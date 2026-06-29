המחיר הכבד שתשלם ונצואלה כדי להשתקם מאסון הטבע

המצב הכלכלי בונצואלה הגיע לשפל חדש בעשור האחרון, והיא מחזיקה באינפלציה הגבוהה ביותר בעולם כרגע, אך הסכמים שנחתמו בינה לבין ארה"ב נתנו תקווה להתאוששות כלכלית משמעותית. יצוא הנפט שלה שוחרר מסנקציות, והאופטימיות לגבי עתידה התגברה - ואז הגיעה רעידת האדמה בסוף השבוע.

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1,400 אנשים הוכרזו כמתים עד כה, אך ההערכות הן שהמספר צפוי לעבור את ה־10,000. את הנזק הכלכלי מהאסון קשה יותר לכמת, אך ההערכות מדברות על עשרות אחוזים מהתוצר השנתי של ונצואלה.

הצבא האמריקאי כבר נכנס פנימה לסייע בחילוץ ובסיוע ההומניטרי, אך לא סביר שזה ישנה את המצב דרמטית. האם ונצואלה תצליח להתאושש?

הרס עצום

רעידת האדמה בעוצמה 7.5 בסולם ריכטר הכתה בסוף השבוע בחוף של ונצואלה, בסמוך לעיר הבירה קראקס והנמל הראשי פורטו קביו. ממדי ההרס עצומים, ולא ברור עדיין מה גודל הנזק בחיי אדם וברכוש. לפי הערכות של הרשות הגאולוגית של ארה"ב, יש הסתברות של 28% שמתו עד 10,000 אלף אנשים, 44% שמתו בין 10 אלף ל־100 אלף, ואף 23% שמתו של מעל ל- 100 אלף. כלומר, רוב הסיכויים הם שמעל ל-10 אלף אנשים נספו ברעידת האדמה. כרגע, המספר הרשמי של ונצואלה עומד 1,430 הרוגים, אך מספר זה מתעדכן תדיר כלפי מעלה.

מבחינת נזק לרכוש, רעידת האדמה בסמוך לעיר הבירה והעיר הגדולה ביותר הייתה הרסנית במיוחד. על פי הרשות הגאולוגית של ארה"ב, רוב הסיכויים שהנזק עומד על בין 10 מיליארד ל־100 מיליארד דולר, עם סיכוי מופחת לפחות או יותר מזה. דוח מיוחד של האו"ם מעריך כי הנזק הישיר לרכוש בלבד יעמוד על 6.7 מיליארד דולר.

ונצואלה הפכה בעשור האחרון למדינה ענייה במיוחד, עם תוצר שעומד על 111 מיליארד דולר בלבד, כך שנזק של עשרות מיליארדי דולרים, גם בהערכה האופטימית ביותר, יהווה נזק עצום ששווה אחוזים שלמים אם לא עשרות אחוזים מהתוצר השנתי שלה.

התדרדרה למשבר

בשנות התשעים ונצואלה הייתה כלכלה משגשגת למדי, אך ב־1999 עלה לשלטון הוגו צ'אבס, מנהיג סוציאליסט רדיקלי שהגדיל את שליטת הממשל בתעשיית הנפט, והשתמש ברווחי התעשייה כדי להקים מערכת רווחה מקיפה בשליטה צבאית. אלא שהחל מ־2014, בסמוך למותו של צ'אבס והחלפתו בידי סגנו ניקולס מדורו, מחירי הנפט החלו לצנוח. הבסיס הכלכלי של הסוציאליזם ה"בוליברי" של ונצואלה נשמט, והמדינה הידרדרה במהירות למשבר כלכלי.

התגובה של הממשל הייתה הדפסת כסף המונית שנועדה לתמוך בהתחייבויות הרווחה של המדינה. אך המהלך הוביל להיפר־אינפלציה, שהגיעה בשיאה ל־2 מיליון אחוז. השילוב בין המחירים המזנקים לבין מגבלות על סחר במטבע חוץ וסחר בינ"ל הובילו למחסור נרחב במוצרים בסיסיים כמו מזון, תרופות, ואפילו נייר טואלט. המחסור, בתורו, הוביל לעזיבה המונית של מיליוני אנשים את המדינה, במה שהפך למשבר הפליטים הגדול ביותר אי פעם ביבשת אמריקה. "המצב של ונצואלה קשה מאוד. בשנים האחרונות עזבו את המדינה כמעט רבע מהאוכלוסיה, משאירים אחריהם את המקורבים לשלטון, עניים ואלה שלא יכולים לעזוב" מסביר מתן לב-ארי, לשעבר נציג ישראל בבנק הבין־אמריקאי לפיתוח.

מחאות אדירות הוצתו ברחבי המדינה, אך הן דוכאו, סמכויות נשללו מהפרלמנט, ומרבית הכוח רוכז בידי הנשיא מדורו. הבחירות לנשיאות בשנת 2024 כנראה זויפו, כשמדורו תובע ניצחון עם 52% מהקולות, אך ועדת הבחירות המרכזית סירבה לפרסם פירוט של התוצאות, ופרויקט ספירת קולות עצמאי של האופוזיציה הוביל למסקנה הפוכה.

ממשל טראמפ, שנכנס לבית הלבן מעט אחר כך, החריף משמעותית את הסנקציות על ונצואלה והאשים את המשטר בהברחת סמים לתוך ארה"ב, ויצוא הנפט של ונצואלה נחסם. המהלכים של ארה"ב הגיעו לשיא בתחילת 2026, כשהנשיא מדורו נלקח מביתו בידי כוחות מיוחדים של ארה"ב, וכעת נמצא במעצר בניו יורק.

עמדה בפני שינוי

המהלך הדרמטי של ארה"ב הוביל להסכם חדש בין ארה"ב למשטר בוונצואלה. ההסכם הסיר חלק ניכר מהסנקציות, החזיר את יצוא הנפט, ונתן תקווה לוונצואלה. גורמים בינ"ל העריכו שהצמיחה בשנת 2026 תגיע לבין 4% ל־7%. אך אז הכתה רעידת האדמה ושמה קץ לתקוות לשינוי כיוון בעתיד המיידי.

"המשבר עלול להיות גדול על הממשלה" אומר לב־ארי. "התזמון של רעידות האדמה הקטלניות הוא מבחן ראשון למדיניות האמריקנית בעידן שאחרי מדורו. ואכן, צבא ארה"ב הודיע על שליחת כוחות סיוע ומחלקת המדינה הודיעה על חבילת סיוע בסך 50 מיליון דולר", אך החבילה צפויה לגדול ל־150 מיליון דולר.

עם זאת, יש לציין, מדובר בכמות מינורית ביחס לנזק שמוערך במיליארדים אם לא בעשרות מיליארדים. אך מלבד התמיכה האמריקאית, "הבנק העולמי ומוסדות נוספים שבמשך שנים לא פעלו במדינה הודיעו גם הם על כוונתם להזרים סיוע שיתמקד במאמצי השיקום" אומר לב ארי.

עוד לא ברור כיצד ונצואלה תתמודד לאורך זמן עם המשבר החדש שממדיו טרם התבררו. אך החולשה האדירה של המדינה, שהגיעה חלקית ממעשה ידיו של המשטר וחלקית מהפעולות של ארה"ב נגדו, הופכת את ונצואלה לפגיעה במיוחד גם לאיתני הטבע.