האם ארה"ב חוגגת עצמאות ביום הלא נכון?

שחר לוטן הוא חוקר כלכלי ואסטרטגי, קצין מודיעין במיל' וחובב היסטוריה וגאוגרפיה, הכותב בלוג על אירועים ואישים מרתקים ונשכחים. במדור זה הוא חושף עיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו

השבוע יוארו שמי ארצות-הברית של אמריקה במיליוני זיקוקים, ואזרחיה ברחבי העולם יחגגו ציון דרך היסטורי, חגיגי ונדיר במיוחד: 250 שנות עצמאות. בכל מקום על הגלובוס מכירים את 4 ביולי כיום ההולדת הרשמי והבלתי מעורער של האומה האמריקאית. לרבים תמונה בראש, שהונצחה בציורי שמן מפורסמים, סרטים וספרים, של האבות המייסדים מתכנסים ב-4 ביולי 1776 בפילדלפיה, שהפכה לבירת האיחוד עד להקמת העיר וושינגטון, ובה חתמו יחד בטקס מרגש ומלא פאתוס על קלף הכרזת העצמאות המפורסם.

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זהו סיפור אגדי על רגע הולדתה של אומה שתהפוך לאימפריה עולמית חסרת תקדים - צבאית, כלכלית ותרבותית. בפועל, הרגעים המרגשים העיקריים באותו סיפור לידה לא חלו ב-4 ביולי. ההחלטה הדרמטית על העצמאות התקבלה יומיים לפני, והחתימה על ההצהרה עצמה בוצעה ברובה באוגוסט. אז איך ולמה התקבע דווקא תאריך זה?

נתחיל בבירוקרטיה היבשה. "הקונגרס הקונטיננטלי השני", שאסף את נציגי 13 המושבות המורדות בכתר, הכריז על עצמאותו מבריטניה ב־2 ביולי 1776. מבחינה משפטית ופוליטית, זהו הרגע המדויק שבו ארצות-הברית נולדה, בדומה ל-ה' באייר שלנו. ג'ון אדמס, ממובילי המרד ולימים הנשיא השני אחרי וושינגטון, היה כה משוכנע שזהו רגע היסטורי שייחקק לנצח, עד שכתב לאשתו אביגייל מכתב נלהב בו חזה כי 2 ביולי ייחגג על ידי הדורות הבאים בתהלוכות, מופעים, מדורות ופסטיבלים. הוא צדק במהות, אך פספס מעט בתאריך.

אז מה כן קרה ב־4 ביולי? ביום זה הנציגים סיימו לערוך ולאשר את הנוסח הסופי של מסמך ההכרזה לאחר מספר טיוטות וויכוחים בין הצירים השונים, ולציון נוסח זה הטביעו את תאריכו על גביו, כמעין סימול "גרסה סופית". לאחר מכן, עותקים מהמסמך חולקו לציבור הרחב במושבות שהפכו למדינות. טקס החתימה הפוטוגני עם הקלף המפואר התרחש רק כחודש לאחר מכן, ב־2 באוגוסט. ביום חגיגי זה, מנהיגי האומה חתמו על ההצהרה, רק לאחר שסופר מטעם הקונגרס סיים לכתוב את המסמך באותיות קליגרפיות מהודרות. אפילו בכך לא הסתיים העניין, כשנציגים שלא הצליחו להגיע לעיר באותו היום עקב המרחקים והמלחמה, הוסיפו את שמם למסמך שבועות מאוחר יותר.

אז מהיכן המיתוס? ראשית מאותם עותקים מודפסים שחולקו ברחבי המושבות, בהם כאמור התנוסס התאריך שבו אושר הנוסח הסופי: 4 ביולי. עבור האזרח הפשוט, זהו היום שנחקק כהולדת מולדתו החדשה.

אך מה שקיבע את המיתוס סופית היה צירוף מקרים כמעט קוסמי, שהתרחש בדיוק 50 שנים מאוחר יותר: ב־4 ביולי 1826 נפטרו באותו היום ממש שני אבות מייסדים וגיבורי האומה, ג'ון אדמס ותומאס ג'פרסון, לשניהם חלק מכריע באותה הכרזת עצמאות מקורית ובניצחון על הבריטים. הציבור מוכה התדהמה ראה בכך מעין חותמת, מקרית או על-טבעית, לקדושת ארבעה ביולי בלוח השנה הקולקטיבי של ארצות-הברית, מאז ועד השבוע, 250 שנים בדיוק לאחר אותה אסיפה בפילדלפיה ששינתה את ההיסטוריה כולה.