שרת התחבורה בניגוד עניינים, ואף אחד לא מטפל במצור על נמל אילת

בוועדת הכלכלה כונס היום (ב') דיון בשאלת זיכיון נמל אילת, שצפוי לפקוע בינואר 2028. אלא שמהר מאוד הדיון גם גלש לשאלת התפקוד של נמל אילת, בצל המצור החות'י.

"אי-אפשר להתחיל את הדיון בלי לשאול את המדינה מה היא עשתה בשלוש השנים האחרונות כדי לפתוח חזרה את נמל אילת", אמר ח"כ עודד פורר.

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לדבריו, "אי-אפשר להחזיק נמל שהוא סגור, זו חרפה עבורנו. ושיא השיאים - מתנהל משא-ומתן לפתיחת הורמוז, ואין אפילו דרישה ישראלית על החו'תים. ממשלת ישראל ויתרה על העיר הזו, ויתרה על הנמל. יש כאן נתיב שיט סגור למדינת ישראל - זו בעיה ברמת האסטרטגית. איך יוציאו למכרז נמל סגור? מה יוציאו, נמל שאי-אפשר להפעיל אותו? זה מדינת חלם, וזה לא מעניין אף אחד".

כזכור, בעקבות חסימת מצר באב אל-מנדב על-ידי החות'ים, נתיב השיט לנמל אילת סגור כמעט לחלוטין. אומנם בחודשים האחרונים מוצאים בנמל פתרונות דרך נתיבים עוקפים (כדוגמת ירדן), אלא שהמספרים עדיין רחוקים מלהיות טובים. כך למשל, במאי 2026 מספר כלי הרכב שיובאו לישראל דרך נמל אילת עמד על 3.8 אלף בלבד, לעומת 13 אלף בחיפה וכ-10 אלף באשדוד. לשם השוואה, בכל שנת 2023 נפרקו באילת כ-150 אלף רכבים.

גם ראש העיר אילת, אלי לנקרי, הצטרף לדברים. "העובדה שנתיב שיט בינלאומי במדינת ישראל סגור כבר שנתיים וחצי, והנמל מושבת כמעט לחלוטין, היא עצובה. בסוף אנחנו מדברים על עוגן כלכלי חשוב לעיר אילת. אני כראש עיר בונה על הנמל הזה תוכניות ענקיות. אני מתריע וחוזר על כך כל הזמן".

במהלך הדיון, נציג משרד התחבורה, עו"ד בני שאולי, אמר כי שרת התחבורה מירי רגב מנועה מלעסוק בנושא בשל ניגוד עניינים, וכי נעשית עבודה להעברת הסמכות לשר האוצר. עם זאת, הוזכר כי השרה מנועה מלעבוד על כך במשך חודשיים, כך שלא ברור למה העברת הסמכות הזו טרם התרחשה. בכל מקרה, ניגוד העניינים נעוץ ככל הנראה בעו"ד עמית חדד שמייצג גם את רגב וגם את האחים נקש, בעלי הנמל.

"רק בעלי ההון מעניינים אותך"

כאמור, עיקר הדיון נסב בכלל על זיכיון נמל אילת. נציג ועד עובדי נמל אילת, יהודה בלולו, אמר כי בידי העובדים מידע שלפיו המפעיל לא עמד בתנאי האופציה, ולכן יש להיערך למכרז חדש או לחלופה אחרת שתמנע ואקום ניהולי. בלולו הזכיר כי החלטת הממשלה משנת 2012 קבעה רשת ביטחון לעובדים במקרה של סיום תקופת הזיכיון, וקרא למדינה לעמוד בהתחייבויותיה. הוא הוסיף כי העובדים מאוכזבים מהיעדר פיתוח מספק של הנמל ומכך שלא נחתם עמם הסכם קיבוצי נמלי.

סמנכ"לית הכספים של נמל אילת, בתיה זעפרני, אמרה כי מבין שלושת התנאים שנקבעו להארכת ההפעלה, החברה עמדה בשניים, ואילו התנאי השלישי - פיתוח פעילות מכולות - אינו ישים מבחינה כלכלית. לדבריה, החברה מעוניינת להמשיך להפעיל את הנמל.

במהלך הדיון הטונים אף עלו כאשר פורר הסב את תשומת הלב שוב לכך שצריך לדון קודם בכך שהנמל סגור, ובתגובה בלולו אמר: "רק בעלי ההון מעניינים אותך, שומעים איך אתה מגן עליהם. פורר הגיב גם הוא: "אתה לא מבין שאם לא יכנסו אוניות לנמל, לא יהיה נמל".

בסיכום הדיון אמר יו"ר הוועדה, ח"כ ביטן, כי על המדינה לסיים בתוך שבועיים את סוגיית העברת הסמכויות, להבהיר אם נשקל פרסום מכרז ומה השלכותיו, ולבחון את האפשרות שהמדינה תיכנס לנעלי ההפעלה או תיתן ארכה חלקית. "לדעתי אין טעם לקיים מכרז בגלל המצב", סיכם ביטן. "גם העובדים וגם הזכיין תלויים באוויר - תקבלו החלטות. הגרירה לא נראית טוב".