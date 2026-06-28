הוסגר לארה"ב איש העסקים מיכאל פיין הנאשם בהונאת בנקים

איש העסקים מיכאל פיין הוסגר מישראל לארה"ב בשל כתב אישום שהוגש נגדו בגין עבירות של הונאת בנקים והונאה באמצעים אלקטרוניים בהיקף של למעלה מ-28 מיליון דולר. פיין נחת ביום חמישי האחרון על אדמת ארה"ב לאחר שהוסגר כדי להמשיך בהליך המשפטי שמתנהל נגדו - כך עולה מדיווח של משרד המשפטים האמריקאי.

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בכתב האישום נטען כי פיין הוא איש עסקים שהשקיע ברכישת פרויקטים של בנייני דירות להשכרה למשפחות מועטות יכולת ברחבי ארה"ב ובניהולם. בעת שהותו בארה"ב החזיק פיין במשותף עם אחרים חברה בשם T.E.H. Management וכן החזיק במניות שליטה במספר חברות-בת של אותה החברה במשותף עם אחרים.

על-פי כתב האישום, בין השנים 2016-2019 הונה פיין מספר בנקים ומוסדות פדרליים למימון משכנתאות בארה"ב, על בסיס מצגי שווא שהציג בפניהם, בסכום הנאמד ב-28.2 מיליון דולר.

כעולה מכתב האישום, במטרה לקבל הלוואות משכנתא או הלוואות למיחזור משכנתא, הגיש פיין לבנקים ולמוסדות פיננסיים אחרים ביודעין בקשות המכילות נתונים כוזבים בנוגע לריווחיות החברות שבבעלותו, ואותם גופים אישרו את מתן הלוואות על בסיס הנתונים הכוזבים שמסר.

האישום: עבירות מרמה פדרליות חמורות

החקירה הפדרלית בעניינו של פיין החלה בשנת 2019, וביום 20.8.2020 הגיש נגדו ה-Grand Jury במדינת מיזורי כתב אישום בגין עבירות מרמה פדרליות חמורות.

פיין הוא אזרח ארה"ב ומעולם לא רכש אזרחות ישראלית. בזמנים הרלוונטיים התגורר פיין בישראל והיה נוסע תכופות לארה"ב, שם בוצעו העבירות.

תחילה, הרשויות בארה"ב הצליחו לאתר את פיין בישראל והגישו בקשה להסגרתו ב-2021. ביולי 2023 הגישה המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בה התבקש בית המשפט להכריז על פיין בר-הסגרה לארה"ב, ואכן בית המשפט הכריז עליו כבר-הסגרה. על כך הגיש פיין ערעור אשר נדחה על-ידי בית המשפט העליון, וב-14 במאי השנה, שר המורשת שפעל במקומו של שר המשפטים אישר את הסגרתו לארה"ב - כך נכתב בדיווח משרד המשפטים האמריקאי.

תיק ההסגרה מטופל על-ידי עו"ד חנה ליב מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה. הסגרת המבוקש נעשתה בשיתוף משטרת ישראל וחוליית האינטרפול במחלקה לתפקידים מיוחדים של משטרת ישראל.

*** חזקת החפות: מיכאל פיין לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.