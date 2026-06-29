עדכונים שוטפים

00:16 - צה"ל השמיד רשת מנהרות גדולה בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון

בהודעה משותפת של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ נכתב כי אורך התוואי הינו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים. לפי ההודעה "ישראל עדכנה מראש את ארה"ב ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית". לכתבה המלאה

מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לשטח מדינת ישראל: הושמד תוואי תת-קרקעי שנחשף במרחב הכפר מג'דל זון כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 וכוחות יהל״ם, בפיקוד אוגדה 91, השמידו תוואי תת-קרקעי שאותר בכפר מג'דל זון, במרחב הבטחוני בדרום לבנון. מדובר במתחם תת-קרקעי שנבנה באמצעות… pic.twitter.com/WBizRVoIyd - צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 28, 2026

00:10 - בכיר אמריקאי: ארה"ב ואיראן הסכימו להפסיק את ההתקפות ההדדיות במצר הורמוז - ולקיים פגישה בדוחא

ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק לתקוף זו את זו ולקיים פגישה בין צוותי משא ומתן ביום שלישי בדוחא כדי לנסות לפתור את המחלוקת ביניהן סביב מצר הורמוז, כך אמרו אמש (ראשון) שני בכירים אמריקאים. "השיחות הטכניות צפויות להימשך בכל התחומים הכלולים במזכר ההבנות". הלחימה המחודשת התלקחה בעקבות פרשנויות סותרות של מזכר ההבנות. לכתבה המלאה

00:05 - מחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל שפעל במרחב האבטחה בשטח סוריה, לא היו נפגעים באירוע

20:21 - עיקרי הנספח הביטחוני הסודי בהסכם עם לבנון

חלקים מסווגים בנספח הביטחוני של ההסכם עם לבנון, שטרם פורסמו לציבור, נחשפו אמש (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12. בעוד שההסכם המלא פורסם באתר משרד החוץ האמריקאי, הנספח הביטחוני נותר חסוי בשל בקשה מפורשת של ממשלת לבנון, עם זאת, אושר לפרסם את עקרונותיו.

עיקרי הנספח הביטחוני עם לבנון:

- נסיגות לא יתבצעו לפי לוח זמנים קצוב, התקדמותן - לפי המצב בשטח

- אין התרחבות של "פיילוטים" בתקופה הקרובה, אלא בהסכמה ישראלית

- חופש פעולה ישראלי בתוך הקו הצהוב נגד איומים מיידיים ומתהווים

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פורסם לראשונה ב-N12