הפרופסור הישראלי מהרווארד שיחפש חייזרים עבור טראמפ

פרופ' אבי לייב, ישראלי בעבר והיום אסטרונום באוניברסיטת הרווארד, בטח לא חשב שדווקא התבטאויותיו בנושא חייזרים ישיגו לו תפקיד בממשל האמריקאי, אך זה בדיוק מה שקרה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהביע בחודשים האחרונים עניין רב בתחום החייזרים (כמו בתאוריות אחרות שהן שנויות במחלוקת ומסעירות את הציבור), מינה את לייב ל"מחפש החייזרים" שלו.

לייב מונה לעמוד בראש ועדה שתבחן את המידע הקיים בידי ממשלת ארה"ב בעניין גורמים מעופפים לא מזוהים. הצוות הזה קיבל גישה לקבצים של הבית הלבן שנחשבו עד כה לסודיים ביותר.

● מקיסריה לירח: מסילת הרכבת שעשויה לשבור את שוק החלל

● The Giant Leap ו-The Pale Blue Data Point: מצפה לנו הרפתקה שם בחוץ

● בנאס"א מתייחסים ברצינות לאפשרות של חיים מחוץ לכדור הארץ, והם לא היחידים

לייב הביע לאורך השנים פתיחות לאפשרות שחייזרים לא רק קיימים אלא אפילו נמצאים בינינו. הוא לא טוען כי ראה חייזר או כי הם קיימים בוודאות, אך הוא מרגיש שאנחנו לא מספיק אקטיביים בחיפוש אחריהם.

בראיון לסוכנות הידיעות AP שפורסם אתמול (ד') העריך לייב כי רוב המידע במאגרים הסודיים הללו יוסבר בסופו של דבר כתופעות טבע או כמעשה ידי אדם. הוא ציין כי הוא דווקא רואה במינוי הזדמנות להציע הסברים "לוגיים לחלוטין" לתופעות שהממשל הנוכחי, שאינו תמיד חובב מדע, מעדיף להציג כעל-טבעיות. ועדה קודמת של נאס"א בנושא עצמים בלתי מזוהים, מצאה כי רק 2%-5% מהאירועים הלא מזוהים טרם הוסברו.

אך סקר שנערך על-ידי ערוץ CBS לאחרונה מצא כי 8 מתוך 10 אמריקאים חושבים שהממשלה יודעת יותר על חייזרים מכפי שהיא חושפת, 63% מאמינים כי יש חיים מחוץ לכדור הארץ, ואחד מכל חמישה מאמין שהם כבר ביקרו כאן. לא פלא שטראמפ רואה בתחום הזה דרך לליבו של הציבור.

יש חוקרים שטוענים כי אמירותיו של לייב בעבר דווקא כן מחשידות שהוא עלול להטות את הוועדה לכיוון ההסבר החייזרי, ואם לא הוא, הרי שחברי הוועדה שלו צוטטו באמירות תמונות בעבר. למשל טימותי גלודט, קצין בצי האמריקאי, שאמר בעבר כי הוא בטוח שחייזרים כבר ביקרו בכדור הארץ, וכי הממשל מסתיר מידע בנושא מן האזרחים.

שומר על סקפטיות

לייב הוא פיזיקאי מוערך בהרווארד, והיה כזה הרבה לפני שהחל לעסוק בחייזרים. הוא הוביל גם את המחלקה לאסטרונומיה של האוניברסיטה.

עיסוקו של לייב בחייזרים הפך אותו לכוכב מדיה בארה"ב. הוא נתן מאות ראיונות לטלוויזיה, התבטא בנושאים פילוסופיים בעיתונים שונים, כתב ספר פופולרי בשם "חוצן" ומנהל בלוג עם עשרות אלפי עוקבים שכותבים לו מכתבים נרגשים. הוא אף החל בכתיבת מחזה לברודווי, בו יציג את חייו והביקורת שעבר מקולגות לא מפרגנים.

לייב התראיין לגלובס ב-2023, ועל-פי ראיון זה, נשמע שהוא בעיקר שומר על סקפטיות ופתוח להסברים מסוגים שונים.

בראיון סיפר לייב כי הוא נולד במושב בית חנן, למד במסגרת פרויקט תלפיות של צה"ל, ובגיל 24 כבר היה אחרי דוקטורט. הוא נסע לפרינסטון, וסביב גיל 30 כבר קיבל משרה באוניברסיטת הרווארד, ומאז הוא שם, חוקר בעיקר חורים שחורים.

לייב תמיד התעניין בחייזרים, אך סיפר כי הניח את הנושא בצד עד שהוריו נפטרו. אז, הוא החל להכיר בכך שהחיים קצרים, והוא רוצה להשקיע אותם במה שמעניין אותו ביותר.

"אומרים שאם רוצים להצהיר הצהרות יוצאות דופן, דרושות ראיות יוצאות דופן, אך כדי להשיג ראיות יוצאות דופן, צריך תקציבים יוצאי דופן", אמר לגלובס.

לייב פנה לנאס"א בעבר וביקש תקציב של 100 מיליון דולר לחיפוש עצמים מעופפים חשודים, אך לא זכה לשיתוף-פעולה. הוא יצא לדרך בעצמו, עם תרומה של כמה מיליוני דולרים מגורמים כמו ויליאם לינטון ופרנק לוקין, מנהלים של תאגידים גדולים בתחום החומרים למחקר כימי וביולוגי.

כך הוא הקים את "פרויקט גלילאו - הפרויקט לחיפוש סיסטמטי של עדויות לקיומם של חפצים טכנולוגיים שמקורם מחוץ לכדור הארץ" , המשלים את פרויקט SETI שמחפש אחר שדרי רדיו מהחלל החיצון. לייב מחפש, למשל, חפצים דמויי מטאור אך שנראים עשויים מחומרים שאנחנו לא מכירים או נעים בדפוסים שונים מאלה שהפיזיקה של מטאורים מנבאת.

הפרויקט פועל עד היום בתוך אוניברסיטת הרווארד. לייב הדגיש כי שלושה עקרונות מנחים אותו: כל המידע הוא גלוי, שקוף ואמין; המידע מנותח לפי עקרונות הפיזיקה המקובלים; וכל התוצאות מתפרסמות בכתבי-עת מדעיים רשמיים.

"תאוריה מדעית שעוד לא גילינו"

כששאלנו את לייב מדוע כל-כך חשוב לגלות חייזרים, הוא אמר: "אולי נגלה שכוחות חיצוניים תבוניים יצרו את העולם, יצרו את החיים. הרי גם אנחנו היום מתקרבים למצב שבו נוכל אולי ליצור חיים, בין שבאמצעות בינה מלאכותית ובין שבאמצעות ביולוגיה סינתטית.

"אם גורמים אחרים מצאו את התאוריה המאחדת בין תורת היחסות לתורת הקוונטים, אולי הם יצרו 'גורי יקומים' (Baby Universe), ובהם את היקום שלנו, ואז מבחינתנו הם אלוהים. מה שנראה לנו 'נס' יכול להיות תאוריה מדעית שעוד לא גילינו".

יכול להיות שהם כבר פה, אבל לא יכולנו לזהות אותם?

"רוב החומר ביקום הוא חומר אפל. אם הם יבואו לבקר אותנו בחללית מחומר אפל, לא נראה אותם. אגב, ההשקעה בחיפוש אחר חומר אפל גדולה הרבה יותר מאשר בחיפוש חייזרים. ואני אומר: מה מעניין אנשים יותר, חייזרים או חומר אפל? ברור שחייזרים".

בימים אלה ממש מושק בצ'ילה הטלסקופ ורה רובין, על שם אסטרונומית יהודייה שחקרה חומר אפל. לייב היה שותף לפרויקט הטלסקופ, וב-2023 הסביר את החזון: "אנחנו סורקים את השמיים בחיפוש אחרי עצמים שנעים מהר ונראים כמונעים על-ידי כוחות לא מזוהים".

לייב אמר שהוא רגיל שלא מתייחסים למחשבות שלו ברצינות. "כילד, עצבן אותי שאני שואל את המבוגרים שאלות קשות ומקבל תשובות שנתנו לי תחושה שהם מורחים אותי, או שהם חושבים שהשאלות הפילוסופיות לא באמת מעניינות. אמרתי לעצמי, אהיה מדען ואגלה בעצמי את התשובות".

בשיחה אתמול עם AP אמר: "ביריונות ילדותית נראית היום יותר נפוצה מסקרנות ילדותית באקדמיה. אנשים מנסים לדרוך על כל פרח שעולה מעל גובה הדשא. זה קטלני לחדשנות".