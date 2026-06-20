שחר לוטן הוא חוקר כלכלי ואסטרטגי, קצין מודיעין במיל' וחובב היסטוריה וגאוגרפיה, הכותב בלוג על אירועים ואישים מרתקים ונשכחים. במדור זה הוא חושף עיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו

השבוע חגג נשיא ארה"ב דונלד טראמפ את יום הולדתו ה-80. לרגל הגיעו לגיל גבורות, הראשון שעושה זאת מכס הנשיאות, נעסוק הפעם באחד המיתוסים העיקריים והמתוחזקים ביותר שנקשרו למי שהוא ללא ספק מהדמויות המסוקרות והמסקרנות ביותר במאה ה-21, מיתוס "איש העסקים שבנה את הונו בעצמו".

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לאורך עשרות שנים בראיונות, בספריו, בתוכניות ריאליטי ובעצרות בחירות מחוף לחוף, טראמפ טיפח בקפידה את התדמית של היזם הנועז שהתחיל את דרכו העסקית כמעט מאפס. הוא נוהג לחזור ולציין כיצד יצא לדרך עצמאית בעולמות הנדל"ן רק עם "הלוואה קטנה של מיליון דולר" מאביו, שגם אותה החזיר במלואה, בתוספת ריבית. זהו סיפור מושלם הפורט על המיתרים של החלום האמריקאי, אבל המציאות רחוקה מהנרטיב הזה. למעשה, תחקירי עומק שנעשו לאורך השנים חשפו כי הוא קיבל ממשפחתו לאורך חייו למעלה מ-400 מיליון דולר (במונחי ימינו), שהצילו אותו שוב ושוב מקריסה כלכלית.

נתחיל בהיסטוריה של אימפריית הנדל"ן של טראמפ. אביו, פרד טראמפ, היה בן למהגרים שבזכות מוסר עבודה נדיר וחוש יזמי מפותח לזיהוי הזדמנויות עסקיות, נהיה לאחד מיזמי הנדל"ן הגדולים, המקושרים והעשירים ביותר בארה"ב של אמצע המאה ה-20, עם אימפריה של אלפי דירות בקווינס ובברוקלין (רובעים בניו-יורק).

עם הרקע הזה, ומתוך תכנוני מס קפדניים של משפחת טראמפ כולה, דונלד - בנו האמצעי של פרד - החל לקבל משכורת שנתית בסך עשרות אלפי דולרים עוד כשהיה פעוט בן 3. "על הנייר", הוא הפך למיליונר כבר בגיל 8. גם כשיצא לדרך עצמאית בעולמות הנדל"ן של ניו-יורק, בכל פעם שהקריירה העסקית שלו נקלעה לקשיים, אבא פרד תמיד היה שם כרשת ביטחון מזהב.

כאנקדוטה מייצגת, כאשר אחד מבתי הקזינו של טרמאפ הבן עמד בפני קריסה כלכלית, ערב אחד נכנס אליו עורך הדין של פרד, רכש אסימונים במזומן בשווי של כמה מיליוני דולרים, ויצא מבלי לשחק בכלל. זו הייתה דרך (ספק חוקית) להזרים חמצן פיננסי לעסקי הבן, כאשר אירועים דומים קרו גם ביוזמות אחרות של טראמפ, שלימים פשט רגל שש פעמים.

אז איך המיתוס השתרש כך ומדוע מסרב להיעלם? התשובה טמונה בגאונות השיווקית של המותג "דונלד טראמפ". החל מרב-המכר "אמנות העסקה" בשנות ה-80 ועד לתוכנית "המתמחה", טראמפ הבין שמכירת אשליה של גאונות עסקית אינדיבידואלית היא מוצר רווחי ומושך בהרבה מלהיות "סתם" עוד יורש עצר של איל נדל"ן ניו-יורקי. אז בדומה לכספים הרבים, גם את "סיפור ההצלחה" הוא "שאל" מאביו.

לסיכום, דונלד טראמפ לא באמת בנה את עצמו כלכלית בשתי ידיו. היסודות של "מגדלי טראמפ" נוצקו על בסיס הון עצום שאבא פרד צבר וחילק לילדיו במשך עשורים רבים. אבל עם ציון שמונה עשורים לחייו, צריך להודות ביושר שהרבה אנשי עסקים אמריקאים החלו עם הון משפחתי אדיר, ורק אחד הצליח למנף את תדמית הטייקון למותג בינלאומי חזק מספיק בכדי להיבחר לנשיא המעצמה החזקה בעולם. פעמיים. על זה, הקרדיט כולו מגיע לדונלד, ושיהיה במזל טוב.