אושרה תוכנית לפיתוח אילת ב-360 מיליון שקל. מה היא כוללת?

הממשלה אישרה היום (א') את תכנית החומש הממשלתית החדשה לפיתוח העיר אילת והמועצה האזורית חבל אילות, בהיקף כולל של כ־360 מיליון שקל ובשיתוף פעולה של כ־20 משרדי ממשלה. כ-82.5 מיליון שקל מתוך הסכום יוקצו לשדרוג מערכת הבריאות בעיר.

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התוכנית המלאה כוללת פתרונות בתחומים: היערכות לחירום, שדרוג מערך התחבורה לרבות פיתוח נמל התעופה רמון, גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי ובכלל זה חיזוק החקלאות הימית, הרחבת הפעילות התעשייתית וגיוון מקורות התעסוקה, חיזוק התיירות והשקעה בהשכלה.

בתחום הבריאות, יוקצו 42 מיליון שקל מן התקציב להטסה ותפעול מסוק רפואי לפינוי, 20 מיליון שקל לתוכנית בהיקף של למשיכה ושימור של כוח אדם מקצועי בתחומי הבריאות, 10 מיליון שקל לבית החולים יוספטל, 4 מיליון שקל להכשרה של כח אדם רפואי ופרה-רפואי בקופות החולים, וסכום של 3 מיליון שקל מן התקציב להטסה והלנה של ילדים עם אוטיזם לטיפולים באזורים אחרים בארץ.

בית ספר חדש לרפואה באילת

התוכנית כוללת גם תמיכה בהכשרה של סטודנטים בתחום הרפואי ועידוד הישארותם באזור, בעיקר באמצעות בית הספר החדש לרפואה באילת, בסכום של 3 מיליון שקל. יזם התוכנית, משה כהן, נקב בעבר בסכום של 250 מיליון שקל כתקציב ההקמה וההפעלה של בית הספר לרפואה, אך נראה כי את רוב הסכום הזה יהיה צורך לגייס מתרומות. בינתיים, בית הספר לרפואה ייפתח כבר באוקטובר הקרוב, במתכונת ראשונית וללא בניין משלו.

הממשלה מסרה כי העיר נושאת בנטל לאומי משמעותי מאז פרוץ "מלחמת התקומה". אילת וחבל אילות קלטו בתוך זמן קצר עשרות אלפי מפונים, העניקו להם רצף של שירותים חיוניים והוכיחו חוסן קהילתי ולאומי.

ראש עיריית אילת אלי לנקרי אמר כי: "החלטת הממשלה מציבה את אילת במקום הראוי לה בסדר העדיפויות הלאומי. ההיקף התקציבי, רוחב המענים ושיתוף הפעולה של 20 משרדי ממשלה, מעידים על ההכרה בחשיבותה של אילת לעתידה של מדינת ישראל, ובהבנה שאילת חזקה היא בראש ובראשונה אינטרס לאומי".