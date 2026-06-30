מביקורת פתע שערך מבקר המדינה בספטמבר 2025, במהלך מלחמת "חרבות ברזל", עולה תמונה מדאיגה בנוגע לרמת הבטיחות והתחזוקה של חדרי מיגון במבני ציבור חיוניים. הביקורת נערכה ב־16 מבנים ברחבי הארץ, המשמשים מדי יום את הציבור הרחב ומספקים שירותים חיוניים. בין היתר נבדקו מבנים של המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, קופות החולים כללית ומכבי וכן תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) המופעלות על ידי משרד הבריאות.

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במסגרת הביקורת נבחנה שורה רחבה של היבטים הקשורים לתקינות המרחבים המוגנים, ובהם נגישות המרחב המוגן ומצבו הפנימי, תקינות הפתחים והמסגרות, לרבות דלתות, חלונות, צינורות אוורור, מעקות וסולמות, וכן תקינות מערכות האינסטלציה והתברואה, החשמל והתקשורת, לצד בדיקת הציוד הנלווה.

מבנים שנמצאו ללא מיגון וליקויים באיטום

מהבדיקה עלה כי שיעור המבנים שבהם לא היה כלל מיגון תקני נע בין כ־8% לכ־23%. כך, בכ־8% ממבני המוסד לביטוח לאומי לא נמצא מיגון כלל, בעוד שבשירותי בריאות כללית מדובר בכ־23% מהמבנים. בשירות התעסוקה ובתחנות טיפת חלב התברר כי בכ־22% מהמבנים לא היה קיים חדר מיגון, ואילו במכבי שירותי בריאות שיעור המבנים ללא מיגון עמד על כ־12%.

עוד עולה מהבדיקה כי ב־11 מתוך 16 המבנים שנבדקו, ב־69%, נמצאו מרחבים מוגנים עם לפחות ליקוי אחד הנוגע לדרך הגישה אל המרחב המוגן ולשילוט המכוון אליו. במקביל, ב־15 מתוך 16 מהמרחבים המוגנים שנבדקו, כלומר 94%, נמצא לפחות ליקוי אחד בתחום פנים המרחב המוגן, ובהם היעדר שילוט פולט אור לסימון מרכיבי המרחב, אי־סדר וחוסר ארגון או הימצאות אביזרים וחיפויי קיר שאינם תקניים. בנוסף, ב־14 מתוך 16 מהמרחבים המוגנים, אותר ליקוי אחד לפחות הנוגע לתקינות גומיות האיטום של הדלת ולמנגנון הנעילה. שיעור של כ-88% מהמרחבים המוגנים שנבדקו הצביע גם על ליקויים בפתחי האוורור, ובהם היעדר גומיות איטום, חוסר הברגה או חיזוק של מכסי האוורור, והיעדר חלקי או מלא של ברגים ומכסים.

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, התייחס לממצאי ביקורת הפתע והזהיר מפני השלכותיהם על שלום הציבור ועל תפקוד המשק בעת חירום. לדבריו: "נוכח הצפי להימשכות האיום הרקטי על מדינת ישראל והחשיבות של שמירה על חיי אדם, על שלום הציבור, ועל הבטחת הרציפות התפקודית של המשק בעיתות חירום, ובהתחשב בשינויים ונזקים העלולים לקרות עקב אירועי שבר, בלאי טבעי או שיפוצים במהלך השנים - על מוסדות הציבור לתחזק באופן שוטף את המרחבים המוגנים שבאחריותם, לדאוג לתקינותם ולוודא כי מרחבים אלה משמשים סביבה מוגנת ובטוחה המאפשרת גם שהייה ממושכת בעת חירום".

בנוסף, דרש מהמוסדות הציבוריים שבהם נמצאו ליקויים לוודא כי הגישה למרחבים המוגנים תהיה פנויה ומסומנת בשילוט בולט ופולט אור, כי פנים המרחב יהיה נגיש ומוכן לשימוש בעת חירום, כי דלתות, חלונות ומנגנוני הנעילה תקינים, כי סולמות ופתחי מילוט נגישים ובטיחותיים, כי קיים פתרון תברואתי הולם מחומרים בטוחים, וכי במרחבים המוגנים קיימת תשתית מתאימה לאמצעי תקשורת.