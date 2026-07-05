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ההיערכות לחידוש הלחימה בעזה - והאזהרה שהונחה על השולחן

דיווחים ערביים: צה"ל תוקף בארטילריה בדרום רצועת עזה • בכירים במערכת הביטחון: להימנע מהסלמה בעזה - "מעדיפים להתמקד באיראן" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 05:36 עודכן: 07:40
העיר עזה / צילום: ap, Jehad Alshrafi
העיר עזה / צילום: ap, Jehad Alshrafi

עדכונים שוטפים

07:14 - למרות ההתנערות: המוסד פעל בעזה לפני 7 באוקטובר

למרות התחקירים שפורסמו על חלקו של המוסד ב-7 באוקטובר, ארגון הביון ניסה להרחיק את עצמו מאחריות לרצועת עזה. במוסד טענו כי זירת עזה אינה תחת אחריותם וכי השב"כ מנע מהם לפעול בה. בפועל, המוסד קיים מספר מבצעים נגד חמאס בעזה כמה שנים לפני הטבח. בכל המבצעים הללו הושקעו סכומי עתק - אך הם נחשפו ונשרפו. לקריאת הכתבה

03:49 - דיווחים ערביים: צה"ל תוקף בארטילריה בדרום רצועת עזה

03:12 - ההיערכות לחידוש הלחימה בעזה - והאזהרה שהונחה על השולחן

על רקע ההערכות וקריאות לשוב ללחימה ברצועת עזה, במערכת הביטחון סבורים שזה לא הזמן הנכון להסלמה. על פי הצבא, לחמאס אין במציאות הקיימת מנופי לחץ על ישראל ולכן יש לנצל זאת כדי להגביר את הלחץ על ארגון הטרור. בכירי מערכת הביטחון מדגישים כי רצועת עזה אינה מהווה כרגע זירה מרכזית, וכי על ישראל להתמקד באיום מצד איראן ולבנון, וכן בהסלמה המסתמנת ביהודה ושומרון.

בצבא מציינים כי חמאס נמצא כעת בנקודה החלשה ביותר שלו מאז ומעולם, וכי הארגון מתקשה לשקם את יכולותיו הצבאיות ומתמקד בניסיונות לשיקום המשילות שלו ברצועה. האתגר של צה"ל בעת הזו הוא לשמר את המצב הקיים ולמנוע התחזקות מחודשת. "יש לנו תוכניות אופרטיביות לחזרה ללחימה בעזה אם נידרש", אמרו בכירים במערכת הביטחון. "אנחנו ערוכים, אך לא נכון כעת להיכנס למהלכים חפוזים". לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12