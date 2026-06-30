זה המקום של ישראל בדירוג העושר העולמי

ישראל נמצאת במקום ה-18 בעולם במדד העושר של הבנק השוויצרי UBS. ההון שמחזיק הישראלי הממוצע עומד על כ-312 אלף דולר (933 אלף שקל). מדובר בירידה קלה במיקום היחסי, כאשר בשנה שעברה ישראל עמדה במקום ה-17. העושר החציוני עומד על כמעט 84 אלף דולר, או כ-250 אלף שקל. ישראל עלתה כאן קלות מהמקום ה-25 למקום ה-24.

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ישראל היא המובילה העולמית בעושר בנכסים פיננסיים, כאשר לא פחות מ-82% ממנו מורכב מכאלה - נכסים אלו, כמו מניות, הן החלק הגדול ביותר בעושר של ישראלים. כמות המיליונרים בדולרים גדלה בשנה החולפת ב-4.7%, שהם 8,803 אנשים. ככלל, יש בישראל 195 אלף מיליונרים בדולרים. מדובר על כ-3% מהאוכלוסייה הבוגרת, משמעותית פחות מאשר בארה"ב למשל, בה מיליונרים דולריים הם 9% מהאוכלוסייה. השיאנית העולמית היא לוקסמבורג, בה כמעט 1 מכל 6 אנשים הוא מיליונר. במדד צנוע יותר, של הון נטו בשווי מעל 100 אלף דולר, כ-45% מאוכלוסיית ישראל נמצאים.

ככלל, העושר האישי העולמי גדל בשנת 2025 ב-10.8%, עלייה דרמטית לעומת זו שהתרחשה בשנים 2023 ו-2024. זאת בשל העלייה הניכרת בשווקי המניות ובשל היחלשות הדולר ביחס למטבעות מקומיים ברחבי העולם. זה מסביר, למשל, למה העושר באירופה ובמזה"ת זינק במיוחד השנה. העושר, בהגדרת UBS , נמדד בדולרים.

בעולם כולו ישנם 58 מיליון איש שהם מיליונרים, שמחזיקים יחד הון נטו בשווי 250.6 טריליון דולר, שהם כמעט מחצית מכלל ההון העולמי. כמעט מחצית מהם נמצאים ביבשת אמריקה. מיליארדרים ברחבי העולם מונים 3,302 איש, כמות צנועה למדי שגדלה בשנה החולפת ב-383 אנשים נוספים. מתוכם 19 אנשים בלבד ברחבי העולם מחזיקים בהון עתק של מעל 100 מיליארד דולר, 15 מהם יושבים בארה"ב.