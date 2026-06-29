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איראן | סיקור שוטף

בכיר אמריקאי: ארה"ב ואיראן הסכימו להפסיק את ההתקפות

אחרי חילופי המהלומות בהורמוז: הצדדים יקיימו פגישה בדוחא ביום שלישי • צה"ל השמיד רשת מנהרות גדולה בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון • מחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל שפעל במרחב האבטחה בשטח סוריה, לא היו נפגעים באירוע • עיקרי הנספח הביטחוני הסודי בהסכם עם לבנון • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 05:36
דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב, ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP
דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב, ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP

עדכונים שוטפים

00:16 - צה"ל השמיד רשת מנהרות גדולה בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון

בהודעה משותפת של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ נכתב כי אורך התוואי הינו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים. לפי ההודעה "ישראל עדכנה מראש את ארה"ב ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית". לכתבה המלאה

00:10 - בכיר אמריקאי: ארה"ב ואיראן הסכימו להפסיק את ההתקפות ההדדיות במצר הורמוז - ולקיים פגישה בדוחא

ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק לתקוף זו את זו ולקיים פגישה בין צוותי משא ומתן ביום שלישי בדוחא כדי לנסות לפתור את המחלוקת ביניהן סביב מצר הורמוז, כך אמרו אמש (ראשון) שני בכירים אמריקאים. "השיחות הטכניות צפויות להימשך בכל התחומים הכלולים במזכר ההבנות". הלחימה המחודשת התלקחה בעקבות פרשנויות סותרות של מזכר ההבנות. לכתבה המלאה

00:05 - מחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל שפעל במרחב האבטחה בשטח סוריה, לא היו נפגעים באירוע

20:21 - עיקרי הנספח הביטחוני הסודי בהסכם עם לבנון

חלקים מסווגים בנספח הביטחוני של ההסכם עם לבנון, שטרם פורסמו לציבור, נחשפו אמש (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12. בעוד שההסכם המלא פורסם באתר משרד החוץ האמריקאי, הנספח הביטחוני נותר חסוי בשל בקשה מפורשת של ממשלת לבנון, עם זאת, אושר לפרסם את עקרונותיו.

עיקרי הנספח הביטחוני עם לבנון:
- נסיגות לא יתבצעו לפי לוח זמנים קצוב, התקדמותן - לפי המצב בשטח
- אין התרחבות של "פיילוטים" בתקופה הקרובה, אלא בהסכמה ישראלית
- חופש פעולה ישראלי בתוך הקו הצהוב נגד איומים מיידיים ומתהווים
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פורסם לראשונה ב-N12