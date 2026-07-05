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משפט ועדת חוקה תדון על פיצול הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית
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היועצת המשפטית לממשלה

מחשש שלא יספיקו להעביר את החוק: בוועדת חוקה דנים על פיצול הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית

הצעת החוק עברה בתחילת בקריאה ראשונה, והיא צפויה לפצל את תפקיד היועץ המשפטי ליועץ משפטי לממשלה ולתובע כללי • ההצעה צפויה להקשות על פתיחה בחקירה נגד בכירים בשלטון

ניצן שפיר 11:25
ח''כ שמחה רוטמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
ח''כ שמחה רוטמן / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן יקיים היום (א') דיון על פיצול הצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. זאת בשל לוח זמנים צפוף לקראת התפזרותה כנסת, וחשש כי לא יספיק להעביר את החוק.

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המשמעות היא שניתן יהיה להעביר חלקים משמעותיים מהחוק בקריאה שנייה ושלישית. מדובר בחלק הכולל את מעמד חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, האפשרות לייצוג פרטי בבג"ץ ופיקוח על היועץ. ועדת החוקה כבר דנה בסעיפים אלו ולכן ניתן יהיה להאיץ את האישור בוועדה לקריאה שנייה ושלישית.

לפי ההצעה חוות הדעת של הייעוץ המשפטי תהפוך להמלצה בלבד ולא תחייב את משרדי הממשלה, היועמ"ש ימונה על ידי הממשלה ושר המשפטים ללא ועדת איתור, הכהונה תפקע אוטומטית בתום הכהונה של הממשלה והממשלה תוכל להביא לסיום של כהונת היועץ המשפטי.

ההצעה גם כוללת סעיף שיקשה על פתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום נגד משרתי ציבור, בהם ראש ממשלה ושרים. התובע הכללי יידרש לקבל אישור מבית משפט מחוזי כדי לפתוח בחקירה פלילית נגד חברי כנסת, שופטים, דיינים ובעלי תפקידים נוספים. הגשת כתב אישום נגד בכירים תחייב אישור ועדה מיוחדת.