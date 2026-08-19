ד"ר שמואל חרל"פ, בעלי קבוצת הרכב כלמוביל, הלך הבוקר (ד') לעולמו בגיל 82.

קבוצת כלמוביל היא יבואנית הרכב והמשאיות הגדולה והוותיקה בישראל. ד"ר חרל"פ עמד במשך עשרות שנים בראש כלמוביל כיו"ר הקבוצה וכאחד מבעליה. חרל"פ, בעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת הרווארד, הפך את החברה המשפחתית, שהוקמה בראשית שנות ה-60, לקבוצת הרכב הגדולה בישראל, עם נתח של כ-25% מסך המכירות בשנה החולפת ומחזור פעילות שמוערך בלמעלה מ-10 מיליארד שקל בשנה.

החברה מייבאת לישראל מזה עשורים את כלי הרכב הקלים והכבדים של מרצדס בנץ, את מותגי קבוצת יונדאי ובשנים האחרונות גם מותגים סיניים ובהם ג'אקו ואומודה מקבוצת צ'רי, שהפכו בשנתיים האחרונות למובילי שוק.

חרל"פ מוכר גם כאחד המשקיעים הראשונים והבולטים בחברת מובילאיי. בנוסף, חרל"פ הוא פילנתרופ בולט. באוגוסט 2025 תרמו הוא ורעייתו ענת כ-180 מיליון דולר (כ-600 מיליון שקל) להקמת "מגדל התקווה" בבית החולים בילינסון, התרומה הגדולה בתולדות מערכת הבריאות הציבורית בישראל.

מלבד יבוא והפצה, קבוצת כלמוביל פועלת בתחומי שירותי מימון וביטוח לרכב, טרייד-אין, וכן הרחיבה את פעילותה ליבוא ושיווק כלי רכב של קבוצת צ'רי באוסטריה ולפעילויות בתחום האנרגיה הסולארית ומיחזור הסוללות.

תרומות לבילינסון ולמכון ויצמן

בשנים האחרונות, בעקבות המלחמה והאירועים הכלכליים והחברתיים בישראל, קרא חרל"פ לאיחוי הקרעים בחברה הישראלית והשגת הסכם שלום בר-קיימא. בראיון משותף עם אשתו, ד"ר ענת חרל"פ, לגלובס לפני כשנה, סיפרו בני הזוג על מפעל הנדבנות שלהם ועל התרומה שהעניקו בסוף אוגוסט 2025 לבית החולים בילינסון, שבאה כחודשיים אחרי תרומה גדולה אחרת שלהם למכון ויצמן, לשיקום ההריסות שהותיר אחריו טיל איראני.

חרל"פ סיפר כיצד מצא עצמו בעולם ההשקעות, ובכלמוביל בפרט: "הייתי הרבה שנים בעולם האקדמי, עד שהגעתי למסקנה שהרעיונות הטובים שלי לא חדשים, והרעיונות החדשים שלי לא מספיק טובים. לכן דרכינו נפרדו, שלי ושל האקדמיה.

"היה לנו עסק משפחתי שהלך ודעך, אז נכנסתי אליו בתחילת שנות ה-80. עד אז לא ידעתי לקרוא דוח כספי. הבנתי שהוא מתחיל בשורה של הכנסות למעלה, למטה צריך להישאר רווח, ואת כל מה שבאמצע צריך לצמצם. זה מה שעשיתי. זה הרבה יותר פשוט מפילוסופיה. ברגע שמבינים את העיקרון, זה האל"ף־בי"ת של העסקים".

"העסק היה אז בחיפה והעברתי אותו לתל אביב. הייתה אז רק סוכנות רכב אחת, מרצדס, שאבא שלי הביא, אז הוספתי סוכנויות רכב מהמזרח הרחוק, וכך העסק גדל, והשקעתי הרבה זמן ומשאבים ומאמצים בפיתוחו, והלך לי. אחר-כך ראיתי שאני קצת יותר מבין בעסקים, אז השקענו גם בעסקים אחרים", סיפר חרל"פ.

חרל"פ הותיר אחריו רעיה, שני ילדים ושבעה נכדים.