יצירת אומנות קטנה ומשמחת, יש גם בונוס: רכישת גלויה בפרויקט מוכרת כתרומה המזכה בזיכוי ממס הכנסה לפי סעיף 46, בגובה 35% מהרכישה.

התערוכה גדושה ומציגים בה מכל קשת החברה הישראלית, והתמונה שנוצרת מכינוסם יחד מרתקת. יריד צבע טרי הוא המראה הגדולה ביותר של סצנת האומנות והעיצוב המקומית, חגיגה אמיתית לכל חובב אומנות. ובימים כאלה, במקום הזה, אנחנו ממש זקוקים לה.

היריד מתקיים במרכז הטכני בקרמניצקי 7 בתל אביב, 24-29.6

מחיר כניסה: 75 שקל, 63 שקל למחזיקי דיגיתל, חינם לילדים מתחת לגיל 4