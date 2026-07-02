עדכונים שוטפים
6:29 - יום האלף ל-7 באוקטובר: בהובלת משפחות מועצת אוקטובר וארגוני מאבק, יציינו היום ברחבי הארץ את אירועי יום אלף הימים לטבח 7 באוקטובר
במהלך היום יתקיימו דקת דומייה ארצית, צעדות ושיירות, הרצאות, עדויות ועצרת מרכזית בכיכר החטופים, בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית
20:31 - משרד החוץ האיראני: השיחות של המשלחת האיראנית בדוחא שבקטאר הסתיימו
20:07 - סגן שר החוץ האיראני: הוחלט בפגישה עם קטאר כי חלק מן הנכסים הקפואים בשווי 6 מיליארד דולר ישומשו לרכישת סחורות בהתאם לצרכיה של איראן
עוד הוסיף סגן שר החוץ שיוקם ערוץ תקשורת על מנת לדווח ולדון בהפרות של מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב
19:59 - דיווח באיראן: הסתיימו השיחות עם המתווכים הפקיסטנים והקטארים בדוחא
פורסם לראשונה ב-N12.
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