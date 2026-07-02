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בארץ סגן שר החוץ האיראני: השיחות של המשלחת האיראנית בקטאר הסתיימו
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סגן שר החוץ האיראני: השיחות של המשלחת האיראנית בדוחא שבקטאר הסתיימו

דיווח באיראן: הסתיימו השיחות עם המתווכים הפקיסטנים והקטארים בדוחא • סגן שר החוץ האיראני: הוחלט בפגישה עם קטאר כי חלק מן הנכסים הקפואים בשווי 6 מיליארד דולר ישומשו לרכישת סחורות בהתאם לצרכיה של איראן • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:00 עודכן: 06:29
שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י / צילום: ap, Khaled Elfiqi
שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י / צילום: ap, Khaled Elfiqi

עדכונים שוטפים

6:29 - יום האלף ל-7 באוקטובר: בהובלת משפחות מועצת אוקטובר וארגוני מאבק, יציינו היום ברחבי הארץ את אירועי יום אלף הימים לטבח 7 באוקטובר

במהלך היום יתקיימו דקת דומייה ארצית, צעדות ושיירות, הרצאות, עדויות ועצרת מרכזית בכיכר החטופים, בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית

20:31 - משרד החוץ האיראני: השיחות של המשלחת האיראנית בדוחא שבקטאר הסתיימו

20:07 - סגן שר החוץ האיראני: הוחלט בפגישה עם קטאר כי חלק מן הנכסים הקפואים בשווי 6 מיליארד דולר ישומשו לרכישת סחורות בהתאם לצרכיה של איראן

עוד הוסיף סגן שר החוץ שיוקם ערוץ תקשורת על מנת לדווח ולדון בהפרות של מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב

19:59 - דיווח באיראן: הסתיימו השיחות עם המתווכים הפקיסטנים והקטארים בדוחא

פורסם לראשונה ב-N12.